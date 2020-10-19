Кавказ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

Армения поднимается (фотоэссе)

Американский фотограф в Ереване повсюду сталкивался с волонтерами: они выполняют самые разные работы – от сбора пожертвований до рытья могил.

Уинслоу Мартин Oct 19, 2020
Волонтеры работают на кладбище Ераблур, где ежедневно проводится несколько захоронений. (Все фото Уинслоу Мартина) Волонтеры работают на кладбище Ераблур, где ежедневно проводится несколько захоронений. (Все фото Уинслоу Мартина)

Американский фотограф Уинслоу Мартин наблюдал за событиями в Армении после возобновления войны с соседним Азербайджаном 27 сентября – за мобилизацией, усилиями волонтеров и похоронами.

Боевые действия за Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории – международно признанные как принадлежащие Азербайджану, но населенные этническими армянами – стали самыми кровопролитными с момента заключения перемирия в 1994 году. По некоторым данным, половина гражданского населения этих территорий бежала в Армению.

В Ереване и близлежащих городах семьи размещают у себя беженцев и отправляют своих сыновей на войну.

Мартина, который проводит фотосъемку в Армении на протяжении уже 21 года, очень впечатлил увиденный им «дух сотрудничества и единства»: волонтеры предоставляют «еду, кров, услуги стоматолога или даже помощь с рытьем могил».

Хотя в последние дни «людей по-настоящему начинает охватывать страх, их решимость сильнее печали».

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Записавшийся в добровольцы прощается с близкими – девушкой и бабушкой – во время мобилизации в Ереване.

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Ветераны прошлых войн проверяют квалификацию добровольцев. Эти люди состоят в организации под названием «Армянская национальная армия», которая помогает организовать мобилизацию. Ее не следует путать с Вооруженными силами Армении, подчиняющимися Министерству обороны.

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Генерал говорит добровольцам, что они пока не нужны армии на передовой (конец сентября 2020 г.). Но позже их все-таки забрали. Сейчас в бой отправляют мужчин в возрасте от 40 лет.

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Беженец из Нагорного Карабаха показывает на своем телефоне видео взрыва.

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Женщины зажигают свечи в Эчмиадзине, главном храме Армянской апостольской церкви, во время общенациональной молитвы 3 октября.

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Глава Армянской апостольской церкви Католикос Гарегин Второй благославляет собравшихся в Эчмиадзине во время общенациональной молитвы 3 октября.

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Люди молятся в соборе Св. Саркиса в Ереване.

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Кладбище Ераблур.

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Солдаты вытянулись по стойке смирно во время похорон на ереванском кладбище Ераблур. Ежедневно на военном кладбище проводится несколько захоронений.

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Два мальчика-беженца из Карабаха живут с семьей в яблоневом саду в селе Карпы неподалеку от Аштарака.

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Карабахские беженцы из числа 50 семей, размещенных в гостинице в Аштараке.

Де-факто президент Карабаха Араик Арутюнян 15 октября призвал жителей вернуться домой: «Наша Родина сегодня как никогда нуждается в защите всех нас. Во-первых, у вас нет морального права оставлять без защиты свои дома, могилы дедов, будущее своих детей, приводит слова Арутюняна Civilnet. Возвращайтесь, пока не поздно, ведь все ваши действия будут оценены людьми и историей».

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Беженка сортирует пожертвованную одежду в городской администрации Масиса.

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Женщина сдает кровь для солдат в ереванском медицинском центре «Астхик».

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Семья в Ереване отмечает день рождения бабушки. На переднем плане дочь рассказывает о сыне на передовой.

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Военный оркестр на панихиде по погибшим военнослужащим на кладбище Ераблур.

Уинслоу Мартин – фотограф, живущий в Арлингтоне, Массачусетс.

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