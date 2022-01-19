Армения начинает работать над восстановлением железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Армения создала рабочую группу по подготовке планов восстановления железной дороги советской эпохи, связывавшей эту страну с Азербайджаном. Это самый конкретный из предпринятых Ереваном шагов по восстановлению транспортного сообщения со страной, в войне с которой Армения потерпела поражение в 2020 году.

Азербайджан начал строительные работы со своей стороны границы вскоре после войны, в феврале 2021 года. В рамках соглашения о прекращении огня обе стороны обязались «разблокировать транспортные связи» через границы, остававшиеся разорванными со времен первой войны 1990-х годов между двумя странами.

Если Азербайджан активно работал над восстановлением линий, проложенных еще при СССР, то Армения действовала более осторожно, в связи с чем президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно угрожал, что в случае необходимости дорога будет открыта силой.

Но к концу прошлого года на армянской стороне наметились подвижки. Президент Армении Никол Пашинян дважды встречался с Алиевым — в ноябре в Сочи, а затем в декабре в Брюсселе — для уточнения планов восстановления линии, соединяющей две столицы, Ереван и Баку, через азербайджанский эксклав Нахичевань. «Было решено продолжить восстановление железнодорожных линий с соответствующей организацией пограничного и таможенного контроля на основе взаимности», — сказал по итогам брюссельской встречи председатель ЕС Шарль Мишель.

После этого, как сообщил веб-сайт правительства Армении 17 января, Пашинян назначил армянскую рабочую группу. Координатором группы, состоящей из 10 человек, будет бывший посол Армении в Иране, советник Пашиняна Арташес Туманян.

Предполагается, что работы на армянском участке дороги — от Ерасха до западной границы Нахичевани и от восточной оконечности Нахичевани через Мегри до границы основной территории Азербайджана — будут стоить около 200 миллионов долларов и займут три года, сказал вице-премьер Мгер Григорян.

Однако Алиев устанавливает более жесткий график. «Железнодорожная линия из освобожденных территорий до границы с Арменией должна быть готова до конца 2023 года, — сказал он после встречи в Брюсселе. — Конечно, мы надеемся, что до того времени Армения выполнит свое домашнее задание».

Хотя заявление о прекращении огня призывало «разблокировать» «все экономические и транспортные связи в регионе», явно была названа лишь одна такая связь, с Нахичеванью. Кроме того, в документе было указано, что безопасность дороги будут обеспечивать российские силы. Эти подробности пока что не уточнялись, но Григорян сказал, что Армения будет осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории.

Пашинян и другие официальные лица неоднократно подчеркивали экономические преимущества, которые новые транспортные связи должны принести Армении.

«По этой железной дороге Армения получит доступ к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Азербайджан будет иметь железнодорожное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой», — сказал Пашинян 14 декабря. Он добавил, что если Армении также удастся договориться об открытии давно закрытой границы с Турцией, железная дорога сможет обеспечить и сообщение с турецким городом Карсом через Гюмри.

Однако после войны многие армяне относятся к идее открытия границы для азербайджанцев с настороженностью. «Пусть открывают железную дорогу, но будет ли это безопасно для нас? Не знаю», — сказала местному новостному агентству CivilNet одна женщина в Ерасхе, когда появились первые новости о возможном восстановлении железной дороги. «В прошлом люди ладили, как братья, но теперь… Как это возможно? — спрашивал другой местный житель. — Столько отрезано голов, столько погибло молодых».

Во времена СССР Армению и Азербайджан связывали две железнодорожные линии: одна проходила через Нахичевань, а другая — севернее, через Иджеван в Армении и Газах в Азербайджане.

Армянская сторона настаивает, что нахичеванская ветка должна быть открыта только в рамках более крупномасштабного открытия давно заблокированных дорог региона, в том числе и железной дороги Иджеван–Газах.

«Железной дороги Иджеван–Газах, которая могла бы связать Армению с Северным Кавказом и более или менее соответствует нашим транспортным интересам, в повестке дня практически нет», — сказал в интервью агентству «Sputnik Армения» директор Института энергетической безопасности Ваге Давтян. Зато нахичеванская линия позволит связать турецкую железную дорогу, соединяющей Карс с Ыгдыром и с Нахичеванью, c другой веткой, проходящей из Карса в Баку через Грузию, что по сути создаст «железнодорожное кольцо» вокруг Армении, утверждает Давтян. Это породит «большой риск для нашей транспортной безопасности» и позволит Азербайджану еще более усилить милитаризацию Нахичевани, сказал он.