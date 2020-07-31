Армения: после снятия карантина экономика продолжает пробуксовывать

В открывшемся после карантина баре Calumet клиенты уже не тратят как раньше. (Фото: Ани Меджлумян)

В обычный вечер бар Calumet в центре Еревана был заполнен людьми – местными хипстерами, армянами-репатриантами и туристами, танцевавшими под современные версии классических армянских народных мелодий. После полуночи в выходные было так многолюдно, что, как говорится в армянской пословице, «Если уронить иглу, она не упадет на пол».

Теперь все изменилось. Когда автор данной статьи недавно пришла в этот бар, там было меньше десятка посетителей. Звучала спокойная музыка, несколько гостей играли в шашки или нарды.

Люди боятся закрытых пространств (бар расположен в подвальном помещении без окон), и к тому же стали меньше тратить.

«Закрытые помещения пугают людей», – сказал Eurasianet.org совладелец бара Севаг Давидян. Кроме того, по его словам, «клиенты не могут тратить столько, сколько раньше. Почти никто не заказывает дорогие напитки», предпочитая пиво за 1-2 доллара коктейлям Long Island за 8 долларов. В целом бизнес просел на 80%, отметил Давидян.

Когда в начале мая в Армении сняли введенный из-за коронавируса карантин, несмотря на рост числа больных, правительство указывало на необходимость поддержать экономику и дать людям возможность вернуться на работу. В течение некоторого времени после отмены карантинных мер в Армении фиксировались одни из самых высоких уровней заболеваемости в мире. Между тем, хотя ограничения отменили почти три месяца назад, экономика продолжает пробуксовывать.

Но многие граждане считают, что у правительства не было иного выбора.

«Сейчас у нас достаточно информации, в том числе о реакции людей и предприятий на подобные [карантинные] меры, чтобы сказать, что полное закрытие экономики – не самая эффективная мера», – сказал Eurasianet.org Артак Манукян, экономист и депутат парламента от правящей коалиции «Мой шаг».

Армяне по большей части поддерживают избранный правительством курс. Девяносто процентов граждан обеспокоены влиянием коронавируса на экономику, а 71 процент «очень обеспокоены», согласно опубликованному недавно опросу Международного республиканского института. В то же время 71 процент респондентов были в целом довольными ответными мерами правительства.

Но некоторые экономисты не согласны.

«Снятие карантинных мер в мае было ошибкой», – сказал Грант Микаелян, экономист ереванского аналитического центра «Институт Кавказа». Он привел в качестве примера соседнюю Грузию, где меры были жестче, чем в Армении, и не отменяли их дольше.

В то время как в Грузии было значительно меньше заболевших – всего 1 160 случаев инфицирования и 17 смертельных исходов, по сравнению с более чем 38 000 и 728 соответственно в Армении – ее экономика показала примерно такие же результаты. В мае, согласно правительственным данным, ВВП Армении сократился на 12,8 процента по сравнению с маем 2019 года, а Грузии – на 13,5 процента.

«Глубина экономического спада в Грузии примерно та те, что в Армении, – сказал Микаелян Eurasianet.org. – Но, по сравнению с Арменией, Грузия спасла сотни жизней».

В июне экономика Армении сжалась на 7,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Грузия пока не опубликовала данные за этот месяц, но карантинные меры там были отменены в конце мая – начале июня.

«Судя по тому, что мы видели в мае, снятие карантинных мер не спасло армянскую экономику. Мощный удар по экономике нанесла пандемия, а не карантин», – сказал Микаелян.

В своем июльском докладе по Армении Всемирный банк также предположил, что продолжающееся распространение болезни, возможно, будет и дальше замедлять экономику: «Восстановление, вероятно, останется вялым. Снятие большинства ограничений на передвижение сопровождалось сильным ростом новых случаев инфицирования (в среднем 550 новых случаев в первую неделю июля). Это остается препятствием для восстановления экономики».

Самый большой спад в Армении пережила сфера услуг, включая бары и рестораны.

Многие малые предприятия смогли остаться на плаву благодаря различным мерам государственной поддержки. Kond House, еще один модный ереванский бар, получил беспроцентный кредит, а его работникам – единовременные выплаты, что позволило заведению пережить трудную весну, сказал владелец Нарек Бахтамян. Теперь, благодаря тому, что у бара имеется большая площадка на улице, а его клиенты в основном местные жители, дела идут относительно хорошо, добавил Бахтамян.

«Снятие карантинных ограничений в мае определенно было правильным решением, – сказал Бахтамян Eurasianet.org. – В начале пандемии было время, когда даже если бы нам позволили не закрываться, никто бы к нам не ходил, была неразбериха. За полтора месяца карантина удалось укрепить систему здравоохранения и затем как можно быстрее снять ограничения».

Между тем Давидян из бара Calumet считает, что полученная им от правительства помощь была недостаточной, и что у него не было другого выбора, кроме как открыть свой расположенный в подвале бар, т.к., по его мнению, меры борьбы по борьбе с коронавирусом были бесполезными, а помощь со стороны государства – неэффективной.

«Если бы карантинные меры должным образом ввели с самого начала, ситуация была бы иной, но этого не произошло. К маю не было смысла сохранять карантин, ущерб был уже нанесен, – сказал он. – И если бы государственная поддержка была более комплексной, компании могли бы справиться с более длительным карантином, но в этом случае она такой не была».

Тем временем экономические прогнозы во всем мире становятся все более пессимистичными, и Армения не исключение.

«Раньше мы прогнозировали 2-процентное снижение [ВВП в 2020 году], теперь Центробанк заявляет, что будет 4 процента», – сказал Манукян из коалиции «Мой шаг».

Чтобы смягчить удар от спада в сфере услуг, правительство тратит деньги на инфраструктуру в попытке перезапустить экономику. По словам Манукяна, власти инициировали 100 новых строительных проектов.

«Ясно, что спад в 2020 году будет продолжаться, и окажет влияние на экономику в течение еще двух лет, – сказал он. – Есть шанс, что в 2023 году удастся полностью вернуться к норме».