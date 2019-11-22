Армения: Пашинян и Саргсян раскритиковали друг друга в Европе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с едва прикрытой угрозой в адрес влиятельного зятя своего предшественника Сержа Саргсяна, в то время как сам Саргсян высказал самую развернутую на сегодняшний день критику в адрес правительства Пашиняна.

Оба лидера, нынешний и бывший, выступили с речами в ЕС в один и тот же день, и каждый воспользовался предоставленной возможностью, чтобы обвинить другого.

Пашинян, выступая в армянской церкви в Милане 20 ноября, сделал резонансное заявление, когда один из слушателей задал провокационный вопрос о пропаганде Пашиняном «ненавистнических высказываний» и обвинил его в отсутствии стратегии по разрешению конфликта Армении с Азербайджаном.

«Все самые известные коррупционеры сейчас прячутся в Италии, и пусть никто не надеется, что они смогут сбежать, – ответил Пашинян. – Рука армянского правосудия дотянется до них».

Это был прямой намек на Микаела Минасяна, зятя Саргсяна, который был послом Армении в Ватикане в 2013-2018 годах и, как многие считают, все еще живет в Италии.

«Я не знаю, прячутся ли они в подвалах Ватикана, – продолжил Пашинян. – Мы схватим их за шею, вытащим и доставим в суд. Они должны вернуть каждую украденную копейку народу».

Минасян был медиамагнатом, который раньше владел многими крупнейшими СМИ Армении. После прихода к власти Пашиняна в прошлом году он продал их партнерам. В последние месяцы Минасян особенно активно критиковал новые власти, подпитывая слухи о том, что у него могут быть политические амбиции.

Он очевидно посчитал, что угрозы Пашиняна адресованы именно ему, и прокомментировал через Facebook, что Пашинян пришел к власти как «спаситель».

«Нам всем нужно понять одну простую истину, – написал Минасян. – Независимо от того, насколько мы эмоциональны, у нас не будет хорошей страны, пока мы ждем или выбираем спасителей. Потому что не спасители строят страну и создают институты. Армении нужен человек, способный нести ответственность за свои слова, действия, решения и страну».

Тем временем Саргсян, недавно появившийся в публичном пространстве после долгого отсутствия, сделал самое обстоятельное заявление с момента своего ухода в отставку в прошлом году. Он выступил на конгрессе Европейской народной партии в Загребе и раскритиковал Пашиняна.

«В стране происходят угрожающие демократии опасные развития, – сказал он. – Осуществляются политические преследования. Агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов, нетерпимость и риторика ненависти достигли беспокоящих размеров».

Саргсян дал понять, что пользовался поддержкой в Армении, что прозвучало не слишком правдоподобно. Он также заявил, что «уехал в прошлом году, чтобы мой народ попытался построить более хорошее государство, но сегодня голоса тех, кто обвиняет меня в том, что я уступил власть популистам, звучат более отчетливо».

Тем не менее Саргсян призвал европейские страны углубить связи с Арменией и ратифицировать соглашение между Арменией и ЕС.