Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями в сотрудничестве с нацистами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии в честь Дня победы в Нагорном Карабахе в этом году. (Фото: Primeminister.am)

Как будто баталий по поводу собственного прошлого было недостаточно, лидеры Армении и Азербайджана расширили поле битвы, включив в него историческую тему, вызывающую больше всего споров на постсоветском пространстве, – Вторую мировую войну.

Примерно в годовщину Дня победы официальные лица Азербайджана заявили, что дед премьер-министра Армении Николя Пашиняна был пособником нацистов. А Пашинян нанес ответный удар, указав на азербайджанцев, которые сами сотрудничали с Третьим рейхом.

С обеих сторон пособничество нацистам было редким явлением по сравнению с огромным количеством армян и азербайджанцев, сражавшихся за СССР. Между тем взаимные обвинения являются последней эскалацией в риторической битве между двумя странами за моральное превосходство, угрожая втянуть Кавказ в развернувшуюся на постсоветском пространстве более масштабную войну памяти по поводу Второй мировой войны, уже отравившую отношения между Россией и многими ее соседями.

Битвы по поводу истории региона – например, кем были «первоначальные» жители той или иной территории, или какая сторона была зачинщиком конфликта между ними – и без того уже угнетающе распространены. Они особенно обостряются весной, когда отмечается ряд годовщин, связанных с войной между армянами и азербайджанцами в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В феврале, в преддверии памятных акций этого года, аналитик Том де Вааль призвал к «перемирию в исторических войнах между Арменией и Азербайджаном».

Но вместо этого обе стороны выкатили более крупнокалиберные орудия.

Дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна. (Фото: Facebook)

Этот раунд противостояния начался 9 мая, когда большинство стран бывшего СССР отмечают день, когда они и их союзники одержали победу во Второй мировой войне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в Facebook фотографию своего деда Николая Пашиняна, который служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии Красной армии.

Затем армянский оппозиционный сайт Yerevan Today нашел в архивах записи по поводу некоего Николая Пашиняна, который сражался за нацистов. Аппарат Пашиняна выступил с опровержением, заявив, что это был не дед премьер-министра – у найденного в архиве человека другое отчество. На этом данный вопрос в Армении был по большей части закрыт.

Между тем тему с энтузиазмом подхватили в Азербайджане. Проправительственные веб-сайты активно освещали эту «новость», не разбираясь, фейковая она или нет. «Сотрудничество деда армянского премьер-министра с нацистами является позором для Армении», – гласил типичный заголовок.

В азербайджанской прессе также широко освещался недавно обнаруженный документ, датированный 1945 годом и написанный членом Конгресса США, в котором политическая организация армянской диаспоры, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», называется сочувствующей нацистам.

И все в дополнение к длительной пиар-кампании с целью подчеркнуть историю Гарегина Нжде (считающимся в Армении национальным героем 1910-1920-х годов), который сотрудничал с нацистской Германией во время Второй мировой войны. В Армении Нжде продолжают считать героем, и в 2016 году в Ереване ему воздвигли памятник.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева у мемориала в День победы 9 мая. (Фото: President.az)

Азербайджан давно пытается использовать героизацию Нжде в Армении, чтобы заработать очки – в частности, в глазах России, где история Второй мировой войны играет крайне важную роль в политике и международных отношениях. Москва, в частности, использует героизацию в современной Украине националистических лидеров и нацистских коллаборационистов вроде Степана Бандеры и Романа Шухевича для оправдания своей многоплановой агрессии в отношении этой страны. Россия время от времени пыталась провернуть тот же номер с Нжде в Армении, но, любопытным образом, эту тему спустили на тормозах после прихода к власти Пашиняна в 2018 году, хотя Кремль не доверяет Пашиняну из-за его якобы прозападных симпатий.

Однако Баку не оставляет попыток. На октябрьском саммите СНГ в Туркменистане президент Азербайджана Ильхам Алиев напрямую обрушился на Пашиняна касательно наследия Нжде, и между двумя лидерами завязался спор по этому поводу, к явной досаде других постсоветских лидеров.

Во время пресс-конференции 16 мая журналист попросил Пашиняна ответить на обвинения Алиева относительно Нжде, и Пашинян был явно готов пойти в контратаку.

«Как можно обвинять Армению в поддержке нацизма, когда Алиев лично организует прославление нацистского режима? Это недопустимо», – ответил Пашинян.

Затем Пашинян начал говорить о Мамеде Эмине Расулзаде, считающемся отцом-основателем Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 год. После захвата Азербайджана Красной армией Расулзаде сначала увезли в Россию, откуда он затем бежал. Во время Второй мировой войны он на протяжении короткого периода пытался заключить тактический союз с Германией с целью восстановления независимости Азербайджана – примерно так же, как это сделал Нжде в случае с Арменией.

Премьер-министр также обратил внимание на «Азербайджанский легион» – подразделение, сформированное нацистами в основном из военнопленных советских азербайджанцев. Но точно так же нацисты поступали и с военнопленными из числа представителей других населявших СССР этнических групп, включая армян. У Пашиняна оказалось и несколько наглядных пособий, в том числе фотографии униформы, газеты и флага «Азербайджанского легиона».

Пашинян также пытался связать Расулзаде с «Азербайджанским легионом» – хотя такой связи не было – и указал на статус Расулзаде в современном Азербайджане, где в его честь называют улицы и выпустили марку.

Но в современном Азербайджане вопрос о наследии Расулзаде носит гораздо более сложный характер, чем описывал Пашинян, и дело тут не в его отношениях с нацистами. Алиев дистанцируется от Расулзаде, предпочитая изображать настоящим отцом нации своего отца и предшественника – Гейдара Алиева.

Мамед Эмин Расулзаде считается отцом-основателем Азербайджанской Демократической Республики. (Фото: Wikimedia)

Тем не менее ряд азербайджанских чиновников (хотя и не сам Алиев) выступили в защиту Расулзаде.

«Расулзаде – один из основателей азербайджанского государства. А кто такой дед Пашиняна?! Это коммунист, который, оказавшись в плену, стал прислуживать фашистам», – сказал Фазаил Ибрагимли, вице-спикер парламента Азербайджана. – Расулзаде и деда Пашиняна нельзя сравнивать».

Фарид Шафиев, глава базирующегося в Баку правительственного аналитического центра, заявил, что, в отличие от Расулзаде, Нжде продвигал этноцентристскую идеологию, которая делала его идеологически более близким к нацистам (и которую приняла бывшая правящая Республиканская партия Армении). Нжде также помогал набирать людей в «Армянский легион».

Тем не менее взаимные обвинения скрывают фундаментальное сходство между армянами и азербайджанцами во время Второй мировой войны: подавляющее большинство людей с обеих сторон сражались за СССР, а не нацистов, а у большинства из тех, кто воевал на стороне нацистов, не было особого выбора, т.к. они были военнопленными. И уважение к Нжде и Расулзаде в Армении и Азербайджане соответственно никак не связано с их деятельностью во время Второй мировой войны. Однако это, похоже, не имеет особого значения для лидеров в Баку и Ереване.