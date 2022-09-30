Армения намерена значительно увеличить военные расходы

На фоне продолжающегося военного давления со стороны Азербайджана Армения объявила, что увеличит оборонные ассигнования почти на 50 процентов.

Согласно проекту бюджета, представленному правительством на заседании Кабинета министров 29 сентября, военные расходы составят 501 млрд драмов (более 1,2 млрд долларов). Это на 47 процентов больше, чем в 2022 году в драмовом выражении и еще больше в пересчете на доллары, т.к. за последние несколько месяцев курс армянской валюты резко укрепился.

В законопроекте не указывается, на что конкретно пойдут дополнительные средства, но говорится, что бюджет будет потрачен на приоритеты, включая «боевые машины, оборудование, системы связи, возможные внутренние закупки оружия и боеприпасов».

Правительство Армении находится под огромным давлением общественности, требующей значительно укрепить вооруженные силы и перевооружить страну после поражения от Азербайджана в войне 2020 года. С тех пор Ереван неуклонно увеличивает расходы на оборону, возросшие с 669 млн долларов в 2020 году до 678 млн в 2021-м и 754 млн в 2022-м. Тем временем Азербайджан объявил, что планирует нарастить свои военные расходы до 2,8 млрд долларов к 2025 году по сравнению с 2,2 млрд в 2020-м и 2,6 млрд в 2022-м.

Ситуация с военными закупками в Армении ухудшилась после того, как Россия развязала войну против Украины в начале этого года. В результате, судя по всему, прервались поставки оружия из РФ, которая фактически обладала монополией на поставки вооружений в Армению.

На заседании Кабинета министров премьер-министр Никол Пашинян упомянул о перебоях в поставках оружия со стороны «союзников», ответственность за которые он возложил на Азербайджан.

«Везде, где это возможно, они [Азербайджан] пытаются воспрепятствовать поставкам оружия и боеприпасов в Армению, — сказал он. — Есть случаи, когда были произведены платежи на сотни миллионов долларов, но страны-партнеры не выполняют свои обязательства».

«Пашинян говорит, что Армения ждет оружие, за которое заплатила миллионы. Единственный союзник, когда речь идет о крупных покупках, на сотни миллионов долларов, — это Россия, — сказал Eurasianet.org Леонид Нерсисян, военный аналитик и научный сотрудник ереванского аналитического центра «Институт прикладных политических исследований Армении». — В результате мы потеряли год, ожидая поставок из России».

Ранее в этом месяце Азербайджан предпринял беспрецедентные атаки на территории Армении. По результатам двух дней ожесточенных боев Ереван сообщил о 207 убитых или пропавших без вести солдатах, а также о четырех убитых и двух пропавших без вести мирных жителях. Баку сообщил о 80 убитых солдатах. 28 сентября Армения сообщила о том, что еще три солдата погибли в результате азербайджанского обстрела. Кроме того, Азербайджан угрожает дальнейшими нападениями, пытаясь получить дипломатические преимущества в продолжающихся переговорах по мирному соглашению.

Атаки произошли на фоне военных неудач России, у которой с Арменией два пакта о взаимной обороне, в Украине и заявления Кремля о том, что РФ не планирует направлять войска в Армению.

По соотношению военных расходов к ВВП Армения и так была одним из мировых лидеров: по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2021 году ее оборонный бюджет составлял 4,4 процента ВВП, что ставило страну на девятое место в мире (Азербайджан с 5,3 процента был на пятом месте).

«Это очень большая сумма на вооружения, Армения никогда не приближалась к ней, — сказал Нерсисян. – Эти цифры должны были увеличиваться с 2010 года; в 2015 году они увеличили бюджет, но недостаточно. Если бы у нас был такой бюджет с 2016 года, война [в 2020 году], вероятно, закончилась бы иначе».