Армения отнеслась к предложению Азербайджана с настороженностью

На фоне нового роста напряженности вокруг Нагорного Карабаха Азербайджан направил Армении план нормализации отношений из пяти пунктов, назвав это предложение жестом «доброй воли».

План призывает обе стороны признать территориальную целостность друг друга, воздерживаться от угроз, произвести демаркацию границы и открыть транспортные коридоры.

В нем ничего не говорится ни о статусе Карабаха — территории, которую международное сообщество признает частью Азербайджана, — ни об этнических армянах, живущих на этих землях под защитой приблизительно 2000 российских миротворцев. Во время войны 2020 года Азербайджан вернул себе значительную часть территории, которую уступил армянам в первой войне между двумя сторонами, в 1990-х годах. Однако он по-прежнему стремится восстановить контроль и над оставшейся частью.

Армения ответила на предложение Баку призывом к международному посредничеству.

«Для армянской стороны принципиальным и основополагающим является четкое гарантирование прав и свободы армян Арцаха, а также окончательное уточнение статуса Нагорного Карабаха. Для нас нагорно-карабахский конфликт — не территориальный вопрос, а вопрос прав», — сказал государственному новостному агентству министр иностранных дел Арарат Мирзоян, используя армянское название Карабаха.

Азербайджанское независимое новостное агентство Turan истолковало слова Мирзояна как свидетельство готовности «признать Карабах в составе Азербайджана при условии предоставления армянам статуса и гарантий безопасности».

Другие наблюдатели опасаются, что теперь стороны будут вынуждены занять более радикальные позиции.

Олеся Вартанян, старший аналитик Crisis Group, написала в Twitter, что обмен заявлениями между Баку и Ереваном «говорит о том, что возобновления официальных переговоров не ожидается. Дело в том, что они обнародовали подробности многих недель и месяцев обсуждения возможностей возвращения к переговорам».

Тем временем с тех пор как Россия увязла в своем вторжении в Украину, вспышки насилия вокруг Карабаха активизировались.

11 марта азербайджанские силы обстреляли из минометов село Хнапат, а жители села Тагавард сообщали, что слышали призывы к эвакуации, транслировавшиеся азербайджанскими войсками через громкоговорители. 14 марта ту же тактику взяли на вооружение российские миротворцы. Они призывали: «Не открывайте огонь. Не провоцируйте. Не создавайте конфликтов. […] Помните, что ваши родные ждут вас живыми и здоровыми».

8 марта был поврежден — как утверждают карабахские власти, азербайджанцами — жизненно важный трубопровод, по которому в Карабах поступает газ, в результате чего население осталось без отопления.

14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Как сообщает администрация Пашиняна, собеседники согласились, что обсуждение должно продолжаться в рамках Минской группы ОБСЕ, организующей переговоры с 1990-х годов.

При подготовке данного материала оказал содействие Гейдар Исаев.