Армения и Азербайджан движутся к полномасштабной войне

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Азербайджан и Армения движутся к войне на фоне развертывания Баку широкомасштабного наступления на армянские цели, объявления Арменией всеобщей мобилизации, и ввода обеими сторонами военного положения.

Ожесточенные бои начались утром 27 сентября. Армянская сторона сообщила о массированных ракетных ударах со стороны Азербайджана по военным и гражданским позициям в Нагорном Карабахе, включая де-факто столицу Степанакерт.

Ко второй половине дня Армения сообщила о 16 убитых и более 100 раненых. Азербайджан не сообщил точных цифр, но, по словам президента Ильхама Алиева, есть жертвы как среди солдат, так и среди гражданского населения.

Алиев также сказал, что атака была контрнаступлением «в ответ на военную провокацию», но не уточнил, что это была за провокация.

До этого на протяжении нескольких недель Баку делал все более острые высказывания, которые, казалось, были направлены на то, чтобы обосновать военные действия международному сообществу.

24 сентября Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало список провокационных, по его утверждению, шагов, которые армянская сторона предприняла после прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна в 2018 году. На следующий день Алиев потребовал, чтобы Армения представила график вывода своих войск из Нагорного Карабаха и прилегающих территорий, заранее зная, что армяне откажутся это сделать.

Камнем преткновения между двумя странами является Нагорный Карабах – территория, признаваемая международным сообществом частью Азербайджана, но находящаяся под контролем армянских сил с начала 1990-х годов. Азербайджан стремится вернуть себе контроль над территорией, а также несколькими прилегающими районами, оккупированными армянскими силами.

Какова цель наступления, пока не ясно. После начала наступления Алиев заявил о захвате нескольких позиций вдоль линии фронта и в этой связи назвал наступление «успешным». Но он также дал понять, что оно было направлено на полный возврат контроля над утраченными территориями.

«Я уверен, что наше успешное контрнаступление положит конец оккупации! Оно положит конец несправедливости! Оно положит конец оккупации, длившейся почти 30 лет!» – сказал он.

В Азербайджане объявлено военное положение в нескольких городах, в том числе комендантский час с 21:00 до 6:00.

За исключением официальных заявлений, информации из Азербайджана поступало мало, так как там весь день наблюдались серьезные проблемы с доступом в интернет и социальные сети.

Судя по реакции Армении, она считает, что на кону судьба Карабаха. В частности, как в Армении, так и в Нагорном Карабахе была объявлена всеобщая мобилизация людей, ранее служивших в вооруженных силах.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян сказал журналистам, что Азербайджан действительно захватил «четыре или пять» армянских позиций, но армянские силы способны отбить их. Он также сообщил, что по состоянию на 13:00 погибли 10 солдат.

«Армянский народ готов к этой войне, потому что всегда трезво понимал, что армянофобия, вражда и ненависть, которыми азербайджанская диктатура питает свой народ на протяжении десятилетий, не могли привести ни к какому иному результату, кроме войны», – сказал Пашинян в семиминутном обращении к нации.

Отвечая на вопрос лидера оппозиции Эдмона Марукяна, Пашинян также дал понять, что теперь не исключено признание Арменией независимости Нагорного Карабаха. До сих пор Ереван воздерживался от этого шага.

«Мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. Может быть, начнется и широкое общественное осуждение», – сказал Пашинян.

Со всего мира зазвучали призывы прекратить боевые действия. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, представляющие Соединенные Штаты, Францию и Россию, «призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого разрешения конфликта».

На этом фоне примечательным исключением была Турция, которая в последние месяцы начала играть беспрецедентно активную роль в конфликте.

«Армения в очередной раз показала, что является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе, – написал в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. – Как всегда, турецкий народ всеми силами поддержит своих азербайджанских братьев».

В своем обращении к нации Пашинян особо выделил роль Турции в конфликте: «Сохранение такой опасной позиции со стороны Турции чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился со своими коллегами как в Армении, так и в Азербайджане, после чего российский МИД выступил с аналогичным заявлением о «необходимости скорейшего прекращения огня». Пашинян также позвонил президенту России Владимиру Путину, однако о содержании звонка ничего не сообщалось.

В подготовке материала участвовали Ани Меджлумян в Армении и журналист в Азербайджане.