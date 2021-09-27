Армения и Азербайджан отметили годовщину начала войны

Президент Алиев и его супруга, первый вице-президент Мехрибан Алиева, возглавили прошедший в Баку марш с участием 3000 солдат в честь памяти погибших. (Фото: President.az)

В первую годовщину начала войны между Азербайджаном и Арменией две страны почтили память погибших.

27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление, целью которого было возвращение территорий, контроль над которыми он потерял по результатам первой войны с Арменией в 1990-х годах. За следующие 44 дня было убито около 7000 солдат и мирных жителей, десятки тысяч получили ранения.

Азербайджану удалось вернуть себе большую часть утраченной территории, что вынудило тысячи этнических армян покинуть свои дома. Между тем, сотни тысяч азербайджанцев, которым пришлось бежать во время первой войны, пока так и не смогли вернуться в свои прежние дома, хотя правительство Азербайджана быстро восстанавливает определенную инфраструктуру на возвращенных территориях.

Вечером 26 сентября тысячи людей с факелами прошли маршем к ереванскому военному кладбищу «Ераблур». В тот же вечер схожее факельное шествие состоялось в Степанакерте, де-факто столице Нагорного Карабаха.

Ереванское шествие возглавили экс-президент Роберт Кочарян и члены других оппозиционных партий. «Сегодня марш памяти. Этим шествием мы показываем, что не принимаем поражения, что мы встанем и продолжим дело наших героев», – сказал Ишхан Сагателян, вице-спикер парламента от возглавляемого Кочаряном блока «Армения».

Премьер-министр Никол Пашинян нанес отдельный визит в пантеон «Ераблур» на следующее утро. Тот факт, что даже такие мероприятия, как празднование Дня независимости или мемориальные акции в честь павших солдат, не способны объединить армян, указывает на глубину политических разногласий, которые продолжают разделять страну.

(Фото: Primeminister.am)

В 11:00 в Армении и Карабахе была объявлена минута молчания.

Пашинян также провел телефонный разговор с де-факто президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. Согласно сообщению на сайте премьера, они обсудили «ход работ по … возвращению на Родину удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, решению вопросов безопасности, а также обеспечению нормальной жизни, улучшению инфраструктуры и процессу жилищного строительства в Арцахе [альтернативное армянское название Карабаха]».

Утром 27 сентября Следственный комитет Армении обнародовал обновленную официальную статистику по числу жертв войны: 3781 человек погиб, включая солдат и мирных жителей, еще 231 военнослужащий и 22 гражданских лица пропали без вести.

В Азербайджане прошла серия приуроченных к этой дате мероприятий, носивших частью мемориальный и частью триумфальный характер.

Согласно указу президента Ильхама Алиева, 27 сентября будет ежегодно праздноваться как День памяти – в часть солдат, погибших во время прошлогодней войны. По данным Азербайджана, погибло 2907 солдат.

Алиев выступил с обращением к народу, в котором коснулся порядком уже заезженных им тем армянского «фашизма», победы в войне и благодарности Турции за оказанную помощь. Он также упомянул погибших в войне, смерть которых, по его словам, была отмщена.

Кроме того, Алиев добавил, что в этот день в Баку будет «заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы».

Алиев и его супруга, первый вице-президент Мехрибан Алиева, приняли участие в марше с участием 3000 солдат к месту этого комплекса и музея.

В дополнение, в Азербайджане в полдень тоже провели минуту молчания.

Помимо этого в расположенном в Карабахе историческом городе Шуша – самом крупном трофее прошедшей войны – прошел небольшой военный парад.