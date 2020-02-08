Армения: Пашинян призвал провести референдум по роспуску Конституционного суда

Парламент Армении принял решение о проведении референдума по роспуску высшего суда страны, вынеся таким образом противостояние правительства с судебной системой на суд народа.

На внеочередном заседании парламента 6 февраля премьер-министр Никол Пашинян предложил провести референдум по прекращению полномочий председателя и некоторых членов Конституционного суда. На той же сессии парламент утвердил эту меру большинством голосов практически по партийной линии. Вся коалиция Пашиняна «Мой шаг» проголосовала за.

Это была решающая эскалация продолжительной борьбы Пашиняна против суда, в котором доминируют представители прежнего режима Сержа Саргсяна, свергнутого Пашиняном и его союзниками весной 2018 года.

«Конституционный суд представляет коррумпированный режим Сержа Саргсяна, а не народ, и он должен уйти», – сказал Пашинян депутатам. Референдум предусматривает отставку семи из нынешних девяти судей. Двое оставшихся судей, которые были назначены после прихода к власти нового правительства, сохранят свои должности.

Во время выступления Пашинян высказывался в адрес председателя суда Грайра Товмасяна, которого парламент и правоохранительные органы Армении пытались различными способами вытеснить, но пока безуспешно. Товмасян был назначен в 2018 году, незадолго до вступления в силу новой конституции, которая ограничила бы срок его полномочий. В настоящее время Товмасян имеет право оставаться на своем посту еще 15 лет, пока ему не исполнится 65 лет.

«Армянскому народу придется ждать [перемен в судебной системе] до 2035 года, потому что Товмасян с помощью своей партии оккупировал суд», – сказал Пашинян.

Дискуссия о скором референдуме, который не обсуждался публично до того, как Пашинян объявил о нем с трибуны, была горячей.

Лидер фракции «Просвещенная Армения», бывший союзник Пашиняна Эдмон Марукян обвинил премьер-министра в единоличном правлении.

«Это вы решаете, кто является антигосударственной силой, а кто патриотом? И это «демократия», о которой вы мечтаете? – спросил Марукян Пашиняна во время сессии. – Основные политические силы здесь [в парламенте] должны достичь консенсуса».

После голосования Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала власти Армении обеспечить соответствие законопроекта Конституции, отметив, что «помимо прочего, это изменит процедуру изменения самой Конституции».

В заявлении ПАСЕ говорится: «Мы призываем власти Армении в самое ближайшее время запросить мнение Венецианской комиссии, экспертного органа Совета Европы по конституционному праву. Мы считаем, что это мнение, которое можно получить в короткие сроки через срочную процедуру, было бы ценно для всех заинтересованных сторон, включая армянский электорат, в случае проведения референдума».

Венецианская комиссия скептически отнеслась ко многим действиям правительства против Товмасяна и суда. Осенью прошлого года комиссия открыто раскритиковала предложение проправительственного судьи занять его должность. И выразила обеспокоенность касательно предложения правительства судьям уйти досрочно на пенсию и продолжать получать зарплату.

«Возможная одновременная отставка нескольких и даже семи из девяти судей может негативно отразиться на эффективном функционировании суда», – говорится в заявлении комиссии. На сегодняшний день ни один из судей не принял предложение.

Как сообщила журналистам глава парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, референдум должен состояться в конце марта или начале апреля.