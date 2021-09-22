Армения: настроение в День независимости было не особо праздничным

21 сентября Армения отметила тридцатилетие независимости, но, учитывая поражение в прошлогодней войне и острую политическую поляризацию, празднования состоялись на фоне почти экзистенциального кризиса.

Движение за независимость Армении в позднесоветский период было тесно связано с Карабахским движением, ставившим целью объединение Армении с Нагорным Карабахом, входившим тогда в состав Азербайджанской ССР, но населенным по большей части этническими армянами. Обретение независимости сопровождалось военной победой, которая обеспечила контроль над Карабахом. Но теперь, когда большая часть Карабаха утеряна в результате прошлогодней войны с Азербайджаном, а оставшаяся часть находится под постоянной угрозой, многие в стране задаются вопросом о сути независимости.

«Без Арцаха нет независимой Армении, – написала в Twitter Ирина Сафарян, известный карабахский комментатор в социальных сетях, используя альтернативное армянское название территории. – Верните Арцах, а потом празднуйте все, что хотите».

Премьер-министр Никол Пашинян обеспечил годовщине неоднозначное отношение, заявив за две недели до нее, что в честь юбилея будет организовано «масштабное красочное празднование» на площади Республики в центре Еревана.

Выбор слов премьера произвел на многих неприятное впечатление, учитывая, что во время войны погибло свыше четырех тысяч человек, десятки тысяч солдат были ранены, десяткам тысяч карабахских армян пришлось покинуть свои дома, и в азербайджанском плену продолжают оставаться армянские солдаты.

«Раньше каждый такой юбилей отмечался военным парадом. Если сегодня нельзя провести военный парад, надо смириться с реальностью, потому что после войны таких возможностей нет, – сказал глава оппозиционной парламентской фракции «Армения» и бывший министр обороны Сейран Оганян. – В этой ситуации я не считаю целесообразным проводить красочные мероприятия. Это доказывает, что правительство не знает ситуации, не осознает, что случилось с Арменией, в каком состоянии находится страна».

«У нас свежие могилы [на военном кладбище] “Ераблур”, пропавшие без вести, заключенные. Разве не было более приемлемого способа отпраздновать День независимости, чем сыпать соль на рану родителей красочным шоу, посвященным погибшим мальчикам?», – задал вопрос депутат фракции «Армения» Гегам Назарян.

Пашинян позже извинился за свой выбор слов, но многих это не успокоило.

Родственники павших, пропавших без вести и находящихся в плену регулярно проводят акции протеста перед зданием правительства, выражая свое презрение. Состоялось уже несколько подобных акций. «Он [Пашинян] сделал нашу жизнь бесцветной и черной, а теперь у него красочное шоу», – сказал журналистам отец одного павшего солдата во время протеста 16 сентября.

В конечном итоге торжества не были красочными. Вместо традиционного военного парада состоялся марш солдат со стрелковым оружием, но без тяжелого вооружения.

Между тем Пашиняна продолжили преследовать неприятные ситуации. Во время посещения кладбища «Ераблур» днем 21 сентября родственники солдат, некоторые из которых ждали там на протяжении нескольких часов, попытались помешать ему пройти, но ему удалось пройти на кладбище через боковой вход в сопровождении большой охраны. Журналистов не пустили. Один молодой человек крикнул премьер-министру: «Никол, ты ответишь вместе с Сержем и Кочаряном [бывшие президенты Армении] за то, что принес этих ребят в жертву, продался туркам, разрушил нашу независимость, продал нашу независимость». Он был задержан полицией.

А празднество на площади Республики, с симфонической музыкой и световым шоу, по настрою было больше похоже на ежегодные мероприятия в честь геноцида армян, чем на обычное празднование Дня независимости.

Выступая там с речью, Пашинян старался подбирать слова с учетом ранимости связанных с этим днем чувств.

«История показала и доказала, что победа на войне не всегда была победой, точно так же, как поражение на войне не всегда было поражением, – сказал он. – Мы должны превратить наше поражение в победу, но мы также должны преобразовать нашу формулу победы, потому что история показала, что не обязательно побеждать, иногда даже не нужно побеждать других. Победить – значит преодолеть отчаяние, преодолеть безнадежность, победить судьбу, преодолеть смерть».