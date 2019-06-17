Армения начинает расследование обстоятельств войны 2016 года

Парламент Армении создал комиссию для расследования обстоятельств «Апрельской войны» 2016 года с Азербайджаном. Этот шаг был предпринят на фоне ширящегося противостояния с представителями смещенного правительства страны и их союзниками, которые продолжают править Нагорным Карабахом.

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о создании комиссии 20 мая. «Пришло время […] получить ответы на ряд вопросов, которые волнуют всех нас», – сказал он.

Пашинян не уточнил, на какие конкретно вопросы предполагается искать ответы в рамках расследования. Но по поводу четырехдневной войны 2016 года – наиболее кровопролитного столкновения между армянскими и азербайджанскими силами за Нагорный Карабах с момента подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году – давно существовали подозрения. Помимо прочего, в рамках этого конфликта армянская сторона впервые за период перемирия потеряла часть территории, что вызвало обеспокоенность в Ереване и Степанакерте по поводу способности их вооруженных сил противостоять активно растущей азербайджанской армии.

После столкновений поступали сообщения о нехватке оружия и звучали обвинения в том, что политическое руководство в Ереване – возможно, по просьбе Москвы – приказало военным на местах прекратить наступление, даже когда у них было преимущество.

«Комиссия может, как минимум, установить некоторые основные факты, например, сколько солдат было убито и когда, но я, конечно, не уверен, что комиссию сформировали именно ради этого, – сказал Eurasianet.org Эмиль Санамян, работающий в Вашингтоне аналитик по вопросам, касающимся Армении. «А делается это ради того, чтобы наказать Сержа и Бако», – добавил он, имея в виду свергнутого Пашиняном в прошлом году бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, и Бако Саакяна, де-факто главу Нагорного Карабаха и политического союзника Саргсяна.

Пашинян объявил о создании комиссии сразу после того, как экс-президента Роберта Кочаряна – союзника Саргсяна и Саакяна – освободили под залог в ожидании суда по обвинению, связанному с кровавым подавлением протестов в 2008 году. Залог за Кочаряна внесли Саакян и бывший лидер Карабаха, и Пашинян в ответ обрушился с критикой на судебную систему Армении и руководство Карабаха, обвинив их в том, что они действуют в интересах прежних властей. Пашинян впервые упомянул о комиссии именно во время этой речи.

«Это чистой воды возмездие», – сказал Санамян.

В комиссию, – которую возглавит Андраник Кочарян, экс-заместитель министра обороны и депутат парламента от альянса «Мой шаг» Никола Пашиняна, – войдут 11 депутатов, в том числе от оппозиции. Пока комиссия провела лишь одно заседание, прошедшее в закрытом режиме 4 июня. «Работа комиссии будет в основном вестись в закрытом режиме. Комиссия пример решение о том, какую часть материалов следует обнародовать», – сказала РСЕ/РС глава парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

На пресс-конференции в день первого заседания Андраник Кочарян сказал, что работа комиссии, как ожидается, продлится около шести месяцев, и будет охвачен широкий круг вопросов, включая решения командиров во время боевых действий, а также то, были ли вооруженные силы надлежащим образом оснащены и обеспечены разведывательной информацией. «У семей жертв не должно быть никаких вопросов», – сказал он журналистам.

Комиссия обладает доступом к документам, составляющим гостайну, и правом допрашивать свидетелей, но возможности принуждать свидетелей к даче показаний у нее не будет, добавил он. Одним из ключевых свидетелей, возможно, станет глава Минобороны Давид Тоноян, занимавший во время войны 2016 года пост первого заместителя министра этого ведомства.

На вопрос о том, можно ли получить комментарии других членов комиссии, Ваан Костанян, пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, сказал Eurasianet.org, что никакой информации о работе комиссии сверх той, что уже была обнародована, нет.

Представители прежнего правительства заявляют, что их преследуют несправедливо. «Пашинян попытается загнать в угол [бывшую правящую] Республиканскую партию, Сержа Саргсяна и Бако Саакяна, в целом всех тех людей, которые могут быть за это неправомерно привлечены к ответственности», – сказал высокопоставленный представитель Республиканской партии Армен Ашотян в интервью телестанции «Пятый канал».

Участие парламента в надзорных действиях в отношении оборонного ведомства «в определенной степени создает потенциал для взятия парламентом Армении на себя более активной и решительной роли институционального противовеса исполнительной власти», – сказал Eurasianet.org глава ереванского Центра региональных исследований Ричард Киракосян. Комиссия также может помочь «извлечь важные уроки», которые лягут в основу будущих реформ, добавил он.

Между тем Киракосян также указал на то, что состав комиссии вызывает беспокойство. «Хотя процесс расследования представляется разумным, отвечающая за расследование парламентская комиссия не обладает опытом в военной сфере, или хотя бы достаточными ресурсами, для проведения всестороннего и беспристрастного расследования», – сказал Киракосян. Он призвал не использовать расследование в качестве «мести» прежним властям. «Если это произойдет, это не только нанесет ущерб нынешнему Министерству обороны, но также уменьшит доверие к военным и ослабит сам парламент», – сказал он.

Демонстрируя готовность открыто обсуждать щекотливые вопросы, «Азербайджану, возможно, дают косвенный сигнал о том, что в постреволюционной Армении является возможным тщательная проверка деликатных аспектов, касающихся военной сферы и сферы безопасности, которые в странах, находящихся в состоянии войны, обычно являются закрытыми», – сказала Eurasianet.org политолог Анаит Ширинян. Кроме того, по ее словам, это также показывает, что «вопросы должного государственного управления в настоящее время являются для Армении более приоритетными, чем военно-патриотическая риторика, которую часто используют для сокрытия неэффективного управления и коррупции».

Вскоре после «Апрельской войны» несколько чиновников Министерства обороны были обвинены в коррупции и смещены со своих должностей.

Это не первое упоминание Пашиняном необходимости расследования «Апрельской войны». Во время слушаний в октябре 2017 года, когда он был депутатом от оппозиции, Пашинян призвал создать комиссии по расследованию этих событий. Но тогда он, судя по всему, пытался обвинить Россию.

«После присоединения [в 2014 году] к Евразийскому экономическому союзу Армения потеряла значительную часть территории», – сказал тогда Пашинян. Он обвинил обладавших тогда большинством в парламенте республиканцев в том, что они оправдывают членство в ЕАЭС, против которого выступал блок Пашиняна, увязывая его с предоставлением Москвой гарантий безопасности Армении. «Вы говорите, что это связано с вопросом безопасности, но в этом случае как так получилось, что член ЕАЭС воевал оружием 1980-х годов?» – спросил он.