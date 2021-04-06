Армения: Кочарян оправдан (и возвращается в политику)

Процесс десятилетия в Армении завершился: экс-президент Роберт Кочарян оправдан, несмотря на все усилия премьер-министра Никола Пашиняна, его политического соперника, добиться обвинительного приговора.

Судья Суда общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян огласила приговор во второй половине дня 6 апреля. Вердикт последовал за постановлением Конституционного суда, две недели назад призвавшего статью Уголовного кодекса о «свержении конституционного строя», по которой судят Кочаряна, противоречащей основному закону страны.

Судебное преследование Кочаряна началось в июле 2018 года, когда ему было предъявлено обвинение в совершении преступленных действий в связи с насильственным разгоном протестов после спорных выборов 2008 года, закончившимся гибелью десяти человек.

Также был оправданы обвинявшиеся по той же статье другие бывшие высокопоставленные чиновники – экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-глава Совета национальной безопасности Армен Геворгян и бывший начальник ереванского военного гарнизона (на момент разгона) Юрий Хачатуров.

В Армении закон запрещает прокурорам переквалифицировать дела против подсудимых, но после решения Конституционного суда Генеральная прокуратура 1 апреля обратилась в суд с ходатайством признать этот закон неконституционным. Суд пока не вынес решение.

Обвинение в попытке «свержения конституционного строя» уже давно являлось предметом обсуждений, и Кочаряна неоднократно то помещали под стражу, то освобождали: до начала суда в сентябре 2019 года его арестовывали и отпускали трижды. Затем судья постановил, что арест был неконституционным, но Кочаряна все равно еще некоторое время продержали в тюрьме.

Дело против Кочаряна было одним из основных фронтов борьбы между Пашиняном и судебной системой, где многие судьи были назначены еще при свергнутом Пашиняном в 2018 году прежнем режиме, которому эти судьи, по мнению нынешних властей, сохраняют верность. Пашинян предпринял попытку заменить этих судей другими, более дружественными по отношению к новым властям, вызвав упреки со стороны Венецианской комиссии, экспертного органа Совета Европы по конституционному праву.

Главной мишенью Пашиняна был Конституционный суд и его тогдашний председатель Грайр Товмасян. Товмасян был понижен в статусе, но Пашинян не смог усадить в председательское кресло более устраивавшего его преемника, и правительство было вынуждено отказаться от своих амбиций по перекройке суда. Данный факт, возможно, в значительной степени и определил решение суда по делу Кочаряна.

Кочаряна находился на свободе с июня 2020 года, когда его освободили под залог.

На фоне поражения Армении в прошлогодней войне с Азербайджаном и резкого ослабления политических позиций Пашиняна Кочарян объявил о своем возвращении в политику и намерении принять участие в назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборах. В интервью российскому журналисту Владимиру Познеру 5 апреля Кочарян сказал, что, скорее всего, возглавит альянс неких двух партий.