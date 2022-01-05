Армения отменила запрет на импорт из Турции

На фоне усилий по восстановлению двусторонних отношений Армения отменила эмбарго на импорт товаров из Турции.

Этот запрет был вступил в силу в начале 2021 года после поражения Армении в войне с Азербайджаном, в котором сыграла важную роль и Турция. Тогда в официальном сообщении правительства Армении о введении эмбарго говорилось, что оно вызвано «открытым и явным содействием и поддержкой азербайджанской агрессии со стороны Турции» и имеет целью «прекратить получение страной, занимающей явно враждебную позицию, финансовой прибыли и налоговых поступлений». Оно должно было действовать в течение всего шести месяцев (таков максимальный срок, установленный правилами Евразийского экономического союза, в который входит Армения) и один раз было продлено.

Однако теперь ситуация с Турцией изменилась. Страны постепенно начинают обсуждать возможность восстановления отношений, разорванных более 30 лет назад, во время первой войны между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны назначили для нормализации отношений специальных представителей, которые должны провести первую встречу в январе этого года в Москве. Армянская и турецкая авиакомпании начали подготовку к прямым рейсам между двумя странами.

«В политическом плане процессы идут по положительному сценарию, — заявил на пресс-конференции 29 декабря министр экономики Армении Ваган Керобян. — С этой точки зрения обоснованность продления запрета ослабляется». На тот момент окончательное решение еще не было принято, и Керобян сказал, что «в правительстве нет единого мнения».

На следующий день министерство официально объявило об окончании действия запрета, назвав в числе причин этого шага инфляцию и трудности, которые испытывают армянские предприятия, использующие турецкую продукцию.

Министерство сообщило, что в 2021 году импорт турецких товаров был в десять раз меньше, чем до введения эмбарго. (На сырье запрет не распространялся.) В 2020 году около 5 процентов импорта в Армению составляли товары из Турции; по большей части это были потребительские товары, в особенности одежда. В то же время экспорт в Армению был лишь ничтожной частью общего объема турецкого экспорта: в 2020 году его объем составил 872 000 долларов, а суммарный объем экспорта — 170 миллиардов долларов.

Однако, несмотря на некоторые скромные успехи, запрет не дал армянским предприятиям достаточного времени для развития до такой степени, чтобы они могли заместить турецкую продукцию, жалуются армянские предприниматели.

«Это работа не на один день и не на один год», — сказала радиостанции РСЕ/РС Асмик Рашоян, глава компании, которая является представителем нескольких турецких брендов. Министерство экономики надеялось заменить турецкий импорт китайским, но, как сказала Рашоян, сделать это оказалось непросто.

«Мелкий или средний бизнесмен не может поехать в Китай и привезти оттуда сумку с товарами, — сказала она. — Предприниматели, переключившиеся на Китай, столкнулись с огромными проблемами, потому что в мире существуют огромные проблемы с логистикой именно с Китаем... нам пришлось ждать в очереди».

Ашот Гаспарян, директор компании Tiral-Plast, торгующей окнами и дверьми, сказал РСЕ/РС, что ему не удалось найти замены турецким товарам. Российские аналоги были вдвое дороже и менее качественными, сказал он. «Торговые ограничения никогда не приводят ни к чему хорошему, какими бы ни были их мотивы».

Тем временем было много сообщений о том, что ввоз турецких потребительских товаров продолжался несмотря на эмбарго. Товары, импортируемые из государств Евразийского союза, не подлежат таможенному контролю, что позволяет легко ввозить турецкую продукцию через третьи страны.

«К сожалению, с экономической точки зрения этот запрет породил ситуацию, в которой турецкие товары поступали в Армению другими путями, потому что осуществлять таможенное регулирование и контроль практически невозможно. И это просто привело к росту цен на одежду, бытовые товары и другую продукцию в Армении, потому что эти товары перевозятся более сложными путями, — сказал новостному агентству Armenpress заместитель председателя Комиссии по экономическим вопросам парламента Армении Бабкен Тунян. — А это значит, что политическая задача, которую мы установили исходно, не достигает своей цели».

В ходе пресс-конференции Керобян назвал другим основанием для отмены эмбарго обесценивание турецкой валюты; за последний год турецкая лира потеряла около половины своей стоимости, что делает турецкие товары еще более привлекательными. Как сообщал азербайджанский новостной сайт Haqqin, азербайджанцы стекаются в город Ыгдыр, расположенный на восточном краю Турции, на границе с Нахичеванью, и «покупают все, что попадется под руку».

«Если смотреть с патриотической точки зрения, главный вопрос вот какой: “Почему в Армении есть спрос на турецкую продукцию?”, — сказал Тунян. — Если во время 44-дневной войны все бойкотировали турецкие товары, то теперь нужно понять, почему люди снова готовы покупать турецкое. Если на какой-то товар есть спрос, этот товар найдет свой рынок и дойдет до потребителя, пусть даже [окольными] путями или по завышенным ценам. Поэтому принимать искусственные меры неправильно. Если отбросить эмоциональную составляющую, необходимо оценить целесообразность с экономической точки зрения».