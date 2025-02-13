Армения, Казахстан и Узбекистан демонстрируют прогресс в борьбе с коррупцией – доклад

Сотрудники правоохранительных органов беседуют с гражданкой во время мероприятия в Казахстане в 2024 году, направленного на «повышение правовой грамотности граждан и снижение коррупции». Казахстан – одна из немногих постсоветских стран, добившихся заметных подвижек в борьбе с коррупцией. (Фото: gov.kz)

Коррупция по-прежнему остается глубоко укоренившимся явлением на постсоветском пространстве, но Армения, Казахстан и Узбекистан в последние годы добились заметных успехов в борьбе с ним, отмечается в последнем Индексе восприятия коррупции, подготовленном международной организацией Transparency International.

Согласно тому же исследованию, в Кыргызстане и России наоборот наблюдается рост коррупции, а в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Туркменистане ситуация не претерпела особых изменений.

В документе также отмечается, что из вошедших в индекс 180 государств, более двух третей набрали менее 50 баллов из 100 возможных. При этом авторы доклада выразили особую обеспокоенность по поводу того, что коррупция может иметь «разрушительные последствия» для усилий по борьбе с глобальным потеплением.

«Коррупция ослабляет правительственные структуры, подрывает правоохранительную деятельность и оттягивает на себя средства, которые могли бы быть потрачены на сокращение выбросов и повышение устойчивости к климатическим изменениям, – говорится в отчете. – В странах, где коррупция широко распространена, прозрачность принятия экологических решений часто ставится под угрозу, что приводит к несправедливым результатам и уничтожению природных ресурсов».

Из стран Центральной Азии и Кавказа, Грузия оказалась наименее страдающим от коррупции государством, набрав 53 балла и заняв 53-е место в списке из 180 стран. Число присуждаемых стране баллов определяется при помощи формулы, оценивающей данные, полученные из 13 различных исследований и оценок, составленных «различными авторитетными организациями, включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум». Примечательно, что ситуация с коррупцией в Грузии практически не изменилась после прихода к власти партии «Грузинская мечта» в 2012 году. В прошлом году «Грузинская мечта» совершила радикальный политический поворот, дистанцировав страну от Запада и приняв ряд авторитарных законов и практик.

Хотя показатели Армении, Казахстана и Узбекистана в 2024-м не особенно изменились по сравнению с предыдущим годом, эти три государства добились существенных улучшений в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие. Например, Армении удалось подняться с 35 баллов в 2015 году до 47 в 2024-м, в результате чего она оказалась на втором месте среди стран Центральной Азии и Кавказа.

Узбекистан, некогда неизменно оказывавшийся в хвосте списка, в 2024 году набрал 32 балла против 19 в 2015-м. Казахстан тоже продемонстрировал прогресс в борьбе с коррупцией во время пребывания у власти президента Касым-Жомарта Токаева, получив 40 баллов в 2024 году, что на 12 баллов больше, чем 10 лет назад.

Развязанная Кремлем война против Украины привела к значительному ухудшению и без того очень тяжелой ситуации с коррупцией в России. Страна скатилась с 28 баллов в 2022 году до 22 в 2024-м.

В Кыргызстане после прихода президента Садыра Жапарова в 2020 году ситуация заметно ухудшилась: в тот год Кыргызстан получил 31 баллов, а в 2024-м уже всего 25.

Между тем в Азербайджане (22 балла), Таджикистане (19) и Туркменистане (17), давно числящихся среди самых коррумпированных стран мира, ситуация в 2024 году особо не изменилась.

В последние годы значительный рост коррупции наблюдается и в США: в 2024 году страна получила 65 баллов, в то время как 10 лет назад этот показатель составлял 76. Рейтинг США резко упал на восемь пунктов в 2017-2020 годах, что совпадает с первым сроком президентства Дональда Трампа.