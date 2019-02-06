Армения и Азербайджан зондируют параметры «мира»

После долгого периода застоя между Арменией и Азербайджаном, похоже, возобновились переговоры, направленные на разрешение конфликта, который длится уже несколько десятилетий. Однако перспектива новых мирных переговоров заставляет задаться вопросом: а каким может быть этот «мир»?

За последние шесть месяцев премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречались уже трижды. Все эти встречи назывались «неформальными» и проходили в кулуарах других мероприятий. Последняя из них состоялась на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Но эти беседы — в сочетании с еще четырьмя встречами министров иностранных дел двух стран — уже привели к заключению конкретного соглашения, снизившего уровень насилия на линии противостояния между сторонами, и появлению самых позитивных за многие годы заявлений.

По словам дипломатов, знакомых с содержанием этих встреч, руководители двух стран уже начали обсуждать фундаментальные положения, которые должны лечь в основу любого мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Эта территория, которую мировое сообщество признает частью Азербайджана, находится под контролем армянских сил со времен кровавой войны между двумя сторонами в начале 1990-х годов.

Хотя перспектива реального мира остается далекой, недавние события, тем не менее, воодушевили сторонников разрешения конфликта.

Дипломатические переговоры буксовали в течение многих лет, но приход к власти Пашиняна в 2018 году — после свержения режима, тесно связанного с Нагорным Карабахом и его силовыми структурами, — дал надежду на активизацию переговоров.

После последней встречи с Алиевым Пашинян заверил, что его подход к переговорам с Азербайджаном радикально отличается от позиции прежнего руководства. «Наше правительство проводит по карабахскому вопросу политику, которую никто никогда раньше не проводил, — сказал он местным СМИ 30 января. — Проводить параллели или пытаться искать какое-либо сходство с предыдущей политикой было бы заблуждением».

Но, по меньшей мере пока, правительство, похоже, придерживается тех же рамок, в которых обе стороны работали с середины 2000-х годов, — так называемых Мадридских принципов (также известных как «основные принципы»). Эти принципы предполагают: возвращение прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, которые армянские силы заняли в качестве защитной буферной зоны; предоставление лицам, перемещенным в связи с конфликтом, права на возвращение в свои дома; гарантии безопасности для населения Нагорного Карабаха; и, в конечном счете, разрешение вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

«Очевидно, поскольку армянская сторона имеет совершенно не такие приоритеты, как прежняя команда, сейчас идет весьма активное зондирование […], чтобы понять, где окажутся новые элементы, или какими будут переговоры с учетом этой новой команды, новых действующих лиц, — сказал один западный дипломат, осведомленный об идущих между Арменией и Азербайджаном переговорах и согласившийся поговорить с Eurasianet.org на условиях анонимности. — Но никто не предлагал отбросить те принципы, которые были до сих пор основой переговоров».

«Основные принципы по-прежнему на повестке дня, потому что никто от них не отказывался», — продолжил дипломат, но предупредил: «Очевидно, когда мы говорим, что они на повестке дня, или что они составляют основу переговоров, это вовсе не означает, что стороны согласились каким-либо содержательным образом воплотить их в жизнь или превратить их в практически осуществимую программу действий».

Компромиссы любого рода чрезвычайно непопулярны у общественности обеих стран. В частности, недавнее оживление переговоров вызвало в Армении беспокойство по поводу возможного возвращения Азербайджану территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху. Одна из влиятельных армяно-американских лоббистских групп, Армянский национальный комитет Америки, начала кампанию, направленную против Мадридских принципов, которые она осуждающе называет «обменом земли на бумагу».

Министр иностранных дел Зораб Мнацаканян ответил на такую критику, назвав противников мирного договора «пораженцами».

Западный дипломат сказал, что те, кто критикует Мадридские принципы, часто упускают из виду суть дела. «Стоит вам только заговорить об основных принципах, как они [критики] говорят "То есть это значит…" — и называют конкретную формулировку, разительно отличающуюся от того, к чему приходите вы».

Пашинян заявил, что не будет участвовать ни в каких обсуждениях «мира в обмен на территории», в связи с чем Азербайджан обвинил его в отступлении от духа переговоров. Прекращение оккупации территорий, окружающих Карабах, является «краеугольным камнем мирного процесса, заявила в ответ пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. «Возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию Пашиняна как его отказ от переговоров?», — сказала она.

Впоследствии Пашинян разъяснил свое заявление, сказав, что имел в виду, что Армения не должна быть единственной стороной, идущей на уступки. «Почему никто не спрашивает Азербайджан, готовы они к уступкам или нет? — спросил он — Поэтому я несколько раз публично заявлял, что мы на этот вопрос не дадим ответа до тех пор, пока на него не ответит Азербайджан».

Министр иностранных дел Армении и советник Пашиняна по внешнеполитическим вопросам отказались дать комментарии Eurasianet.org.

«Очень важны нюансы, — сказал западный дипломат. — Если вы говорите: "Я не соглашусь на принцип "территории в обмен на мир"", то основные принципы не предполагают [уступок] территорий без получения чего-то взамен. А если считать, что мир — это отсутствие боевых действий, то сценарий, в котором вы отдаете территории, а получаете только обещание, что на вас не нападут — это не решение. Нужно признание каких-то положений относительно статуса, безопасности и так далее. Опять же, тут дело становится деликатным: территория в обмен на мир — это не то же самое, что обмен территории в рамках более широкого соглашения, которое учитывает вопросы статуса и безопасности».

Азербайджан пока четко не очертил свою позицию и редко публично комментирует переговоры, если не считать ответов на заявления армянских официальных лиц. Министерство иностранных дел и Администрация президента этой страны не ответили Eurasianet.org на просьбу о предоставлении комментариев.

Представители Азербайджана часто критикуют одно из ключевых публичных требований Пашиняна к переговорам: он предлагает расширить их нынешний двусторонний формат и привлечь к участию в них официальных лиц непризнанного правительства Нагорного Карабаха. Недавно Азербайджан вновь активизировал свою общественную организацию, представляющую азербайджанцев, перемещенных из Карабаха, и пытается сделать ее — а не правительства в Баку и Ереване — партнером карабахских армян по переговорам. Хикмет Гаджиев, высокопоставленный советник Алиева по внешнеполитическим вопросам, упрекнул Армению в том, что она призывает «предоставить членам армянского сообщества привилегированные права после того, как они устроили этническую чистку азербайджанцев».

Стоит отметить, что Армения, по-видимому, отступается от практического осуществления этого требования, так как она уже провела несколько туров переговоров по Карабаху без официального участия руководителей этого образования. Но официальные представители Армении говорят, что будут продолжать настаивать на принципе включения Карабаха в переговорный процесс. «Если этого не происходит сейчас, это не значит, что мы об этом забыли», — сказал министр иностранных дел Мнацаканян.