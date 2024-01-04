Армения: Общественная телекомпания не показала новогоднее обращение главы церкви на фоне политических разногласий

Впервые за всю историю независимости страны Общественная телекомпания Армении не транслировала ежегодное обращение главы Армянской апостольской церкви в новогоднюю ночь.

Этот эпизод стал последним в углубляющемся противостоянии между церковным истеблишментом и правительством премьер-министра Никола Пашиняна, которое пользуется поддержкой общественного телевидения.

Исполнительный орган Армянской Апостольской церкви Первопрестольный Святой Эчмиадзин сделал заявление за несколько часов до наступления Нового года, в котором говорилось, что «в последний момент Общественная телекомпания без объяснения причин сообщила нам о том, что новогоднее послание Его Святейшества не покажут в эфире незадолго до полуночи».

Традиционно ежегодное послание Католикоса всех армян транслировалось по общественному телевидению и другим каналам непосредственно перед выступлением высшего руководства страны. В этом году телекомпания предложила включить обращение патриарха в вечерний выпуск новостей, который выходит в эфир на несколько часов раньше. Первопрестольный Эчмиадзин отверг это предложение.

Таким образом, обращение Патриарха Гарегина II отсутствовало в эфире финансируемого государством телеканала и на принадлежащей ему YouTube-странице.

Как только слухи об исключении обращения Патриарха из сетки вещания начали распространяться в канун Нового года, несколько новостных ресурсов, связанных с членами семей высокопоставленных чиновников, включая принадлежащее жене Пашиняна Анне Акопян интернет-издание Armenian Times, обвинили церковь в разжигании розни.

«Гарегин II поставил ультиматум телеканалам, потребовав показать его обращение в 12 часов, в противном случае не транслировать его вовсе. Разумеется, этот ультиматум вызвал никому ненужные споры, и у многих телеканалов не осталось другого выбора, кроме как исключить обращение Гарегина II из телеэфира», – написал проправительственный блогер Роман Багдасарян в комментарии, широко растиражированном пропашиняновскими интернет-изданиями.

К слову, частные телеканалы страны показали обращение в привычное время.

Отношения церкви с правительством Пашиняна не складывались с самого начала. Она поддерживала тесные связи с предыдущим режимом, который был смещен в результате возглавляемой Пашиняном «бархатной революции» в 2018 году. Вскоре после этого духовные элиты сами столкнулись с попыткой революции, которая однако не увенчалась успехом.

До поражения Армении от Азербайджана во Второй карабахской войне в конце 2020 года отношения между церковью и властями можно было охарактеризовать как умеренно напряженные. Затем церковь решительно выступила против правительства Пашиняна, обвинив его в том, что оно поставило под угрозу национальные интересы, признав суверенитет Азербайджана над Карабахом, и выдвинула ряд политических требований, включая отставку премьера.

Критика со стороны церкви усилилась после стремительного наступления Азербайджана с целью захвата всего Нагорного Карабаха 19-20 сентября 2023 года, которое привело к вынужденному перемещению 100 тысяч населявших регион армян.

В конце прошлого года церковь выступила против того, что она назвала неточностями в изложении ключевых событий, связанных с христианством, в новом государственном учебнике по истории для 7-го класса, а также против содержащейся в том же учебнике карты, на которой Нагорный Карабах расположен на территории Азербайджана.

Святой Престол 26 декабря обнародовал письмо, которое он в конце ноября направил министру образования, науки, культуры и спорта с просьбой пересмотреть предполагаемые «упущения и ошибки» в учебниках.

В ходе прошедшей на прошлой неделе экспертной конференции, посвященной пересмотру учебников, министр Жанна Андреасян обратилась к церкви с просьбой не вмешиваться. «Министерство уважает позицию церкви, но образованием занимается государство», – сказала она.

Этот эпизод последовал за принятым в апреле прошлого года решением властей исключить историю Армянской церкви как отдельный предмет из программы государственных школ. Патриарх Гарегин II назвал это решение «недальновидным» шагом.

Неясно, чем было продиктовано решение проправительственного телеканала не транслировать в этом году обращение высшего духовного лица в привычное время. Оно не содержало критических замечаний в адрес администрации Пашиняна (или каких-либо политических заявлений) касательно болезненного карабахского вопроса.

«Давайте окружим заботой и любовью наших сестер и братьев, насильственно перемещенных из Арцаха [Нагорного Карабаха], укрепим в них надежду, чтобы желание вернуться в родной Арцах никогда не иссякло, а вера в Бога оставалась сильной. Давайте поддерживать нуждающихся и страждущих и просить Всевышнего о помощи для наших пропавших и пленных сограждан и их семей», – говорится в англоязычной версии обращения Гарегина II, опубликованной на сайте церкви.

Критики действующей власти воспользовались отказом Общественной телекомпании транслировать обращение в привычном режиме.

Арман Татоян, занимавший при предыдущем правительстве пост омбудсмена по правам человека, осудил это решение как «[посягательство] на ценности армянского народа и нашу национальную идентичность, подрывающее моральные основы армянской государственности. Это оскорбление нашей истории».

Вскоре после заявления церкви члены студенческого союза, связанного с оппозиционной Армянской революционной федерацией, развесили у ворот Общественного телевидения плакаты с надписями «Позор» и «TRT1» (название первого государственного телеканала Турции, исторического противника Армении).

В размещенном на Facebook сообщении союза, сопровождаемом изображением плакатов, говорится: «Позор руководству Общественной телекомпании за служение режиму, который вместо того, чтобы отстаивать общественные интересы, передал Арцах Азербайджану».