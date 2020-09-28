Армения и Азербайджан давно шли к нынешнему конфликту

Жители Степанакерта, де-факто столицы Нагорного Карабаха, смотрят новости, прячась в бомбоубежище на фоне самой серьезной за последние годы вспышки боевых действий между армянами и азербайджанцами. (Фото: МИД Армении)

Когда в минувшие выходные начались широкомасштабные бои между азербайджанскими и армянскими силами, это не стало неожиданностью.

На протяжении последних трех месяцев напряженность между двумя сторонами неуклонно росла. Все признаки наталкивали на вывод о том, что Азербайджан готовил почву для самой серьезной попытки исправить то, что он считает глубокой несправедливостью, а именно, захват значительной части своей территории армянскими силами во время разгоревшейся на фоне распада СССР войны, в результате чего более 600 тысячам этнических азербайджанцев пришлось покинуть свои дома.

В июле столкновение на границе между Арменией и Азербайджаном, которому до сих пор так и не было дано объяснение, вылилось в самые ожесточенные боевые действия за последние годы. Обе стороны обвинили в развязывании конфликта друг друга. С тех пор прошло больше двух месяцев, но по-прежнему нет ясности относительно того, что же на самом деле спровоцировало бои. Большинство экспертов придерживаются мнения, что просто некое случайное происшествие вышло из-под контроля, и ни одна из сторон не собиралась провоцировать конфликт.

Но вспышка насилия, казалось, ускорила давно развивавшиеся процессы.

Через несколько дней после начала июльских столкновений в Баку вспыхнула беспрецедентная массовая демонстрация, участники которой требовали войны. Она началась после похорон убитого в бою армейского офицера. Демонстрация, во время которой десятки тысяч азербайджанцев скандировали лозунги в поддержку войны, продемонстрировала, насколько широко в стране распространены националистические и антиправительственные настроения. Многие азербайджанцы обвиняют свое правительство в том, что в вопросе о возвращении Карабаха оно много говорит, но мало делает.

Авторитарное правительство Азербайджана не терпит инакомыслия, но при этом очень внимательно следит за общественным мнением. Оно неоднократно шло на уступки в экономических вопросах в ответ на вспышки недовольства в социальных сетях. Хотя правительственные чиновники пытались преподнести демонстрации как в значительной степени патриотические и проправительственные, они наверняка знали правду, и она их пугала.

Июльские столкновения также изменили хрупкий геополитический баланс. Хотя Турция всегда оказывала Азербайджан поддержку, она обычно носила ограниченный характер. Азербайджан продолжал получать большую часть своего оружия из России.

После июльской вспышки насилия Турция начала вести себя намного активнее, чем раньше: со стороны Анкары начали звучать беспрецедентно воинственные заявления, Турция и Азербайджан неоднократно обменивались визитами на высоком уровне. Анкара, похоже, увидела в армяно-азербайджанском конфликте очередную арену для реализации своих растущих внешнеполитических амбиций, в то же время апеллируя к националистическому, антиармянскому внутриполитическому блоку в самой Турции.

Рост поддержки со стороны Турции, в свою очередь, придал Баку уверенности, чтобы занять более жесткую позицию в отношении России, которая является ближайшим союзником Армении в конфликте, но поддерживает тесные связи с обеими странами. Азербайджан широко освещал (пока не подтвержденные) сообщения о крупных поставках российского оружия в Армению сразу после боев, и президент Ильхам Алиев лично пожаловался по этому поводу своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Кроме того, в проправительственной азербайджанской прессе распространялись сообщения (также неподтвержденные), в которых Грузию обвиняли в пропуске через свою территорию предназначенных для Армении поставок оружия из Сербии.

Были ли эти сообщения обоснованными – вопрос открытый, но стратегия, похоже, заключалась в том, чтобы, создав дипломатические препоны, осложнить Армении пополнение запасов оружия.

И все это происходило на фоне крушения ожиданий Баку в отношении правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Пашинян пришел к власти, свергнув в 2018 году прежний режим, который в Азербайджане клеймили «карабахским кланом» за ведущую роль, которую его высокопоставленные чиновники сыграли в войне 1990-х годов.

Казалось, что Пашинян – новый человек, способный придать свежий импульс давно застопорившимся мирным переговорам между двумя сторонами. Но с течением времени он принял ту же непримиримую позицию, что и его предшественники, а иногда в своих высказываниях даже заходил еще дальше. Одним из наделавших больше всего шума примеров было его замечание во время визита в Карабах, что «Карабах – это Армения, и точка».

Из-за крушения надежд по поводу Пашиняна, в Баку, похоже, создалось ощущение, что мирные переговоры никогда не принесут никаких плодов, и что применение силы – единственный способ вернуть свои территории. После июльских столкновений переговоры – и без того замедлившиеся из-за глобальной пандемии COVID-19 – фактически прекратились.

Примерно за две недели до начала нынешнего конфликта произошло несколько событий, судя по которым создавалось впечатление, что Баку готовится к массированному наступлению. В частности, власти вызвали на сборы уволенных в запас, что было необычным шагом. Также появились странные сообщения о том, что у населения забирают пикапы, возможно, для нужд армии. В дополнение в Азербайджане стали широко распространять сомнительные сообщения из неожиданных источников о том, что в Армению перебрасывают боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

Некоторые признаки были более явными: Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало длинный список «провокаций», которые, по его утверждению, совершила армянская сторона с момента прихода к власти Пашиняна. Данный документ, по всей видимости, предназначался международной дипломатической аудитории. Алиев потребовал представить конкретный график вывода армянских сил с контролируемых ими азербайджанских территорий, что было беспрецедентным условием, которое, как он знал, армяне ни за что не выполнят.

Ситуация настолько обострилась, что 25 сентября посольства США в Баку и Ереване выступили с заявлениями, в которых призвали американских граждан держаться подальше от приграничных районов.

Когда ранним утром 27 сентября начались боевые действия, Алиев в обращении к нации сказал, что это было «контрнаступление», предпринятое «в ответ на военную провокацию» со стороны Армении. Но это был слабый предлог, который он даже не стал пояснять. «Я уверен, что наше успешное контрнаступление положит конец оккупации! Оно положит конец несправедливости! Оно положит конец оккупации, длившейся почти 30 лет!» – заявил он.