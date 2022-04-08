Армения и Азербайджан добились в Брюсселе дипломатического прогресса

Руководители Армении и Азербайджана встретились и договорились «быстро продвигаться к мирному соглашению», сказал организатор встречи, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Кроме того, на встрече, прошедшей 6 апреля в Брюсселе, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились создать Совместную пограничную комиссию для определения границы между двумя странами и «установления стабильной ситуации в области безопасности» вокруг этой границы.

Особенно важным было проявление готовности работать над мирным соглашением, и Мишель сказал, что стороны «договорились поручить министерствам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, который будет охватывать все необходимые вопросы».

Декларируемая цель договора – завершение конфликта вокруг территории Нагорного Карабаха, разделяющего Армению и Азербайджан с последних лет советского периода. Этот конфликт породил две полномасштабные войны — в 1990-х годах, когда Армения заняла Нагорный Карабах и крупные участки окружающей его территории, и в 2020 году, когда Азербайджан вернул себе бóльшую часть этих земель.

Кроме того, кажущиеся дипломатические успехи интересны еще и тем, что их достижению помог именно Евросоюз. Перед войной 2020 года переговоры организовывала Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую возглавляют Соединенные Штаты, Франция и Россия. Соглашение о прекращении огня, завершившее войну 2020 года, было заключено при посредничестве России, и именно Москва по большей части задавала тон в послевоенных дипломатических мероприятиях.

Хотя в официальном заявлении, оглашенном после встречи, Россия прямо не упоминается, мало кто ожидает, что Москва — даже будучи занята войной в Украине — останется в стороне. «Тут весьма много реального содержания и ни одного упоминания России. Следующая остановка — Москва», — написал в Twitter давно занимающийся кавказской тематикой аналитик Том де Вааль.

«“Конструктивная двусмысленность” “Поиск третьего пути” “Согласились остаться каждый при своем мнении, но все же готовы дать процессу шанс”. Какие еще формулировки вы слышали с утра по поводу этого заявления? По крайней мере, никаких заявлений о дипломатической победе или капитуляции. Это уже хорошее начало», — отметила в Twitter в ответ на заявление Мишеля Олеся Вартянян, старший аналитик Crisis Group по Южному Кавказу.

После войны на заключении всеобъемлющего мирного соглашения для завершения конфликта настаивал именно Азербайджан, а Армения не хотела брать на себя окончательные обязательства, находясь в относительно слабом положении.

Соответственно, и отзывы, поступившие из Баку на новости из Брюсселя, были положительными.

Политический аналитик Анар Мамедли назвал встречу «одним из самых продуктивных дипломатических совещаний с конца войны». Заместитель ректора государственного университета АДА Фариз Исмаилзаде написал в Twitter: «Шарль Мишель добивается того, чего Минская группа ОБСЕ не смогла добиться за 30 лет».

Рамки, предложенные Мишелем, соответствуют недавно предложенному Баку плану из пяти пунктов, с которым Армения по большей части согласилась, пишет ветеран азербайджанской военной журналистики Асаф Гулиев. «Важнее всего то обстоятельство, что все это делается в двустороннем формате. Двусторонний формат означает, что Россия оказывается вне игры. Евросоюз поддерживает двусторонний формат», — написал Гулиев в статье, опубликованной на сайте Herbiend.az.

«Никаких упоминаний Минской группы ОБСЕ. Россия никак не отреагировала, но следует ожидать визита/телефонного разговора В. Путина с азербайджанским и армянским лидерами. Предыдущие примеры демонстрируют, что Россия становится “более активной в карабахском вопросе”, когда ЕС играет более активную роль», — написал в Twitter Фуад Шахбаз, политический аналитик Chevening Awards.

В Армении, где накануне встречи в верхах прошли массовые демонстрации протеста против готовящихся, как многие опасались, крупных уступок, к продолжающимся переговорам относятся более скептически.

«К сожалению, Пашинян лишь ускоряет процессы, противоречащие интересам Армении и Арцаха, — написала в Facebook Татевик Айрапетян, ранее входившая в парламентскую коалицию Пашиняна. (Арцах — альтернативное армянское название Карабаха.) — Какой мирный договор? Когда тебе угрожают с утра до ночи, это не мир, это односторонняя капитуляция».

Армянский политический аналитик из Карабаха Тигран Григорян сказал, что Пашинян, по-видимому, уступил и еще в одном пункте.

«Армения в очередной раз отказалась от своей заявленной позиции, — написал Григорян в Twitter. — Правительство Армении многие месяцы говорило, что для создания условий для образования комиссии по разграничению и демаркации должны быть предприняты конкретные шаги для стабилизации ситуации на границе. […] В вышеупомянутом сообщении ясно сказано, что комиссия будет образована без каких бы то ни было стабилизационных мер на границе».

В последние недели напряженность в Карабахе вновь усилилась: Азербайджан захватил некоторую дополнительную территорию и армяне также обвинили его в перекрытии трубопровода, подающего природный газ.

Григорян добавил, что двусторонний формат более выгоден Азербайджану, чем Армении; Армения выступает за то, чтобы посредником на переговорах и дальше оставалась Минская группа.

«Сейчас я вижу попытку Европейского Союза […] установить мир на условиях победителя за счет Армении, причем интересы Армении вообще не принимаются в расчет, — сказал он в интервью CivilNet. — Это уже третье заявление, сделанное председателем совета ЕС, в котором не говорится ни слова ни о Нагорном Карабахе, ни о нагорно-карабахском конфликте. И это возмутительно».