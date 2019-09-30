Армения: последние жители Барцрашена

У жителей Барцрашена не было выбора, когда в 1980 году советские власти решили их переселить. Правительство объяснило это тем, что горная деревушка на северо-западе Армении находится в труднодоступном месте. Каждую зиму снег блокировал дорогу туда на несколько месяцев. Кроме того, в близлежащих городах, где их расселяли, была высокая потребность в рабочих.

80 семей Барцрашена были переселены в село Исаакян недалеко от границы с Турцией, где им предоставили квартиры и велели работать в местном колхозе.

Затем советская империя рухнула. Землетрясение. Война. Отключения. Закрытие турецкой границы. Нищета. Развал колхозов.

Бывшим сельчанам не потребовалось много времени, чтобы осознать, что жить в квартире без тепла и воды чрезвычайно сложно. В итоге около 40 семей вернулись в заброшенный Барцрашен и начали восстанавливать свои фермы, чтобы заново начать жизнь в деревне. Открылась школа. Жители получали воду от тающих снегов.

Потом снегопад прекратился. Последние две зимы были практически без осадков. Без воды жизнь на этих засушливых холмах невозможна. И людям снова пришлось уйти. Школа закрылась семь лет назад. Осталось, возможно, от силы пять семей.

Армянский фотограф Герман Авакян начал снимать жизнь в Барцрашене, известном также как Бабрлу, в 2002 году. Позже он познакомил жителей деревни с другими фотографами – американцем Уинслоу Мартином и россиянином Владимиром Дубровским.

Несколько месяцев назад один местный житель по имени Егиш Симонян попросил Авакяна сфотографировать его в последний раз. Он планирует уехать до зимы. «Я больше не могу этого выносить, – сказал Симонян Авакяну. – Невозможно жить без воды».

Посоветовавшись с сельскими жителями, Авакян организовал благотворительную выставку работ трех фотографов. Экспозиция открылась в начале этого месяца в галерее в Гюмри. Ее цель – сбор средств на строительство трубопроводной системы, которая будет доставлять воду на расстояние 6 км вверх на гору в Барцрашен. Стоимость – около 12 000 долларов.

Губернатор Ширакской области Тигран Петросян принял участие в открытии выставки, затем посетил село.

Уинслоу Мартин:

Владимир Дубровский:

Герман Авакаян: