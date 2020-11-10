Армения: после поражения в войне правительство подвергается нападкам

Сразу после подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашения о передаче Азербайджану значительной территории его правительство столкнулось с волной резкого недовольства.

Пашинян объявил о капитуляции на своей странице в Facebook вскоре после полуночи по местному времени 10 ноября. Условия были «невыразимо болезненными для меня лично и для нашего народа», сказал он. Они объяснялись поражением Армении в длившейся полтора месяца войне с Азербайджаном, кульминацией которой стала потеря Шуши, одного из ключевых городов Нагорного Карабаха.

Шок от поражения потряс правительство Армении. Давние противники Пашиняна, похоже, пытаются воспользоваться моментом, чтобы ослабить его, а сам премьер-министр борется, чтобы остаться у власти.

Вскоре после объявления о соглашении сотни разгневанных граждан собрались на проспекте Баграмяна, где располагаются многие правительственные здания, включая парламент. Одна группа во главе с ветеранами спецназа, сражавшимися в первой войне в Карабахе в 1990-х годах, ворвалась в парламент, громко скандируя и бросая бутылки.

В зале заседаний законодательного органа в это время находились члены оппозиционных партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», пытавшиеся организовать экстренное заседание, но им это не удалось из-за отсутствия представителей правящей коалиции «Мой шаг». По словам депутата от «Процветающей Армении» Наиры Зограбян, они обсуждали, обладает ли парламент полномочиями аннулировать подписанное Пашиняном мирное соглашение.

На соседней улице протестующим удалось найти Арарата Мирзояна, спикера парламента и близкого соратника Пашиняна. Они вытащили его из машины, где с ним сидел его ребенок, и сильно избили. Он перенес операцию, но врачи считают, что он выживет. «К счастью, опасности для его жизни нет», – написал представитель Пашиняна в Facebook. Позже были задержаны двое подозреваемых в избиении.

О местонахождении самого Пашиняна ничего не известно. Группа неизвестных ворвалась в правительственную резиденцию, где премьер живет со своей семьей, они его там не нашли. Они разместили в интернете видео того, как обыскивали помещение, а также украли некоторые вещи. Около 9 часов утра по местному времени премьер написал в Facebook: «Я нахожусь в Армении и продолжаю выполнять свои обязанности премьер-министра».

Утром сотни людей собрались у здания парламента, чтобы выразить возмущение по поводу соглашения. Они требовали, чтобы Пашинян объяснился, а депутаты сказали, поддерживают ли они эту сделку.

Опрошенные Eurasianet.org участники акции заявили, что раньше поддерживали Пашиняна и произошедшую в 2018 году «Бархатную революцию», когда он пришел к власти на волне уличных протестов против коррумпированного, автократического бывшего режима.

Но многие из них считают, что подписание соглашения стало предательством революции.

«Это святая земля; поколения пролили свою кровь на этой земле, – сказал 30-летний участник Тигран Хачатурян. – И единственный человек, которому больше всего доверяли люди… [тут Хачатурян замолчал]. Теперь вы можете представить разочарование народа. Что человек, который пользовался наибольшим доверием, просто подвел нас за одну ночь, одной подписью с врагами Армении».

Хачатурян напомнил, что на митингах во время революции Пашинян обещал, что любая сделка по Карабаху будет основываться на общественном консенсусе: «Одним из его самых важных революционных заявлений было то, что “мы вместе примем решение по карабахской проблеме на этой площади”. Он пообещал: “Мы не будем заключать соглашение за закрытыми дверями”».

Он признал, что у Пашиняна, возможно, не было выбора, но возражал против того, как премьер-министр все сделал. «Хорошо, выбора не было, но тогда сделай, как обещал, – сказал он. – Выйди на площадь и расскажи это людям».

Другие заявили, что неприемлема сама сделка. Многие заявляли, что Пашинян «продался» России. Москва выступила посредником при заключении соглашения, условиями которого предусматривается ввод контингента российских миротворцев на срок не менее пяти лет, что закрепляет статус России как доминирующей державы в Армении.

«Мы хотели перемен, но не этого. Никто из других [представителей предыдущего режима] ничего подобного не подписывал. Им всегда удавалось уворачиваться от этого», – сказала участница протеста Эмма Бегиян, которой на вид было лет 50.

«Его слова расходятся с делами, – продолжила она. – Они говорили нам каждый день, что [на войне] все идет хорошо, а теперь за одну ночь мы продаем свою землю».

Пока шла война, оппозиционные деятели вели себя относительно тихо, и многие выступали за национальное единство, говоря, что сейчас не время для политических распрей.

Но теперь они не ощущают этого сдерживающего фактора, и некоторые политические деятели, похоже, начали действовать против Пашиняна и его правительства.

Вечером накануне объявления о соглашении группа из 17 политических партий, в том числе «Процветающая Армения», бывшая правящая Республиканская партия Армении и уважаемая националистическая Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», призвали Пашиняна уйти в отставку из-за неумелого руководства по время войны.

Несколько представителей оппозиции, в том числе Гагик Царукян, лидер «Процветающей Армении», и Артур Ванецян, бывший глава Службы национальной безопасности, который впоследствии стал оппонентом Пашиняна, рано утром встретились с военными, в том числе с начальником генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном. Гаспарян также провел отдельную встречу с представителями Республиканской партии.

По итогам встречи представители оппозиции выступили с заявлением, в котором говорится, что они «предлагают решения для разрешения ситуации».

Даже президент Армен Саркисян выступил с необычным заявлением, дистанцировавшись от мирного договора, заявив, что узнал о нем из прессы и что подобное соглашение «должно быть предметом всесторонних консультаций и обсуждений». «Относительно этого документа со мной как с Президентом Республики каких-либо совещаний или обсуждений, к сожалению, не было, ни в каких переговорах я не участвовал», – сказал он.

Пашинян, в одном из нескольких организованных им за день прямых эфиров в Facebook, дал отпор политическим атакам.

«Я призываю всех граждан, которые понимают, что происходит, отомстить» членам прежнего режима, сказал он, назвав «Процветающую Армению» и представителей Республиканской партии «разбойниками», а Ванецяна «дезертиром, который должен сидеть в тюрьме».

«Да, мы не отнеслись к этим коррумпированным олигархам-изгоям так, как они того заслуживают, – сказал Пашинян. – Мы не поступили с теми, кто грабил эту страну, кто украл солдатский хлеб, украл солдатское оружие, украл достоинство граждан, как они того заслуживали. Я сожалею об этом. Я призываю всех граждан, которые понимают, о чем мы говорим, приготовиться к мести, потому что мы должны отомстить за наших солдат. Мы должны отомстить им за нашу потерянную родину».

В другом видео в Facebook Пашинян сказал, что обдумывает возможность проведения митинга. Вышеупомянутые 17 оппозиционных партий заявили, что планируют провести митинг в Ереване 11 ноября.