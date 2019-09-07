Армения: после протестов правительство отложило запуск резонансного проекта

Через две недели после объявления о запуске противоречивого проекта по добыче золота правительство Армении изменило свое решение и заявило, что продолжит изучение потенциального пагубного воздействия проекта на окружающую среду.

Премьер-министр Никол Пашинян 4 сентября провел заседание кабинета министров для обсуждения проекта по Амулсарскому месторождению. Министр окружающей среды Эрик Григорян «сообщил, что исходные данные по ряду направлений были неточными», говорится в пресс-релизе правительства по итогам заседания. В конце заседания Пашинян поручил соответствующим правительственным органам обеспечить «всесторонний анализ и полные данные для дальнейшего изучения проекта», отмечается в официальном сообщении.

Это решение было объявлено после резонансных двухнедельных споров вокруг проекта по разработке рудника. Перспективы неоднозначные: с одной стороны, месторождение может создать сотни рабочих мест, с другой – местные активисты и экологи считают, что окружающая среда подвергнется серьезной угрозе.

Строительство шахты было приостановлено в прошлом году, после того как протестующие перекрыли ведущую к ней дорогу. Пашинян тогда заявил, что отложит решение по запуску проекта до появления отчета, заказанного Следственным комитетом Армении ливанской фирме ELARD. ELARD выпустил свой отчет 14 августа, а через пять дней Пашинян заявил, что «шахта должна эксплуатироваться». Он сравнил воздействие проекта на экологию с «мытьем машины на пляже».

Однако многие, кто изучил отчет, не согласились с его выводами и обвинили Пашиняна в излишне оптимистичной интерпретации. Среди них были активисты гражданского общества, которые написали открытое письмо трем посольствам в Ереване – Соединенных Штатов, Великобритании и Швеции, подвергнув их критике за поддержку проекта по добыче золота.

«Была бы возможной выдача лицензии на эксплуатацию карьера на вашей территории на основании неполного, неточного и лживого заключения о последствиях для окружающей среды? – спросили авторы письма. – Мы знаем, что ответ «нет», и просим распространения этого стандарта на граждан и жителей Армении. В противном случае это будет прямым сигналом армянам о том, что правительства Соединенных Штатов, Великобритании и Швеции считают, что армяне могут и должны согласиться на более низкие стандарты, чем американские, британские и шведские граждане».

В опубликованной 2 сентября статье новостного сайта openDemocracy говорится о том, что представители британского посольства на протяжении многих лет пропагандировали проект по разработке рудника. Согласно обнаруженным openDemocracy документам, официальные лица Великобритании и представители Lydian провели несколько десятков встреч.

После того, как эти документы всплыли, британский парламентарий-лейборист Ллойд Рассел-Мойл сказал сайту: «Тот факт, что представители британского правительства в Армении поддерживали строительство этой чрезвычайно противоречивой шахты, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье и благополучие жителей сел, вызывает обеспокоенность. … Эти документы поднимают вопрос о том, почему правительство Великобритании пошло на такой политический риск».

Бурные общественные дискуссии побудили Пашиняна поручить Министерству окружающей среды подготовить новый отчет о воздействии на экологию к 4 сентября, но чиновники министерства заявили, что этого времени недостаточно, и теперь неясно, когда вопрос будет окончательно решен.

Оценки критиков проекта подтвердила открыто транслировавшаяся видеоконференция от 29 августа между членами правительства, парламента, ELARD и компанией Lydian Armenia, которая строит шахту. Во время конференции представитель ELARD сказал Пашиняну, что компания не может прийти к заключению, что шахта будет безопасной.

«На самом деле меры, предложенные Lydian, имеют недостатки, – сказал Рикардо Хури. – Оценку воздействия на окружающую среду необходимо пересмотреть. Нужна новая оценка воздействия на окружающую среду».

Хури также сказал, что Следственный комитет подтолкнул ELARD к положительной оценке, что, похоже, удивило Пашиняна.

В ответ Lydian распространила агрессивный пресс-релиз, назвав заявление ELARD на конференции «вводящим в заблуждение» и обвинив противников проекта в получении финансирования со стороны конкурентов компании: «Когда правительство Армении вычислит конкурирующие горнодобывающие предприятия, которые стоят за этой кампанией, сколько они заплатили за борьбу против Амулсарского проекта и кто получил деньги?» Правительство не отреагировало.

Вопрос касательно роли Следственного комитета встал остро, когда стало известно, что чиновник ведомства, ответственный за Амулсар, Юра Иванян, был связан с бывшим министром окружающей среды, который ранее принял заключение о том, что эксплуатация шахты будет безопасной. 26 августа Иванян провел пресс-конференцию, на которой дал положительную оценку отчету ELARD.

Однако 4 сентября несколько армянских СМИ сообщили, что Иванян был уволен вместе с заместителем директора Следственного комитета Самвелом Аветисяном.