Армения и Турция назначат спецпредставителей для нормализации отношений

Вид на гору Арарат из Еревана. Национальный символ Армении находится по ту сторону закрытой границы с Турцией. (Фото: iStock/guenterguni)

Турция и Армения заявили о намерении назначить специальных представителей для нормализации двусторонних отношений. Таким образом страны приближаются к восстановлению связей, разорванных почти три десятилетия назад.

«В ближайшее время мы с Арменией назначим спецпредставителей, чтобы предпринять шаги по нормализации, – сказал 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. – Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван».

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян подтвердил сказанное Чавушоглу.

«В этом плане мы положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя с целью нормализации отношений с Арменией, и подтверждаем, что армянская сторона тоже назначит своего специального представителя для ведения диалога», – заявил Унанян 14 декабр.

Чавушоглу также сказал, что каждый шаг в этом направлении будет предприниматься совместно с Азербайджаном, который дал понять, что намерен попытаться сделать так, чтобы при заключении договора между Анкарой и Ереваном были учтены и интересы Баку.

Унанян, в свою очередь, отметил, что Армения готова к нормализации «без предварительных условий».

Если стороны действительно назначат спецпредставителей, то это станет самым конкретным на данный момент шагом в направлении восстановления связей между двумя государствами.

Официальные отношения были разорваны в 1993 году, во время первой войны между Арменией и Азербайджаном, когда Турция в одностороннем порядке закрыла границу в ответ на захват армянами территорий вокруг Нагорного Карабаха. Самая серьезная попытка восстановить отношения была предпринята в 2009 году при посредничестве США и Швейцарии, но она потерпела неудачу из-за несогласия Азербайджана.

Однако результаты прошлогодней войны, в ходе которой Армения потеряла контроль над вышеупомянутыми территориями вокруг Карабаха, придали новый импульс восстановлению связей.

Международные партнеры поощряют эти усилия. В частности, в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова выступить посредником между Анкарой и Ереваном и что нормализация «несомненно, будет способствовать улучшению общей ситуации в регионе».

США тоже поддерживают данный процесс. Во время октябрьской встречи в Риме президент Джо Байден призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу с Арменией, сообщил Bloomberg со ссылкой на «высокопоставленного турецкого чиновника».

Ереван давно выступает за возобновление отношений, особенно учитывая экономический ущерб, который наносит Армении закрытая граница со своим крупным соседом. Но после поражения в прошлогодней войне, в которой Турция оказала существенную помощь Азербайджану, многие в Армении с осторожностью относятся к любым инициативам в отношении Анкары.

Правительственные чиновники подчеркивают выгоды восстановления отношений.

«Речь идет об установлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией. Это не означает, что Армения отказывается от своих ключевых государственных интересов, – сказал журналистам депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян. – Напротив, мы убеждены, что установление дипотношения с Турцией отвечает государственным интересам Армении […] Альтернативы установлению добрососедских отношений с соседними странами просто нет».

Несмотря на шаги к сближению на высшем уровне, отношения в основном остаются прохладными. В настоящее время парламент Армении рассматривает вопрос о продлении эмбарго на импорт товаров из Турции, введенного после прошлогодней войны. А Турция не отменяет введенный в августе 2020 года запрет на пересечение своего воздушного пространства любыми самолетами с армянской регистрацией.