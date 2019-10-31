Армения откроет двери своих построенных США биолабораторий для России
Лаборатории являются одной из излюбленных тем в российских государственных СМИ, заявлявших об исходящей от них угрозе. Соглашение с Ереваном предоставит Москве полный доступ к лабораториям.
Армения собирается предоставить России постоянный доступ к своим спонсируемым Пентагоном биологическим лабораториям, которые являются неизменным объектом пропаганды и источником паранойи Москвы. Доступ позволит Кремлю обрести душевное спокойствие и не терзаться сомнениями по поводу американских лабораторий на Южном Кавказе, но в то же время может подорвать любимую в России антиамериканскую теорию заговора о том, что США якобы намерены применить против РФ биологическое оружие.
25 октября влиятельная российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москва и Ереван собираются подписать меморандум, позволяющий российским медицинским и военным чиновникам наблюдать за деятельностью спонсируемых США биологических лабораторий в Армении. Источники «Ъ» сообщили, что меморандум будет подписан в ходе предстоящего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению, запланированного на 10 и 11 ноября.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил эту информацию в интервью, опубликованном «Ъ» три дня спустя.
«Мы еще работаем над текстом меморандума, – сказал Пашинян. – Главная цель этого документа – соблюдать интересы всех сторон, чтобы не было никаких опасений ни у кого, ни у одного нашего партнера по поводу этих лабораторий».
Кремль уже давно эксплуатирует историю с поддерживаемыми США биолабораториями под своим боком, утверждая, что Пентагон может использовать изучаемые микроорганизмы для потенциальной биологической и химической атаки на Россию. Москва содействовала распространению «страшилок» через государственные СМИ, выдавая жуткие сообщения о подозрительных смертях людей и животных в непосредственной близости от лабораторий. Вашингтон сделал все возможное, чтобы успокоить Москву, заверив, что истинная цель лабораторий – изучение и предотвращение эпидемиологических угроз.
Гнев России был в основном направлен на Грузию, близкого партнера США и одного из главных антагонистов Москвы на постсоветском пространстве. Главная лаборатория в Тбилиси, названная в честь сенатора США Ричарда Лугара, известная как «Лаборатория Лугара», была излюбленной мишенью Москвы. При этом досталось и дружественной России Армении, которая открыла у себя аналогичное учреждение.
Министерства здравоохранения Грузии и Армении организовывали экскурсии по лабораториям для делегаций российских ученых и журналистов, пытаясь развеять сомнения России, но это не помогло.
«Все домыслы о том, что на базе лаборатории мы производим оружие, просто нелепы. Лаборатория имеет биологическую и химическую научно-исследовательскую направленность и сотрудничает как с США, так и с Россией», – сказал гендиректор Армянского центра по контролю и профилактике заболеваний Артавазд Ванян российской новостной сети «Спутник», которая неустанно писала о лабораториях.
Соглашение о доступе, возможно, поможет исключить хотя бы армянские лаборатории из списка мишеней российской пропаганды.
Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.
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