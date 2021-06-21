Армения: Пашинян одержал уверенную победу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал уверенную победу на выборах, несмотря на то, что под его руководством страна потерпела катастрофическое поражение в прошлогодней войне с Азербайджаном.

На состоявшихся 20 июня выборах партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала чуть менее 54 процентов голосов. Альянс «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, пришел к финишу вторым, набрав чуть менее 21 процента.

Согласно анализу результатов, проведенному экспертом по выборам Арутом Манукяном, «Гражданский договор» должен получить 71 место в парламенте, «Армения» – 29, а блок «Честь имею» – семь мест. Таким образом «Гражданский договор» сохранит в парламенте подавляющее большинство в две трети депутатских мандатов, которым обладает и сейчас (правда, вместе с другими партнерами по блоку «Мой шаг», который планируется распустить к следующим парламентским выборам).

Победа Пашиняна оказалась гораздо более решительной, чем можно было ожидать, судя по опросам общественного мнения, хотя результаты выборов и соответствуют собственным внутренним прогнозам «Гражданского договора». Пашинян победил во всех областях страны, даже в самой южном Сюникской области, где, как считалось, действующие власти находились в особенно уязвимом положении из-за того, что местных жителей особенно беспокоят вопросы безопасности.

Даже в поселке Шурнух Сюникской области, часть которого отошла под контроль Азербайджана в результате прошлогодней войны, за Пашиняна отдали 51 процент голосов против 40 процентов за Кочаряна.

Сразу после обнародования предварительных результатов после полночи 21 июня Пашинян объявил о проведении победного митинга вечером того же дня в Ереване, пообещав «торжественную церемонию передачи стального мандата новоизбранному премьер-министру». Это была отсылка к предвыборному лозунгу, согласно которому Пашинян, пришедший к власти в ходе протестов 2018 года, которые стали известны как «Бархатная революция», заявил, что в случае переизбрания будет проводить более жесткую политику, и призвал избирателей «заменить наш бархатный мандат на стальной».

Но, скорее всего, победа Пашиняна объясняется не столько симпатией избирателей к действующему премьеру, сколько их неприятием его конкурентов на выборах, в лагере которых доминировали люди из ненавидимого многими прежнего режима. Непосредственно перед голосованием Кочарян вызвался вперед и стал главным конкурентом Пашиняна: его репутация компетентного лидера контрастировала с хаотичным поведением действующего премьера и его, по мнению некоторых, некомпетентностью в решении множества проблем, возникших в стране после войны. Но экс-президент крайне непопулярен среди жителей Армении, которые не забыли его коррумпированное и авторитарное правление в 1998-2008 годах.

Поэтому многие голосовали не столько за определенного кандидата, сколько против того, кого они боялись еще больше.

«Я голосовала за Пашиняна, хотя и не питаю по поводу него надежд. Я просто не хочу, чтобы вернулся Кочарян», – сказала 30-летняя Мария Егиазарян, голосовавшая на избирательном участке на окраине Еревана. «Я так нервничала, вкладывая свой избирательный бюллетень в конверт, т.к. боялась повредить его; было такое ощущение, что я сдаю важный экзамен в университете», – сказала она Eurasianet.org.

«Пашинян – не тот, кто нам нужен, но другой – это шаг назад», – Самвел Погосян, избиратель лет 60-ти, голосовавший в Доме культуры в селе Ошакан Арагацотнской области.

Несмотря на высокие ставки на этих выборах, явка составила всего 49 процентов, т.е. осталась практически такой же, как и на предыдущих парламентских выборах, когда исход был предрешен.

Миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами дала в целом положительную оценку голосованию, в своем предварительном отчете после выборов назвав их «конкурентными и в целом хорошо организованными». Наблюдатели организации обнаружили «очень мало существенных процедурных ошибок или серьезных нарушений», хотя и отметили, что выборы «отличались значительной поляризацией и были омрачены все более провокационной риторикой со стороны ключевых соперников».

Альянс «Армения» заявил, что зафиксировал большое количество нарушений в пользу «Гражданского договора» и не согласен с результатами выборов. Высокий процент отданных за Пашиняна голосов противоречит «результатам опросов, в том числе международных, а также здравому смыслу», говорится в заявлении альянса для местных СМИ, обнародованном на фоне поступления результатов. Но альянс пока не уточнил, какими будут его следующие шаги.

По состоянию на вечер 21 июня сам Кочарян не делал никаких публичных заявлений, но появились слухи о том, что альянсы «Армения» и «Честь имею» могут отказаться войти в парламент. На пресс-конференции журналисты спросили главу Центральной избирательной комиссии, что будет, если оппозиционные партии откажутся занять свои кресла в законодательном органе. Судя по его словам, точного ответа нет: «На данный момент у нас нет специальной процедуры отказа от депутатских мандатов», – сказал он.

Но эксперт по выборам Арут Манугян предположил, что парламент сможет нормально функционировать, даже если в его работе примут участие одни лишь депутаты «Гражданского договора», как это уже и было на протяжении большей части послевоенного периода, когда оппозиционные партии часто отказывались посещать заседания.

В день выборов многие критики Пашиняна, похоже, не хотели афишировать, за кого голосовали, высказывая опасения, что могут быть последствия со стороны властей.

«Пашинян – психопат, некомпетентный человечишка, который отдал 70 процентов нашей страны», – сказал один пенсионер в Ереване, имея в виду потерю в войне территорий в Нагорном Карабахе и вокруг него, ранее контролируемых Арменией. – Ему нельзя было позволять дальше дышать воздухом, но вы увидите, сколько голосов он получит». Он попросил не называть его имени: «Я не хочу называть свое имя, потому что голосовал за Кочаряна».

«Люди не доверяют нынешнему правительству, наши границы незащищены», – сказала Лилиана Григорян, учительница русского языка из Ошакана, которая отказалась сказать, за кого голосовала. – Мы пришли голосовать, но не знаем, станет ли лучше».