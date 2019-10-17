Армения объявила о запуске сверхдешевых авиарейсов в Европу

Сложная ситуация с воздушным транспортом в Армении начинает выправляться – Ryanair объявила о том, что начнет летать в Армению в следующем году.

Ирландская бюджетная авиакомпания в январе запустит рейсы из Рима и Милана в Ереван. Следующим летом лоукостер откроет маршрут Берлин-Ереван, а также наладит авиасообщение между Меммингеном (недалеко от Мюнхена, Германия) и Гюмри (вторым крупнейшим городом Армении). Об этом на пресс-конференции 16 октября сообщили коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен и глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

Цены на билеты стартуют с 30 евро. В первое время авиакомпания будет летать в европейские города два раза в неделю (в каждый): «Мы не собираемся ограничиваться полетами шесть раз в неделю. Если все будет хорошо, то увеличим число рейсов, – сказал О'Брайен. – Мы будем рады работать над повышением объема перевозок, количества новых маршрутов и рабочих мест в Армении в ближайшие годы».

Для Гюмри рейс в Европу станет первым. До этого из города осуществлялись только рейсы в Россию. По словам О'Брайена, компания инвестирует 20 млн долларов в реконструкцию аэропорта, и ее деятельность создаст 100 новых рабочих мест в Армении.

Ранее этим летом Ревазян объявила, что в переговорах с лоукостерами есть подвижки и что все зависит от готовности правительства отменить налог на вылет из аэропорта.

На пресс-конференции 16 октября она сказала, что налог будет отменен в течение года: «На данный момент мы пришли к хорошему соглашению вместе с правительством, аэропортом и Ryanair».

Это объявление стало показательным достижением Ревазян, к которой в последнее время было приковано много внимания. Она была объектом сексистской критики по поводу ее профессионального опыта и владения армянским языком (она выросла в Дании).

В ответ на вопрос журналиста, почему Ryanair получила особую налоговую преференцию, Ревазян сказала, что другие бюджетные авиакомпании получили аналогичное предложение. «Переговоры ведутся с Wizz Air, все идет хорошо», – сказала она, имея в виду венгерскую авиакомпанию, которая уже совершила значимый прорыв на Кавказ, запустив несколько маршрутов в грузинский город Кутаиси.