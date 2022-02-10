Армения переживает рекордный отток населения

По только что опубликованным официальным данным, число армян, уехавших из страны в 2021 году, превысило число вернувшихся почти на 44 000 человек. Это рекорд за последние несколько лет.

Тема оттока населения чрезвычайно злободневна и остро политизирована, а последние цифры подтверждают то, что многие уже подозревали: Армению покидает — в особенности в процессе трудовой миграции — больше армян, чем возвращается домой.

В общей сложности в 2021 году уехало на 43 874 человека больше, чем приехало в страну. Это обратило вспять тенденцию, державшуюся три года подряд, когда миграционный баланс страны оставался положительным: на 15 317 человек в 2108 году, на 10 506 в 2019-м и на 12 092 в 2020-м.

Миграционная статистика ни для кого не стала сюрпризом, так как Армения переживает экономический спад в сочетании с ухудшающейся ситуацией в области безопасности после поражения в войне 2020 года с Азербайджаном. К тому же, ослабление ограничений, связанных с пандемией COVID, наконец позволило уехать многим из тех, кто хотел сделать это еще раньше.

«Отток населения на заработки в Россию составляет в среднем 60-70 000 человек в год, — сказал РСЕ/РС глава Миграционной службы Армении Армен Газарян. — Поскольку в 2020 году эти люди никуда не поехали, им, естественно, пришлось уехать в 2021-м».

Цифры показывают, что многие армяне, как и ожидалось, действительно вернулись в последнем квартале 2021 года. За первые три квартала того же года из страны выехало приблизительно на 103 000 армян больше, чем вернулось, причем 64 000 из них уехали в одном только первом квартале.

Как правило, миграционная статистика в Армении отражает восприятие экономической и политической стабильности. После произошедшего в 1998 году нападения на парламент страны, в котором погибли ее премьер-министр, спикер парламента и еще шесть законодателей, чистая миграция превысила в 2000 и 2001 годах 60 000 человек. После мирового финансового кризиса 2008 года соответствующие цифры за 2010 и 2011 год превысили 40 000.

Но нынешнее правительство, пришедшее к власти в результате «Бархатной революции» 2018 года, гордилось тем, что все больше армян, отправившихся за границу искать счастья, возвращались на родину.

Точное число живущих в Армении неизвестно. Последняя перепись, проводившаяся в 2011 году, насчитала 3 018 854 человека. Следующая должна была пройти в 2020 году — по закону переписи должны проводиться раз в десять лет — но была отложена из-за пандемии. Государственный Статистический комитет проводит испытания системы для проведения в 2022 году онлайн-переписи.

Кроме того, полиция собирает данные о регистрации по месту жительства и снятии с регистрации: в 2020 году из своего жилья выписались 33 203 человека, а в 2021-м их число подскочило до 38 932 человек. Не все те, кто уезжает за границу, официально выписываются. Тем не менее эти данные все же дают более точное представлении о количестве людей, уезжающих из страны навсегда, сказала в интервью РСЕ/РС Анна Ованесян, работающая в армянском отделении Фонда ООН в области народонаселения.