Армения: передача России стратегического комбината – в духе старого режима

Когда осенью прошлого года крупнейший налогоплательщик Армении перешел в руки российского магната, эта сделка многие забеспокоились, что премьер-министр Никол Пашинян не выполняет обещания де-русифицировать экономику.

Когда в 2018 году Пашинян пришел к власти на обещаниях обеспечить прозрачность, он уверял, что изменит подход к ведению бизнеса. Однако многие считают, что передача контрольного пакета акций прибыльного Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), который является одним из старейших предприятий страны, уж очень похожа на старый подход к ведению бизнеса в Армении.

Собственник сменился в начале 2020 года, когда немецкая компания Cronimet продала свой 75-процентный пакет акций обратно комбинату – юридическому лицу, в качестве представителей которого выступает руководство предприятия. Другие акционеры, среди которых был экс-министр здравоохранения России Михаил Зурабов, вступили в борьбу за контроль над ЗММК. По требованию Зурабова, 75-процентный пакет акций был заморожен армянским судом на год, в течение которого Служба национальной безопасности провела обыски в офисах ЗКМК и выдвинула против руководства обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Суд разморозил акции 30 сентября 2021 года. Вечером того же дня АО «Промышленная компания», которая является дочерним предприятием компании GeoProMining, принадлежащей российскому миллиардеру Роману Троценко, таинственным образом приобрела 60-процентный пакет акций. При этом «Промышленная компания» спешно передала 15 процентов акций в дар правительству Армении, которое, в свою очередь, отдало свою долю в Фонд государственных интересов Армении – контролируемый властями фонд, возглавляемый Тиграном Авиняном, бывшим вице-премьером и близким соратником Пашиняна. Адвокат Зурабова Арам Орбелян сказал Eurasianet.org, что сделка была заключена внезапно, без предупреждения и подозрительно быстро.

Власти не сообщили, каким образом компания Троценко приобрела акции и сколько он заплатил за свою долю.

Нежелание раскрывать информацию о сделке вызывает беспокойство. По словам Мкртича Карапетяна, журналиста-расследователя новостного сайта CivilNet и Армянского общественного телевидения, и ЗММК, и канцелярия премьер-министра отказали ему в просьбе предоставить для ознакомления документы о покупке.

Как бы там ни было, маловероятно, что борьба за право собственности подошла к концу. Троценко – влиятельный игрок в российской экономике, которая терпит крах из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину. Министерство финансов США включило его в список олигархов, а это означает, что он и его бизнес-империя могут оказаться в ближайшем будущем под прицелом санкций.

Бизнес – это политика

ЗММК – одно из немногих светлых пятен в вялой экономике Армении. В 2020 году комбинат обеспечил 18,8 процента экспорта Армении.

На протяжении многих лет местные СМИ утверждали, что семья второго президента Армении Роберта Кочаряна приобрела акции ЗММК во время его правления с 1998 по 2008 год. Кочарян отрицал эти обвинения. Позднее те же слухи циркулировали вокруг Микаэла Минасяна, зятя третьего президента Сержа Саргсяна. По словам нынешних властей, принадлежащие Минасяну акции были незаконно приобретены Артуром Ванецяном во время его пребывания на посту главы Службы национальной безопасности в 2018-2019 годах.

Помимо Зурабова, занимавшего некогда пост министра здравоохранения России, еще 12,5 процентов акций принадлежат компании AMP Holding, которой, по некоторым данным, владеет Карен Акопян, брат оппозиционного депутата Ваге Акопяна. Согласно государственному реестру компаний, бывший директор ЗММК Мгер Полосков и Нарек Амбарян, брат военного прокурора Тиграна Амбаряна, совместно владеют еще 12,5 процентами акций. Держателем оставшихся 15 процентов является ЗММК.

Покупка комбината российским олигархом широко обсуждалась в армянских деловых кругах и СМИ, и мгновенно стала поводом горячей темой для оппозиции. Экс-президент Кочарян назвал сделку «крупнейшей аферой в истории Армении» и примером «откровенной коррупции».

Пашинян утверждает, что сделка, включавшая передачу 15 процентов акций компании властям, отвечает интересам армянского народа.

«Если бы эти 15 процентов [акций] принадлежали не властям, а офшорной компании, а ее бы поглотила другая офшорная компания, которая, в свою очередь, принадлежала бы члену семьи премьер-министра или другому министру, тогда это была бы сомнительная сделка», – заявил премьер-министр в парламенте 7 октября.

Господство России

Тем не менее массовое беспокойство вызывает то, как российскому олигарху удалось завладеть таким крупным пакетом акций компании, которую Комитет государственных доходов в прошлом году включил в список крупнейших налогоплательщиков страны.

Когда Пашинян пришел к власти, он, как отмечают критики, обещал придерживаться принципов прозрачности в деятельности правительства. В то время он демонстративно начал преследование российских компаний, связанных с прежним режимом, несмотря на высказывавшиеся опасения, что Армения не может позволить себе гневить Москву.

Благодаря покупке комбината Троценко стал самым значительным игроком в горнодобывающей промышленности Армении, в которой уже господствуют россияне.

Его GeoProMining не новичок в Армении. С 2012 года компания эксплуатирует крупный Соткский золотой рудник в Гегаркуникской области. Ей также принадлежит Агаракский медно-молибденовый комбинат.

В сентябре 2018 года еще один ключевой актив страны – Техутское медно-молибденовое месторождение – был передан российскому банку ВТБ после того, как владевшая месторождением компания Vallex Group не справилась с обслуживанием выданного этим банком кредит на сумму 380 миллионов долларов. Техут – второе по величине месторождение меди и молибдена в Армении, которое располагает запасами меди в размере примерно 1,6 миллиона тонн и молибдена в объеме около 99 тысяч тонн. (По сообщениям, на прошлой неделе оно приостановило производство на фоне последствий западных санкций).

По данным СМИ, россияне также положили глаз на золотой рудник Амулсар, лицензию на разработку которого в 2016 году получила компания Lydian Armenia – дочерняя компания американо-британской Lydian International. В 2018 году эксплуатация рудника была приостановлена на фоне волны протестов со стороны экологов и местных жителей. С тех пор компания предприняла несколько безуспешных попыток возобновить работы.

В декабре прошлого года Клуб экономических журналистов Армении сообщил, что компания Lydian Armenia планирует продать права на эксплуатацию золотого месторождения Амулсар российской компании, название которой не упоминается. «Государство получит 20 процентов доли от этой сделки, которую, по всей вероятности, будет реализовывать Фонд национальных интересов Армении», – говорится в заявлении.

Власти Армении не подтвердили и не опровергли это заявление. Министерство экономики отклонило запрос Eurasianet.org о комментарии. Пресс-служба компании Lydian Armenia выступила с опровержением, но слухи продолжают распространяться.

Помимо этого, власти недавно инициировали внесение ряда поправок в Кодекс о недрах. Если поправки будут приняты, они облегчат добычу полезных ископаемых, освободив компании от некоторых требований по экологическому контролю.

Учитывая молчание властей, подобные разговоры вызывают настороженность, отмечает Техмине Енокян из «Армянского экологического фронта». Зависимость Армении от России в вопросах безопасности возросла еще больше после войны с Азербайджаном в 2020 году. Многие армяне считают свои власти слишком слабовольными, чтобы противостоять консолидации горнодобывающего сектора в руках российского бизнеса.

«Но любой новый покупатель, будь то из России или любой другой страны, должен помнить, что с правом на эксплуатацию рудника он получает в придачу проблемы с многочисленными судебными делами [...] и местными жителями, которые выступают решительно против из соображений экологической безопасности», – сказала Eurasianet.org Енокян.