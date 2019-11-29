Армения и Азербайджан обменялись журналистами

Армянские и азербайджанские журналисты впервые за долгое время совершили взаимные поездки в страны друг друга и сделали репортажи, ставшие ниточкой между гражданами враждующих стран, упорно не желающих идти на политические компромиссы ради разрешения давнего конфликта.

Обмен состоялся под эгидой международных посредников конфликта, Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в рамках принимаемых с начала года мер по возобновлению застопорившихся переговоров между двумя сторонами.

После апрельской встречи в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана два дипломата «выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ», говорится в заявлении Минской группы.

Ранее в этом месяце состоялась первая такая поездка: три журналиста из Азербайджана посетили Армению и ее протекторат Нагорный Карабах, в то время как два журналиста из Армении и один из Карабаха побывали в Азербайджане.

Правительства Армении и Азербайджана, оказавшие необходимую поддержку организации поездок, отказались комментировать это мероприятие до его завершения. Обе стороны официально подтвердили инициативу лишь 23 ноября. По всей видимости, секретность была связана с вопросами безопасности – обе группы журналистов на протяжении всей поездки охраняли усиленные наряды служб безопасности.

Оснований для подобных мер предостаточно: люди с обеих сторон враждебно относятся друг к другу вследствие многолетнего конфликта из-за Нагорного Карабаха, который в 1990-х годах перерос в полномасштабную войну. Армяне выиграли ту войну, но Азербайджан регулярно угрожает захватить Карабах силой, если мирные переговоры не увенчаются успехом. С тех пор как в 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня, контактов между двумя сторонами практически не было, жители Армении крайне редко посещают Азербайджан и наоборот. Еще реже бывают поездки азербайджанцев в Карабах.

Артем Ерканян в Баку. (Facebook)

Как признался один из участников – Артем Ерканян из армянского телеканала «Шант», его «устраивал» режим секретности. «Было комфортнее от уверенности в том, что в Азербайджане никто не знает о том, что по улицам Баку ходят армянские журналисты, тем более ранее бывавшие в Нагорном Карабахе и пишущие публикации, порой так не нравящиеся азербайджанцам», – сказал он RFE/RL. Также, по его словам, он подписал для ОБСЕ заявление о том, что «после пересечения границы [с Азербайджаном] ОБСЕ не несет ответственности за его безопасность и жизнь».

Тем не менее, утечка информации произошла еще до поездки: в Азербайджане националистическая группа «Организация освобождения Карабаха» начала угрожать армянским журналистам, которых назвала «террористами и шпионами».

Однако обошлось без инцидентов. После окончания режима секретности журналисты с обеих сторон начали рассказывать о гостеприимстве и уважении, с которыми их встретили в соседней стране. Даже публичные посты в Facebook о поездках журналистов – на социальной платформе, где чаще происходят жесткие перепалки на национальной почве между армянами и азербайджанцами – сопровождались относительно вежливыми дискуссиями между двумя сторонами.

Обе делегации встречались не с представителями правительств, а с сотрудниками неправительственных организаций и журналистами. Однако, по вопросам, связанным с конфликтом, официальная позиция государства и взгляды в обществе, как правило, совпадают.

Ерканян описал встречу с группой азербайджанских журналистов в Баку, которые, по его словам, назвали себя «солдатами идеологического фронта» в конфликте. Он привел их слова, что «если политическое руководство даст понять, что отныне нам нужно готовить население к миру и снизить уровень недоверия и негатива, тогда мы готовы сделать это». Ерканян добавил: «У нас троих были разные мнения по этому вопросу, но мы не высказывали их».

Хотя все журналисты делились положительными отзывами о своих посещениях, в их репортажах была общая черта: они приводили точку зрения своей стороны, и все они, по-видимому, считают себя идеологическими воинами.

«Я неоднократно спрашивал у армян, с которыми встречался: «Какой месседж вы хотели бы послать нам, азербайджанцам?», тем самым зондируя почву относительно их готовности к компромиссам, – написал Эльшан Рустамов, журналист из 1news.az. – Их ответы сводились к тому, что «все имеет цену и есть красная черта, которую мы не можем переступить». Со своей стороны, мы подчеркнули, что есть красная черта, за которую не переступит ни один гражданин Азербайджана – это территориальная целостность нашей страны».

Давид Алавердян из Медиамакс сказал, что он также спросил своих азербайджанских собеседников, «на какие уступки или компромиссы они готовы». Он сделал вывод, что они не намерены отступать от своих принципов касательно территориальной целостности: «Можете быть уверены, что любой подобный визит способствует укреплению убеждения, что Арцах [Карабах по-армянски] не может быть в составе Азербайджана. Как минимум трое азербайджанских журналистов в глубине души уже осознают это». (В другой статье Рустамов опроверг утверждение Алавердяна о внутреннем «осознании»).

С азербайджанской стороны по итогам визита в Карабах, как представляется, имела место попытка выдать желаемое за действительное. И Рустамов, и Орхан Елчуев из «Вестника Кавказа» сообщили, что среди карабахских армян они увидели большую готовность к компромиссу, нежели среди армян из Армении.

«Что поразило, так это хорошее владение почти всеми карабахцами азербайджанским языком – свидетельство сохранения связей и большого ментального их сходства с остальным населением Азербайджана, – написал Елчуев. – А это уже основа для реального диалога».

Поездки тщательно отслеживались и обсуждались в социальных сетях, и многие армяне были раздражены тем, что азербайджанцы постоянно отзывались о Карабахе как о «нашей земле». А журналист государственного телеканала Карабаха Эдгар Элбакян в ответ опубликовал шутливый пост на Facebook. Он выложил свою фотографию рядом с диспенсером с горячей водой в его гостинице, на котором на азербайджанском языке было написано Isti Su (горячая вода), что также является названием бывшего курорта в Кельбаджаре (один из районов вокруг Карабаха, которые контролируются армянскими силами). «Должен сказать, что я тоже нашел свое место в Баку, – написал он. – Привлечение иностранцев на их «историческую родину» может стать выгодной туристической нишей».