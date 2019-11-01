Армения: поляризация СМИ усиливается

В начале октября группа молодых людей совершила нападение на ереванскую редакцию новостного сайта Hayeli.am. Толпа забросала офис издания яйцами из-за публикации «антиармянского», по мнению атаковавших, заголовка, содержащего критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Инцидент вызвал горячие дискуссии в политических кругах Армении, большинство представителей которых осуждает метателей яиц. Оппозиционеры расценили это как свидетельство применения авторитарных методов, поощряемых новыми властями. Многие же сторонники правительства заявили, что подобная атака на прессу, независимо от ее политической ориентации, неприемлема.

В то время как Пашинян и его союзники сегодня имеют доминирующее влияние практически во всех ветвях власти, большая часть СМИ в стране по-прежнему контролируется людьми, верными прежнему режиму. Прочие СМИ активно поддерживают Пашиняна, а медиа с центристской позицией почти нет.

Это привело к обострению конфликта между правительством и СМИ.

По данным Комитета по защите свободы слова, который занимается отстаиванием прав СМИ, за первые девять месяцев 2019 года было зарегистрировано 83 судебных процесса с участием журналистов и средств массовой информации, что значительно больше, чем за предыдущие два года вместе взятые.

Комитет при этом занял необычную для организации по защите прав СМИ позицию, заявив, что в этом виноваты сами средства массовой информации.

«Это беспрецедентное увеличение количества судебных исков связано с тем, что большинство средств массовой информации продолжают публиковать информацию, разжигающую ненависть, фейковые новости и предвзятые комментарии, а также манипулировать [общественным мнением], – говорится в недавнем отчете организации. – В постреволюционный период, когда поляризация и разделение средств массовой информации по политическим и финансовым группам еще более обострились, многие средства массовой информации превратились в пропагандистские машины, в первую очередь служащие интересам своих политических спонсоров и игнорирующие общественные интересы».

Hayeli был в числе СМИ, особо выделенных в отчете. Издание принадлежит Анжеле Товмасян, сестре Грайра Товмасяна, нынешнему председателю Конституционного суда и последнему чиновнику из бывшей правящей Республиканской партии Армении, оставшемуся в системе власти.

В видеоролике, который сняли метатели яиц, один из них заявил, что Анжела Товмасян «не имеет права работать в Армении» из-за своего брата. Грайр Товмасян стал объектом всесторонней атаки правоохранительных органов и союзников Пашиняна в парламенте, которые пытаются сместить его с поста.

Некоторые близкие к правительству люди считают нападение на Hayeli неприемлемым.

«Я решительно осуждаю любое посягательство на свободу слова и прессу, – написал в Facebook Микаел Золян, член парламентского альянса «Мой шаг» Пашиняна. – И неважно, что за СМИ, каково качество его публикаций, публикует ли оно фальшивые новости и т.д.».

Но Золян также подверг критике лицемерие многих защитников Hayeli за их избирательное возмущение: «Эти люди молчали, когда при прежнем правительстве полиция разбила камеру журналиста или избивала активистов. Когда эти люди осуждают “посягательство на свободу слова”, это, мягко говоря, вызывает сомнения в их искренности или их компетентности».

Некоторых атака на редакцию волнует гораздо меньше.

«То, как эта группа поступила, глупо, нужно было использовать методы получше, но на кого работает Hayeli, на тех, кто им платит? – спросил Гегам Варданян из Центра медиаинициатив, другой правозащитной организации. – Hayeli следует делать свою работу вместо продвижения политической повестки. Они не Шарли Эбдо», – сказал он Eurasianet.org, имея в виду французское издание, которое подверглось нападению в 2015 году, в результате которого погибли 12 человек.

Вскоре после нападения на Hayeli было возбуждено уголовное дело.

Этот инцидент выдвинул на первый план проблему давних разногласий касательно владельцев средств массовой информации в нынешней Армении. Члены правительства и их сторонники регулярно сетуют на то, что предвзятая пресса игнорирует их достижения, а недостатки, напротив, преувеличивает.

«Фейковые новости – проблема не только в Армении, но и во всем мире, – написал другой депутат «Моего шага» Бабкен Тунян после инцидента с Hayeli. – Единственное отличие состоит в том, что в Армении фейковые новости распространяют не анонимные и сомнительные источники, а известные платформы, не думающие о какой-либо ответственности, скрывающиеся за правом на свободу слова». Одним из способов решения проблемы он назвал «финансовую прозрачность».

Владение СМИ в Армении остается непрозрачным – считается, что за многими номинальными владельцами СМИ стоят более влиятельные фигуры, связанные с бывшими власти предержащими.

До прихода к власти Пашиняна в прошлом году большинством средств массовой информации управлял монополист Микаел Минасян, зять бывшего президента Сержа Саргсяна. Но вскоре после революции Минасян распродал различные медиа-активы своей компании PanArmenian Media Group покупателям, также связанным с прежним режимом.

Один медиа-холдинг, который теперь называется Qaryak Media и состоит из таких крупных компаний, как Armnews TV и новостной сайт tert.am, был приобретен членами Республиканской партии.

News.am, также популярный новостной сайт, ранее входивший в состав PanArmenian, официально принадлежит журналистке Арменике Кивирян.

Armenia TV, еще одна крупная станция, теперь принадлежит Артуру Джанибекяну, партнеру Минасяна и видному российскому руководителю индустрии развлечений.

Другая сеть – «Арарат ТВ» – ранее принадлежала самой Республиканской партии, но в конце 2018 года была переименована в «5-й канал» и теперь является собственностью Армена Тавадяна, друга бывшего президента Роберта Кочаряна. Центральная редакция «5-го канала» находится в Ереване – в здании, которым владеет Кочарян.

Среди всех этих СМИ «5-й канал» занял наиболее антиправительственную позицию. Телеканал неустанно освещает события, которые подает как политическое преследование чиновников старого режима со стороны нового правительства и как слабость нынешних властей перед врагом Армении – Азербайджаном.

«5-й канал – часть политической кампании Кочаряна, это пропагандистский инструмент», – сказал Варданян из Центра медиаинициатив.

Многие другие СМИ придерживаются аналогичной, хотя и не столь радикальной, позиции. А Пашинян и другие чиновники регулярно критикуют их.

В январе Пашинян посетовал на то, что средства массовой информации страны не оценили перемены, произошедшие в Армении, и объяснил это тем, что «90 процентов из них» контролируются либо представителями старого режима, либо «теми, кто выступает против нас».

Сторонники правительства, в свою очередь, предпринимают попытки препятствовать влиянию критических СМИ. 29 октября аналитический центр Армянский институт международных отношений и безопасности анонсировал мероприятие, отказав при этом в доступе некоторым СМИ, включая News.am, Hayeli.am и «5-й канал». Ряд медийных организаций, в том числе Комитет по защите свободы слова и Центр медиаинициатив, в своем заявлении раскритиковали избирательный подход к СМИ.

Лицензия на вещание «5-го канала» истекает в 2020 году, и, по мнению Варданяна, есть основания полагать, что она не будет продлена.

«Если «5-му каналу» откажут, это будет большой проблемой», – сказал он.

По другую же сторону информационного фронта ряды более редкие. Пашинян сам в прошлом был журналистом, и его семье по-прежнему принадлежит газета Armtimes, которая, естественно, занимает активную проправительственную позицию, но имеет относительно низкий тираж. Общественное телевидение, финансируемое за счет налогоплательщиков, в свою очередь, выделяет немало эфирного времени на позитивное освещение повседневной деятельности Пашиняна.

«В новостях Пашинян доминирует до неприличия, – сказал Варданян. – Моя надежда на то, что Общественное телевидение не превратится в имиджмейкера Пашиняна и Анны Акопян [жены Пашиняна], тает день ото дня».