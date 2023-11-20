Армения и Иран нацелены на улучшение отношений, несмотря на разность интересов

Армения осторожно прощупывает почву на предмет установления более глубоких партнерских отношенийс такими странами, как Франция и США на фоне постепенного отдаления от своего традиционного стратегического союзника – России.

А ведь есть еще и Иран.

С начала 1990-х годов между Тегераном и Ереваном сложились теплые, даже можно сказать сердечные отношения. Теперь, похоже, эти отношения могут получить дальнейший импульс, однако в нынешней геополитической ситуации это может оказаться непростой задачей.

Для того чтобы оценить преимущества подобного сценария развития событий, достаточно взглянуть на цифры.

Как сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении, показанном в эфире 14 ноября, торговые отношения Армении и Ирана переживают небывалый бум. По его словам, если в 2021 году двусторонний торговый оборот между странами составил 350 миллионов долларов, то в следующем году ожидается, что этот показатель вырастет до 1 миллиарда долларов.

При этом Григорян считает, что дело не только в деньгах.

«Экономические отношения между двумя странами важны с точки зрения безопасности», – сказал он.

Еще больше подкрепляет эту позицию другое интервью, которое несколькими днями ранее недавно назначенный посол Ирана в Армении Мехди Собхани дал базирующемуся в Ереване независимому новостному изданию CivilNet.

Собхани намекнул, что Иран может снизить энергетическую зависимость Армении от России. В августе две страны договорились о продлении взаимовыгодного соглашения, согласно которому Армения поставляет в Иран электроэнергию в обмен на поставки природного газа. Это соглашение действует с 2009 года и срок его действия должен был истечь в 2026 году, но теперь оно будет продлено в расширенном виде как минимум до 2030 года.

«Благодаря этому соглашению мы сможем увеличить импорт электроэнергии из Армении в Иран в обмен на газ, увеличить его втрое или даже вчетверо», – сказал Собхани.

Несмотря на перспективность этой идеи Россия все же может смешать все карты.

Газопровод Иран-Армения (тот самый инструмент, который помог бы ослабить зависимость Армении от российского газа) с 2015 года принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром». Россия уже однажды повлияла на ограничение потенциала этого газового маршрута.

Еще на этапе проектирования газопровода Москва настояла на том, чтобы его диаметр не превышал 700 мм (что более чем вдвое меньше первоначально запланированных 1420 мм) с целью воспрепятствовать продаже больших объемов иранского газа третьим странам. В результате этого решения пропускная способность газопровода составила 2,3 миллиарда кубометров в год. В конечном итоге «Газпром» выкупил всю газораспределительную инфраструктуру Армении.

Однако речь идет не только о торговле энергоносителями.

С целью увеличения пассажиропотока и торговли проводится масштабная модернизация важнейшей трансграничной автомагистрали, проходящей через расположенную на юге Армении Сюникскую область. В октябре власти Армении заключили контракт на выполнение работ общей стоимостью 215 миллионов долларов с двумя иранскими компаниями – Abad Rahan Pars Iranian International Group и Tounel Sad Ariana. После завершения работ дорога позволит автомобилистам выехать из расположенного на границе с Ираном Агарака и проехать 32 км на север по гористой местности через 17 мостов и два тоннеля.

Сложности начинаются тогда, когда дело доходит до политики.

Хотя Иран неоднократно публично признавал суверенитет Азербайджана над территорией Нагорного Карабаха, часто казалось, что он негласно поддерживает интересы Еревана.

В настоящее время это проявляется в спорах вокруг так называемого Зангезурского коридора. После второй карабахской войны в 2020 году Азербайджан вернул себе значительные территории, включая те, что прилегают к границе с Ираном на всем ее протяжении. Тогда Баку вновь заговорил о своем желании добиться прокладки транспортного маршрута через юг Армении – Зангезурского коридора, который соединил бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом.

Тегеран предложил альтернативу. В начале октября Иран начал строительство моста, который позволит ускорить передвижение между материковым Азербайджаном и Нахичеванем через его территорию и тем самым, по сути, устранит необходимость в азербайджанском коридоре через Армению.

В этой ситуации Иран действует из своих стратегических интересов. Он намерен предотвратить создание физического коридора на своей северной периферии, который объединил бы тюркский мир и потенциально перекрыл бы ему доступ в Армению и другие северные районы.

В ходе данного в этом месяце интервью Собхани вновь решительно заявил о том, что Иран выступает против Зангезурского коридора.

«Наша позиция по этому вопросу заявлена на таком уровне, что никто не может ее изменить, – сказал он, говорится в англоязычной версии интервью. – Это позиция Верховного лидера нашей революции, который совершенно четко заявил о том, что мы не приемлем и не потерпим никаких пограничных или геополитических изменений».

Однако интересы Ирана и Армении расходятся там, где речь заходит о присутствии внерегиональных игроков на Южном Кавказе, в том числе и в вопросе посредничества в отношениях с Азербайджаном.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан открыто заявил по этому поводу: «Присутствие иностранцев в регионе не только не решает проблемы, но и усложняет ситуацию».

Армения все больше склоняется к посредничеству США и ЕС, но Тегеран хотел бы, чтобы вопросы решались исключительно региональными игроками. Соответственно, Иран приветствует выдвинутую в 2021 году инициативу по проведению встреч в формате «3+3», в которых будут участвовать три страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и три соседние региональные державы (Россия, Турция и Иран).

В этом формате уже состоялось несколько встреч, последняя из которых прошла 23 октября в Тегеране. Но, судя по всему, они мало чем увенчались. (В любом случае название формата не соответствует действительности, так как на самом деле это «3+2», поскольку Грузия отказалась принимать в нем участие).

Также в ходе интервью посол Собхани высказался в поддержку около 100 тысяч этнических армян, перемещенных в результате сентябрьского наступления Азербайджана.

«Мы считаем, что права народа Карабаха должны быть обеспечены. Права каждого жителя Карабаха должны быть обеспечены. Они должны иметь возможность реализовать свои права. Это реальность, которую никто, включая Азербайджан, не может игнорировать» – сказал он.

Хотя он не упомянул о том, что Иран проводит какую-либо определенную политику в отношении этих людей, само упоминание Карабаха вызвало гнев МИД Азербайджана.

«Мы расцениваем позицию иранского посла в отношении нашей территориальной целостности и суверенитета как провокацию. Мы ожидаем, что Иран пресечет подобные шаги, которые противоречат духу наших отношений, а также примет соответствующие меры в отношении высказанной послом точки зрения», – говорится в заявлении министерства.