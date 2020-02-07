Армения надеется, что новые дороги приведут к процветанию

Самвел, не по годам развитый 10-летний мальчик, добился от премьер-министра ремонта главной дороги в его деревне. (Из материалов правительства)

Учась в аспирантуре в Тбилиси, Арпи Габриелян часто ездила на маршрутном такси домой в Ереван и обратно. Тогдашнее состояние дороги, особенно армянского участка к югу от границы с Грузией, она описывает кратко: «ужас».

«В машине постоянно трясло, и всегда укачивало, – сказала Eurasianet.org Габриелян. – Каждый раз, совершая очередную поездку, я так злилась, думая о том, почему трасса международного значения находится в таком состоянии многие годы?».

Но, вернувшись в январе в Тбилиси, Габриелян была приятно удивлена. Дорога, на которой раньше было больше выбоин, чем асфальта, теперь гладкая.

«Это небо и земля!», – сказала она, сравнивая с тем, как было раньше.

Из всех изменений, произошедших в «новой Армении», заметнее всего, возможно, именно новые дороги.

В течение многих лет шоссе страны находились в катастрофическом состоянии, даже по местным меркам. Власти не стремились улучшать ситуацию: не предпринимали реальных мер, а если средства когда и выделялись, то их просто разворовывали.

Но придя к власти весной 2018 года, а затем завоевав доминирующее большинство мест в парламенте, правительство сделало ремонт трасс своей приоритетной задачей. Министерство территориального управления и инфраструктур – ведомство, отвечающее за строительство дорог, – сообщило Eurasianet.org, что в 2019 году было отремонтировано 335 километров дорог на 28,6 млрд драмов (60 млн долларов). В 2020 году министерство рассчитывает отремонтировать еще 500 километров.

«Дороги – это артерии нашей страны, и они напрямую связаны с экономическим развитием государства», – сказал Eurasianet.org заместитель министра территориального управления Баграт Бадалян.

В декабре премьер-министр Никол Пашинян написал в Facebook, что только что проехал по новому участку шоссе Ереван-Тбилиси. Он вспомнил, что, когда посещал Грузию в мае 2018 года, то узнал, что тамошние водители отказываются возить туристов в Армению из-за разбитых дорог в последней.

«Мне было неловко, – сказал Пашинян. – Сегодня я проехал по этой самой дороге и могу сказать, что она в отличном состоянии, как никогда раньше».

Алек Асатрян, водитель микроавтобуса, курсирующего по маршруту Ереван-Тбилиси, весьма доволен.

«Действительно уже намного лучше, – сказал он Eurasianet.org. – Раньше поездка занимала пять с половиной, а то и шесть часов, а теперь всего четыре часа».

Он сказал, что время в пути должно сократиться еще больше после завершения ремонта в районе границы.

Следующая на очереди – еще одна главная международная артерия Армении, соединяющая Ереван с южным соседом, – Ираном.

Эта трассу должны были отремонтировать в рамках программы «Дорожный коридор Север-Юг», которая была поддержана международными финансовыми институтами и запущена еще в 2012 году. По плану к настоящему моменту ремонт должен был быть уже завершен, но по факту новым асфальтом покрыли лишь 31 километр из 550. Правоохранительные органы Армении уже ведут масштабное расследование коррупции по данному проекту.

По словам Бадаляна, Министерство территориального управления и инфраструктур ищет нового подрядчика для данного проекта и должно определиться с выбором к следующему году.

Среди тех, кто пострадал из-за затянувшегося на годы ремонта, – семья Хачикян в городе Мегри, расположенном на границе с Ираном. У них есть исторический дом, в котором они сдают комнаты туристам. Или, по крайней мере, пытаются это делать. Но, как сказала Eurasianet.org одна из членов семьи Шахане Хачикян, далеко не все согласны провести в дороге семь с лишним часов от Еревана.

«Люди видят наш дом [в интернете] и хотят его посетить, но в итоге доезжают только до Капана или Гориса», – сказала она, упомянув города, расположенные по пути в Мегри. Самая южная часть маршрута состоит из бесконечных горных серпантинов, поэтому, по ее словам, «туннель был бы очень кстати».

В ноябре правительство получило грант в размере 1,7 млн евро от Европейского Союза для начала реализации проекта по ремонту этой трассы, стоимость которого в конечном итоге оценивается в 1 млрд долларов. По словам Бадаляна, проект сократит расстояние между городами Сисиан и Каджаран до 60 километров с нынешних 120, благодаря восьмикилометровому туннелю, строительство которого обойдется ориентировочно в 320 млн долларов.

«Мы планируем начать с туннеля, тем самым выполнив самую сложную часть», – отметил он.

Министерство рассчитывает получить еще 50 млн долларов в качестве гранта от ЕС, а также кредиты от европейских банков.

По словам Бадаляна, планируется строительство еще одного туннеля из Каджарана в Агарак.

«Оба проекта станут настоящим толчком для [строительства] дороги Север-Юг», – сказал замминистра.

Он также отметил, что, когда новое шоссе будет построено, можно будет съездить из Еревана в Мегри и вернуться за один день.

Помимо экономического эффекта от новых дорог, правительство также не забывает о важности пиар-составляющей.

В марте 2019 года Пашинян посетил город Сис в Араратской области, недалеко от турецкой границы, и, как сообщается, пообещал отремонтировать главную дорогу в деревне.

Два месяца спустя Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» выпустило документальный фильм, снятый в деревне. В нем была сцена с Самвелом, не по годам развитым 10-летним мальчиком, который озадачил премьер-министра.

«Никол [Пашинян] пообещал, что работа начнется незамедлительно, но так и не позаботился об этом, – сказал Самвел журналистам. – Боже, и где же это?»

Видео с мальчиком стало вирусным в армянских социальных сетях, и в конце концов дорога была отремонтирована. Пашинян вернулся в деревню в начале декабря, чтобы открыть новую дорогу и встретиться с Самвелом.

Но мальчик оказался скептиком.

«Я не знаю о толщине асфальта и так далее, – сказал он, насмешив Пашиняна и других чиновников. – Время покажет».