Армения: новое правительство делает ставку на свободный рынок

«Спрашивай не только, что сделало для тебя правительство, но и что ты сделал для себя сам».

Знаменитая фраза Джона Ф. Кеннеди, перефразированная премьер-министром Армении Николом Пашиняном на его странице в Facebook, показалась многим армянам точным отражением устанавливающейся идеологической ориентации нового правительства страны — духа опоры на собственные силы, который возлагает бремя улучшения положения жителей Армении на них же самих.

В число экономических мер, предложенных Пашиняном и его правительством, входят пропорциональный подоходный налог, уменьшение социальных пособий для работоспособных граждан и сокращение числа государственных служащих.

«Государство должно не вмешиваться, а быть партнером, — сказал Eurasianet.org Ованес Игитян, депутат парламента от фракции «Мой шаг» Никола Пашиняна. — Государство не должно выступать в роли работодателя; вместо этого его дело — создавать условия, позволяющие человеку добиться успеха».

Эта философия воплощена в опубликованной в феврале пятилетней программе нового правительства. Пашинян обещал, что эта программа станет настоящей «экономической революцией», которая последует за революцией политической, приведшей его к власти в прошлом году.

Программа ставит широкомасштабные, не вызывающие возражений цели: оживление армянской экономики, уменьшение бедности, искоренение коррупции и общее улучшение жизни населения Армении. Но средства, которые предлагаются в программе для достижения этих целей, — сильный акцент на частную инициативу и опора на рынок — напоминают так называемый «Вашингтонский консенсус», экономическую теорию эпохи 1990-х, которая с тех пор утратила популярность.

Самая крупная из реформ, содержащихся в программе, предусматривает введение пропорционального налогообложения, при котором самые бедные жители Армении должны будут нести такое же налоговое бремя, как и самые богатые. Предлагается установить для всех армян налоговую ставку в 23 процента от их доходов. Через пять лет после введения новой системы ставка должна снизиться до 20 процентов (сейчас действует прогрессивный налог, причем минимальная ставка составляет 23 процента, а максимальная — 36 процентов). Кроме того, для стимулирования развития малого бизнеса предусмотрено освобождение от уплаты налогов предприятий с годовым оборотом менее 50 000 долларов.

Хотя утверждается, что целью этих реформ является расширение налоговой базы путем устранения стимулов для уклонения от налогов, некоторые аналитики, например, армянский экономист и статистик Грант Микаэлян, критикуют запланированную реформу за ее устаревшую макроэкономическую идеологию.

«"Рейганомика", строившаяся на похожих принципах, в США в начале 1980-ых гг. привела к росту расслоения, который не только не преодолен, но даже и продолжается до сих пор, — написал Микаэлян в недавней публикации в своем блоге. — Учитывая, что неравенство является одной из причин, почему произошла революция, правительство сильно рискует».

Правительство также стремится к «оптимизации» государственного аппарата, сказал депутат Игитян: при прежних правительствах «многие департаменты дублировали друг друга, — сказал он. — Они без конца отфутболивали обязанности друг другу. А это снижало ответственность каждого департамента ниже того уровня, на котором она могла и должна была бы находиться, если бы департамент работал сам по себе». По его словам, спрогнозировать, сколько служащих будет уволено, невозможно.

Пашинян и другие члены его правительства постоянно говорят об экономических проблемах страны и мерах, необходимых для их решения, в этических и психологических терминах.

В речи, которую Пашинян произнес при представлении новой программы, он сказал, что «бедность — в умах людей». Он добавил, что «численные параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколькие граждане Армении откликнутся на наш призыв стать активистами экономической революции, и сколькие решат воспользоваться возможностями той же революционной платформы».

Игитян разъясняет реформы похожими словами. «Речь не о том, составляет ли рост ВВП 3 процента или 5 процентов, — сказал он. — Важнее всего то, как граждане Армении относятся к закону и к личной ответственности».

Еще одна предложенная экономическая реформа предполагает сокращение социальных выплат работоспособным гражданам, даже оставшимся без работы. Вместо этого государственная помощь должна быть «адресной — пенсионеру, ребенку, недееспособному человеку, — сказал Пашинян в ноябре, выступая в парламенте. — …мы будем поощрять наших граждан, чтобы они встали, разогнули спину, поверили в свои силы». Законопроект с этим предложением еще не был внесен, но в парламенте обсуждается сейчас предложение об увеличении минимальной пенсии (с 16 000 до 25 500 армянских драмов, то есть приблизительно с 33 до 52 долларов).

Акцент, который правительство делает на опору на собственные силы, вызывает критику.

«Это классический неолиберализм, — сказала Eurasianet.org Армине Ишканян, преподающая в Лондонской школе экономики. — [Пашинян не] обращает внимания на структурные и институционные факторы. На бедных возлагают вину за то, что они бедны. Их обвиняют в лени».

Там, где такой индивидуалистический, рыночный подход пробовали применять раньше, он не обеспечивал развития, утверждает Ишканян: «Во всех странах, в которых мы видели применение неолиберальной политики, мы видели рост бедности и усиление неравенства доходов».

Однако у Пашиняна нет другого выбора кроме внедрения неолиберальных программ такого рода, утверждает политический аналитик Александр Искандарян. «Социальное государство — это для богатых. Чтобы перераспределять, нужно сначала заработать, — сказал он Eurasianet.org. — В Германии можно субсидировать сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии и т. д. В бедных странах это сделать чрезвычайно трудно, если не невозможно. В Армении используется риторика диккенсовского капитализма, потому что капитализм в Армении на самом деле и есть диккенсовский».

В то же время, в ближайших экономических планах правительства есть и некоторые противовесы этому рыночному подходу. К 2021 году правительство также хочет преобразовать систему в основном частного здравоохранения страны в систему всеобщего медицинского страхования с единым плательщиком.

«Одна из крупнейших проблем, которые стоят перед Арменией, — это низкий уровень государственных расходов на здравоохранение, — сказал Eurasianet.org недавно назначенный министр здравоохранения Арсен Торосян. — По этому параметру мы занимаем последнее место на постсоветском пространстве и входим в десятку худших стран мира». По его словам, 85 процентов медицинских расходов в стране оплачиваются из собственных средств пациентов — «и это один из худших в мире показателей».

Торосян — который одобрительно отзывается в Twitter о депутате американского Конгресса Александрии Окасио-Кортес, стороннице демократического социализма, — говорит, что реформа все еще сталкивается с проблемами внутри правительства.

«Центральный банк предложил нам поручить предоставление этих услуг частным страховым компаниям, — сказал он. — Но международный опыт показывает, что с точки зрения экономической эффективности, работоспособности и клинических результатов частная модель хуже, чем система с единым плательщиком».