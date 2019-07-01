Армения: переходное правосудие как инструмент борьбы с пережитками прежнего режима

В парламенте Армении 24 мая состоялись публичные слушания по вопросу масштабов и применимости переходного правосудия. (Рубен Карранса/Twitter)

На фоне поиска новым правительством путей преодоления последствий четверти века нерационального управления государством и неподотчетности властей активно обсуждается популярная международная правовая концепция – правосудие переходного периода (также известное как переходное правосудие).

Премьер-министр Никол Пашинян регулярно упоминал этот термин в речах о своем видении реформы судебной системы. 24 мая в парламенте состоялись публичные слушания на тему масштабов и применимости переходного правосудия.

По мнению сторонников переходного правосудия, оно позволяет начать с чистого листа и является фундаментом, на котором можно построить более совершенную и законную систему управления государством, а также может служить инструментом для реформирования институтов, необходимых для формирования демократического государства.

Данный вопрос приобрел особую остроту на фоне последних столкновений между Пашиняном и судебной системой, во время которых премьер-министр назвал высокопоставленных судей продуктом прежней системы.

Но вопросы о методах и возможности применения этой концепции в Армении остаются открытыми. Давние сторонники переходного правосудия утверждают, что власти предлагают недостаточно решительные меры, да и то слишком поздно.

Границы концепции очерчены несколько размыто. По определению Международного центра переходного правосудия (ICTJ), нью-йоркской организации, занимающаяся продвижением этой концепции, данное словосочетание «относится к тому, как страны, восстанавливающиеся после периодов конфликтов и репрессий, борются с крупномасштабными или систематическими нарушениями прав человека, столь многочисленными и серьезными, что обычная система правосудия не способна обеспечить адекватный ответ». Переходное правосудие применялось в таких контекстах, как Комиссия по установлению истины и примирению в Южной Африке после падения апартеида, а также в рамках люстрации служб безопасности в бывших государствах Варшавского договора.

Старший эксперт ICTJ Рубен Карранса начал сотрудничество с новыми властями Армении вскоре после их прихода к власти весной прошлого года. Правосудие переходного периода в Армении «может заложить основу для подотчетности [властей] и обеспечить ее выживание после первоначального периода эйфории», сказал он в прошлом году.

Но вопрос о том, как эти высокие цели будут осуществляться на практике, остается открытым: власти пока не выносили на рассмотрение каких-либо конкретных законопроектов по этому направлению. Но депутаты парламента готовят рабочий документ, который будет направлять процесс, сказала Eurasianet.org Мария Карапетян, депутат от правящей коалиции и одна из ключевых фигур кампании по продвижению переходного правосудия.

Одним из потенциальных объектов для применения переходного правосудия могут быть весьма спорные политические события 1990-х годов.

«Мы не можем позволить себе пересмотреть все избирательные бюллетени с 1991 года, чтобы узнать, были ли выборы действительно сфальсифицированы», – сказала Карапетян.

Согласно ее видению, процесс может принять форму своего рода «комиссии памяти».

«Потому что мы имеем дело с очень разнящимися версиями событий», – пояснила она.

Также переходное правосудие может быть применено в таких сферах, как небоевые потери в армии (только за период с 2010 по 2016 год погибло 259 военнослужащих) и незаконная конфискация имущества правительством (наиболее ярким примером является выселение сотен жителей центра Еревана, чтобы освободить место для строительства имиджевого проекта «Северный проспект»).

По словам Карапетян, основная цель – «восстановление прав, которые нарушались в массовом порядке».

По ее словам, вопрос о том, какую форму примет подобное восстановление прав, все еще находится на стадии рассмотрения, хотя обсуждаются некие формы государственных выплат и, возможно, конфискация имущества у нарушителей в гражданско-правовом порядке.

Но, как отмечает Карапетян, уже определена одна область, которую правосудие переходного периода не затронет – люстрация служб безопасности.

«Люстрация могла иметь смысл при переходе от СССР к независимой Армении. Но сейчас такого разрыва нет», - сказал Карапетян.

Ожидается, что возглавит инициативу не исполнительная ветвь, а парламент, прежде всего с целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата и успеха так называемой «экономической революции» Пашиняна, сказала Карапетян.

«Для экономической революции нужна стабильность ... Правосудие переходного периода предполагает определенное сотрясение системы, определенную нестабильность, – сказала она. – Не следует отпугивать инвесторов».

Хотя Пашинян не будет принимать участия в формировании системы переходного правосудия, он поддерживает эту идею. Однако он видит ее более узко – как средство реформирования нынешней судебной системы, в которой доминируют назначенцы прежних властей.

В частности, Пашинян пришел в ярость, когда судья согласился выпустить под залог Роберта Кочаряна, экс-президента и политического противника премьер-министра (Кочарян ожидает суда по обвинениям, связанным с подавлением протестов в 2008 году). Пашинян упоминал правосудие переходного периода как средство решения этой проблемы.

Правосудие переходного периода, по его словам, является «жизненно важной задачей для нашей страны… [необходимой для] появления в Армении гарантированно независимой судебной системы».

Пашинян призвал провести ветирование судей, что является стандартной практикой для систем правосудия переходного периода в других странах.

«Общественность должна иметь полную информацию об их политических связях и генеалогии, имущественном положении, а также личных и профессиональных качествах, продемонстрированных в предыдущий период», – сказал он.

Согласно результатам проведенного недавно опроса по поводу степени доверия жителей Армении различным институтам, суды оказались в самом конце списка. В этой связи вышеупомянутая инициатива с большой вероятностью будет пользоваться поддержкой населения. Кроме того, реформа судов может повлиять и на работу других институтов.

«Когда судебная власть независима, все другие структуры знают, что если они совершат нарушение или преступление, и дойдет до суда, то их накажут», – сказала Карапетян.

Но другие шаги, предпринятые Пашиняном в отношении системы юстиции, ставят под сомнение искренность его намерений. После того, как Кочаряна выпустили под залог, Пашинян призвал своих сторонников провести протесты у зданий судов. Многие подвергли подобные действия критике как политическое вмешательство в работу судебной системы. А последний назначенец в Конституционный суд является давним политическим союзником действующих властей, отошедшим от общепринятых норм в попытке встать во главе суда.

Но некоторые сторонники ветирования судей и переходного правосудия считают, что на этом направлении делается слишком мало.

«Либо они как революционеры сами себя не понимают, либо, может быть, считают себя «бархатными революционерами», – сказал в интервью Eurasianet.org Артур Сакунц, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. – Мы должны провести ветирование каждого государственного органа – от полиции, армии и службы национальной безопасности до школ и университетов».

Сакунц выразил обеспокоенность по поводу того, что процесс, возможно, не будет достаточно глубоким.

«Невозможно построить демократию на своде законов, конституции и структурах, созданных авторитарной системой и для нее», – сказал он.

Лариса Минасян, директор Фонда «Открытое общество-Армения», сказала Eurasianet.org, что проведение публичных слушаний стали хорошим началом, но их необходимо расширять с точки зрения как масштаба, так и уровня участия общественности. (Фонд «Открытое общество-Армения» поддерживает этот процесс, в том числе путем привлечения в Армению экспертов в области переходного правосудия).

«В последние 15 лет доверие к институтам – не только к судебной власти, но ко всем институтам – находится на столь низком уровне, что любой подобный процесс – будь то ветирование или ветирование и что-то еще – не сможет восстановить доверие общества... если он не будет основан на повышении информированности людей и консенсусе», – сказала она.

[Eurasianet.org получает часть финансирования со стороны Фондов «Открытое общество», наряду с рядом других доноров. Фонды «Открытое общество» являются частью сети фондов Сороса. Фонд «Открытое общество-Армения» является отдельной организацией в сети фондов Сороса].

Минасян настаивает на том, что правосудие переходного периода должно быть всеобъемлющим и обеспечить возмещение за многочисленные нарушения прав человека, имевшие место при прежнем правительстве. И сделать это, по ее словам, нужно обязательно.

«Потому что все, что построено на непрочной основе, будет неполноценным», – добавила Минасян.