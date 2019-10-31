Армения откроет двери своих построенных США биолабораторий для России

По мнению российских чиновников, Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Г. Лугара под Тбилиси якобы является флагманом сети американских лабораторий на постсоветском пространстве, занимающихся биологическим оружием. (Фото подполковника армии США Джейми Блоу)

Армения собирается предоставить России постоянный доступ к своим спонсируемым Пентагоном биологическим лабораториям, которые являются неизменным объектом пропаганды и источником паранойи Москвы. Доступ позволит Кремлю обрести душевное спокойствие и не терзаться сомнениями по поводу американских лабораторий на Южном Кавказе, но в то же время может подорвать любимую в России антиамериканскую теорию заговора о том, что США якобы намерены применить против РФ биологическое оружие.

25 октября влиятельная российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москва и Ереван собираются подписать меморандум, позволяющий российским медицинским и военным чиновникам наблюдать за деятельностью спонсируемых США биологических лабораторий в Армении. Источники «Ъ» сообщили, что меморандум будет подписан в ходе предстоящего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению, запланированного на 10 и 11 ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил эту информацию в интервью, опубликованном «Ъ» три дня спустя.

«Мы еще работаем над текстом меморандума, – сказал Пашинян. – Главная цель этого документа – соблюдать интересы всех сторон, чтобы не было никаких опасений ни у кого, ни у одного нашего партнера по поводу этих лабораторий».

Кремль уже давно эксплуатирует историю с поддерживаемыми США биолабораториями под своим боком, утверждая, что Пентагон может использовать изучаемые микроорганизмы для потенциальной биологической и химической атаки на Россию. Москва содействовала распространению «страшилок» через государственные СМИ, выдавая жуткие сообщения о подозрительных смертях людей и животных в непосредственной близости от лабораторий. Вашингтон сделал все возможное, чтобы успокоить Москву, заверив, что истинная цель лабораторий – изучение и предотвращение эпидемиологических угроз.

Гнев России был в основном направлен на Грузию, близкого партнера США и одного из главных антагонистов Москвы на постсоветском пространстве. Главная лаборатория в Тбилиси, названная в честь сенатора США Ричарда Лугара, известная как «Лаборатория Лугара», была излюбленной мишенью Москвы. При этом досталось и дружественной России Армении, которая открыла у себя аналогичное учреждение.

Министерства здравоохранения Грузии и Армении организовывали экскурсии по лабораториям для делегаций российских ученых и журналистов, пытаясь развеять сомнения России, но это не помогло.

«Все домыслы о том, что на базе лаборатории мы производим оружие, просто нелепы. Лаборатория имеет биологическую и химическую научно-исследовательскую направленность и сотрудничает как с США, так и с Россией», – сказал гендиректор Армянского центра по контролю и профилактике заболеваний Артавазд Ванян российской новостной сети «Спутник», которая неустанно писала о лабораториях.

Соглашение о доступе, возможно, поможет исключить хотя бы армянские лаборатории из списка мишеней российской пропаганды.