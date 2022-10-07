Армения и Азербайджан согласились на присутствие миссии Евросоюза на границе

Европейский Союз собирается отправить на границу Армении с Азербайджаном свою миссию, было объявлено после прошедшей в Праге встречи руководителей двух стран.

«С Арменией было заключено соглашение о поддержке работы гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией в аспектах, касающихся этой страны», — говорится в заявлении ЕС от 6 октября.

Более подробной информации о характере миссии, ее участниках и целях предоставлено не было. «Миссия начнет работу в октябре на период не более двух месяцев, — было сказано в заявлении ЕС. — Задача этой миссии состоит в укреплении доверия и составлении отчетов, которые внесут вклад в работу комиссий по демаркации границы».

Официальные представители Европейского Союза не ответили Eurasianet.org на просьбы разъяснить характер миссии. ЕС уже поддерживает несколько миссий в зонах конфликтов по всему миру, в том числе в Восточной Европе и Африке. С 2008 года наблюдательная миссия Евросоюза патрулирует де-факто границы между отколовшимися от Грузии территориями Абхазии и Южной Осетии и собственно Грузией.

Идею такой миссии выдвинул в начале недели глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, выступивший перед депутатами Европарламента с критикой оккупации армянских земель, осуществленной, по его словам, Азербайджаном в ходе последних боевых столкновений между двумя странами.

«Абсолютно ясный и достоверный факт состоит в том, что азербайджанская артиллерия и дроны обстреляли участки армянской территории, разрушив объекты гражданской и военной инфраструктуры, и что Азербайджан оккупирует некоторые пункты в Армении, — сказал Боррель 5 октября. — Мы уже говорили, что это совершенно неприемлемо».

По его словам, Евросоюз предложил «посредническую миссию», которая должна была быть развернута «на границе» между двумя странами, но Баку отверг это предложение. Он также намекнул, что эта миссия должна была быть военной. «Армения соглашается, Азербайджан не соглашается. Что вы хотите, чтобы я сделал? Отправил войска Евросоюза без согласия обеих сторон конфликта? Я уверен, что вы этого не хотите».

Было неясно, что именно изменилось в последующие дни. Однако 7 октября стороны также договорились «признавать территориальную целостность и суверенитет друг друга», что было основополагающим требованием Баку на переговорах об окончательном мирном соглашении, которое должно разрешить длящийся десятилетиями конфликт между двумя сторонами.

По-видимому, размещение европейских наблюдателей вдоль границы Армении должно ослабить угрозу полномасштабного нападения Азербайджана, опасения которого резко обострились после беспрецедентных ударов по целям на территории Армении, которые Азербайджан нанес в середине сентября, и всплеска ирредентистских выступлений.

Этот эпохальный прорыв, видимо, произошел в результате прошедших 6 октября в Праге переговоров один на один между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече, состоявшейся в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Объявление о миссии Евросоюза было «позитивной новостью», сказал Eurasianet.org политический аналитик Тигран Григорян. «Но я думаю, что в течение этих двух месяцев от Армении будут ожидать конкретных шагов», — добавил он. Баку пытается заставить Армению ускорить выработку мирного соглашения и разрешение других важных проблем, существующих между двумя странами, в том числе вопросов о демаркации границ и статусе новых транспортных маршрутов между ними.

Вероятно, Азербайджан согласился на миссию ЕС, потому что она будет находиться не на его собственной территории, а на армянской, говорит работающий в Баку аналитик Международной кризисной группы Заур Шириев. «Пражское соглашение составлено в очень неопределенных выражениях, а миссия должна быть непосредственно на территории Армении», — сказал он Eurasianet.org.

Эта миссия также отражает активизацию участия Европы в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, особенно на фоне кажущегося ослабления роли России.

В последнее время участие Евросоюза было «более последовательным, активным и уверенным», чем раньше, сказал Eurasianet.org глава ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. Тот факт, что дипломатические переговоры приводят к конкретным решениям, — «редкость по сравнению с подобными случаями вмешательства ЕС в дела региона в прошлом».

«Армения и Азербайджан возвращаются к дипломатии. Миссия ЕС определенно поможет стабилизировать ситуацию на границе, но два месяца — это короткий срок», — написал в Twitter Томас де Вааль, эксперт по Кавказу и старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги.

В заявлениях по итогам пражской встречи ни Пашинян, ни Алиев прямо не упоминали миссию Евросоюза.