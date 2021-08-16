Армения переживает невиданный с 1990-х годов рост цен на продукты

Неурожай подстегнул рост цен на продукты питания в этом году. (Фото: ПРООН в Армении)

Цены на продукты питания в Армении поднялись до болезненно высокого уровня, а устранить причины роста – глобальную инфляцию, неурожай и экономическую депрессию, вызванную пандемией и войной, – будет не так просто.

По данным Статистического комитета РА, в июле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 13,5% в годовом исчислении. Это самый сильный скачок как минимум с 1990-х годов.

Цены на импортные товары, такие как растительное масло и сахар, выросли на двузначные цифры еще в предыдущие месяцы. Но теперь по карманам потребителей бьют и расценки на местную продукцию: из-за жары этим летом в Армении случился неурожай.

В прошлом месяце, по сравнению с июлем 2020 года, цены на хлеб выросли на 8,6 процента, мясо на 9,7 процента, масло на 15,9 процента, сахар на 39,4 процента, яйца на 51,3 процента, консервированное молоко на 10,4 процента и овощи на 53 процента.

Центральный банк Армении заявляет, что базовая инфляция в июле составила 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем с 2011 года. Центробанк, гарант ценовой стабильности в стране, хотел бы удержать инфляцию на уровне 4 процентов.

В попытке обуздать рост цен, ЦБ 3 августа повысил базовую ставку рефинансирования в пятый раз менее чем за восемь месяцев. В июне банк объяснял, что восстановление мировой экономики привело к росту цен на основные импортные продукты питания, и спрогнозировал, что «высокая инфляционная среда» сохранится и в предстоящие месяцы.

Это еще больше подавляет и без того слабый спрос.

В течение многих лет Центробанк поддерживал низкие процентные ставки для стимулирования экономики. Теперь перед ним стоит незавидная задача – в условиях низких темпов экономического роста попытаться удержать курс армянского драма на стабильном уровне, чтобы сдержать рост цен.

Экономика Армении сильно пострадала из-за пандемии и войны с Азербайджаном в прошлом году. В 2020-м ВВП сжался на 7,6 процента, а в нынешнем году, по прогнозу МВФ, рост составит всего 1 процент. Но даже эта скромная цифра может оказаться чересчур оптимистичной. Ранее МВФ прогнозировал, что инфляция цен на продукты питания достигнет пика в первой половине 2021 года, а затем упадет до более управляемых 4 процентов.

Экономисты обсуждают, что ЦБ может сделать в данных условиях.

«Центробанк не в состоянии обеспечить ценовую стабильность инструментами провальной денежно-кредитной политики. В отсутствие инвестиций в реальный сектор экономики – горнодобывающую и строительную отрасли – цены на товары [включая продукты питания] в Армении будут продолжать расти. Даже временный подъем драма не предотвратит рост цен. Скажется на Армении и инфляции на мировом рынке», – написал в Facebook экономист Сурен Парсян.

Но не все винят Центробанк, отмечая, что ситуация в Армении связана с глобальными тенденциями, которые вскоре должны перемениться.

ЦБ мог бы ужесточить политику, повысив ставки рефинансирования «до такой степени, что деньги станут дорогими. Но такой подход способствовал бы замораживанию экономики», сказал местному сайту Panorama.am экономист Вилен Хачатрян. Между тем «2021 год – это год инфляции. Это происходит во всем мире; деньги дорожают. Политика нашего Центрального банка должна быть синхронизирована с мировой экономикой».

В конце 2020 года курс драма по отношению к доллару США упал, но в последние месяцы отыграл потерянные позиции.

Но само по себе это, возможно, не особо поможет в решении ключевых проблем, заявил экономист Айк Мнацаканян местному сайту Ampop.am.

«Однажды поднявшись, цены потом падают намного медленнее. Это особенно заметно в случае с ценами на бензин, потому что импортеры, как правило, [...] не снижают их быстро, а стараются получить как можно больше прибыли», – пояснил Мнацаканян, добавляя, что расходы на горюче-смазочные материалы особенно больно бьют по сельхозпроизводителям.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) также ожидает значительного сокращения производства.

«Общий объем производства зерновых в 2021 году прогнозируется на уровне около 208 000 тонн, что примерно на 30 процентов ниже среднего уровня. Урожай пшеницы ожидается на уровне около 120 000 тонн, что намного ниже среднего показателя за пять лет». В течение следующего года Армении необходимо будет импортировать примерно на 20 процентов больше зерновых, чем в среднем за последние пять лет, из-за сокращения производства, говорится в июльском докладе ФАО.