Армения поднимается (фотоэссе)

Волонтеры работают на кладбище Ераблур, где ежедневно проводится несколько захоронений. (Все фото Уинслоу Мартина)

Американский фотограф Уинслоу Мартин наблюдал за событиями в Армении после возобновления войны с соседним Азербайджаном 27 сентября – за мобилизацией, усилиями волонтеров и похоронами.

Боевые действия за Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории – международно признанные как принадлежащие Азербайджану, но населенные этническими армянами – стали самыми кровопролитными с момента заключения перемирия в 1994 году. По некоторым данным, половина гражданского населения этих территорий бежала в Армению.

В Ереване и близлежащих городах семьи размещают у себя беженцев и отправляют своих сыновей на войну.

Мартина, который проводит фотосъемку в Армении на протяжении уже 21 года, очень впечатлил увиденный им «дух сотрудничества и единства»: волонтеры предоставляют «еду, кров, услуги стоматолога или даже помощь с рытьем могил».

Хотя в последние дни «людей по-настоящему начинает охватывать страх, их решимость сильнее печали».

Записавшийся в добровольцы прощается с близкими – девушкой и бабушкой – во время мобилизации в Ереване.

Ветераны прошлых войн проверяют квалификацию добровольцев. Эти люди состоят в организации под названием «Армянская национальная армия», которая помогает организовать мобилизацию. Ее не следует путать с Вооруженными силами Армении, подчиняющимися Министерству обороны.

Генерал говорит добровольцам, что они пока не нужны армии на передовой (конец сентября 2020 г.). Но позже их все-таки забрали. Сейчас в бой отправляют мужчин в возрасте от 40 лет.

Беженец из Нагорного Карабаха показывает на своем телефоне видео взрыва.

Женщины зажигают свечи в Эчмиадзине, главном храме Армянской апостольской церкви, во время общенациональной молитвы 3 октября.

Глава Армянской апостольской церкви Католикос Гарегин Второй благославляет собравшихся в Эчмиадзине во время общенациональной молитвы 3 октября.

Люди молятся в соборе Св. Саркиса в Ереване.

Кладбище Ераблур.

Солдаты вытянулись по стойке смирно во время похорон на ереванском кладбище Ераблур. Ежедневно на военном кладбище проводится несколько захоронений.

Два мальчика-беженца из Карабаха живут с семьей в яблоневом саду в селе Карпы неподалеку от Аштарака.

Карабахские беженцы из числа 50 семей, размещенных в гостинице в Аштараке.

Де-факто президент Карабаха Араик Арутюнян 15 октября призвал жителей вернуться домой: «Наша Родина сегодня как никогда нуждается в защите всех нас. Во-первых, у вас нет морального права оставлять без защиты свои дома, могилы дедов, будущее своих детей, – приводит слова Арутюняна Civilnet. – Возвращайтесь, пока не поздно, ведь все ваши действия будут оценены людьми и историей».

Беженка сортирует пожертвованную одежду в городской администрации Масиса.

Женщина сдает кровь для солдат в ереванском медицинском центре «Астхик».

Семья в Ереване отмечает день рождения бабушки. На переднем плане дочь рассказывает о сыне на передовой.

Военный оркестр на панихиде по погибшим военнослужащим на кладбище Ераблур.