Армения и Азербайджан договорились «готовить население к миру»

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречу и пришли к согласию, что существует необходимость готовить население двух стран к миру. Стороны также обсудили возможности для экономического сотрудничества. Последовавшие за встречей оптимистичные заявления стали очередным проявлением заметного снижения дипломатической напряженности между этими государствами в последние месяцы.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян встретились в Париже 16 января в присутствии представителей Минской группы ОБСЕ, международной организации, содействующей переговорному процессу между двумя сторонами. Это была уже четвертая их встреча с момента прихода в Армении к власти нового правительства в результате апрельской «Бархатной революции».

Обнародованное по результатам встречи официальное заявление включало в себя необычные элементы, которые весьма обрадовали сторонников мира между двумя странами. «Вот самое позитивное заявление Минской группы ОБСЕ за очень долгое время», – написала в Twitter Олеся Вартанян, аналитик «Международной кризисной группы» в Тбилиси. Отношения между государствами осложняет конфликт за Нагорный Карабах, из-за которого в начале 1990-х годов между ними разгорелась полномасштабная война.

Например, министры «пришли к согласию о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру». Если это действительно произойдет, то станет весьма примечательным событием, т.к. общественное мнение по обе стороны границы в последние годы стало значительно более жестким. Это делает перспективы заключения мирного договора, ради которого обеим сторонам пришлось бы сделать значительные уступки, все более призрачными, т.к. подобное соглашение столкнулось бы с мощным сопротивлением со стороны народа. Сменявшие друг друга правительства никак не занимались решением этой проблемы, но последнее заявление вселяет надежду на перемены на данном направлении.

Переговорщики ОБСЕ также «подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив для реализации экономического потенциала региона». Пока неясно, что именно имеется в виду, но если подобные инициативы действительно будут предприняты, то знаменуют значительный разворот для Азербайджана, который считает экономическую изоляцию Армении одним из ключевых элементов своей стратегии в данном конфликте. Президент Ильхам Алиев буквально на днях в очередной раз подчеркнул данный аспект. «Мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении до тех пор, пока наши земли не будут освобождены», – сказал он на заседании Кабмина 11 января.

Одной из возможных тем для обсуждения является предоставление Армении доступа к железнодорожной сети Баку-Тбилиси-Карс, сказала Вартанян Eurasianet.org. По ее словам, Армения построила большой новый пограничный пункт, чтобы иметь возможность воспользоваться этим новым маршрутом, но пока неясно, дадут ли армянским товарам доступ.

Министры также договорились проработать возможность организации саммита между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры провели короткую встречу на полях саммита СНГ в Душанбе в прошлом году. Результатом этой встречи стала договоренность об учреждении нового канала связи, благодаря которому, по утверждению ОБСЕ, произошло «значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня и заявленных жертв» на линии соприкосновения.

Приход Пашиняна к власти породил в Баку надежду на активизацию давно зашедшего в тупик переговорного процесса. Азербайджан ответил рядом кадровых перестановок (которые, по мнению Баку, могут способствовать этому процессу) и смягчением часто враждебной риторики в отношении Армении.

На пресс-конференции 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на предпринятые Азербайджаном шаги и выразил надежду, что Армения ответит тем же: «Думаю, что прозвучавшие, в том числе из Баку, заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеемся, что и наши армянские друзья ответят взаимностью».