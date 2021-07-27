Армения построит крупнейшую солнечную электростанцию

Правительство Армении стремится расширить возможности страны по производству энергии из возобновляемых источников, взявшись за амбициозный проект по строительству двух новых солнечных электростанций.

В этом месяце власти заключили сделку по строительству первой электростанции к 2025 году с компанией Masdar из ОАЭ, специализирующейся на возобновляемых источниках энергии.

Проект «Айг-1» мощностью 200 мегаватт станет крупнейшей солнечной электростанцией в стране. Ее производительность будет лишь наполовину меньше мощности крупнейшего энергопроизводителя страны – Мецаморской атомной электростанции․

По словам правительства, Masdar была «инициатором инвестиционного проекта». Получив предложение от этой компании, власти объявили международный тендер на строительство солнечной электростанции в 2019 году. Затем Masdar дали возможность предложить цену ниже конкурентов.

Предложенная компанией цена – 0,0299 доллара за киловатт-час - была отклонена правительством как слишком высокая. В ответ Masdar снизила цену, предложив построить 200-мегаваттную станцию по цене 0,0290 долларов за киловатт-час.

«Айг-1» планируется построить в Арагацотнской области на участке размером более 500 гектаров. Фонду государственных интересов Армении (ANIF) отойдет 15-процентный пай в объекте; остальные 85 процентов будут принадлежать Масдару.

Ожидается, что Masdar вложит в проект 174 миллиона долларов. По словам генерального директора ANIF Давида Папазяна, это, безусловно, самая крупная иностранная инвестиция в зеленую энергетику в регионе и вторая по величине прямая иностранная инвестиция в истории современной Армении. Папазян также сказал, что электричество, производимое на станции, будет дешевле, чем на Мецаморской АЭС․

Masdar является дочерней структурой фонда национального благосостояния ОАЭ Mubadala Investment Company. «Айг-1» – не единственный масштабный проект компании в регионе: в прошлом году Masdar подписала контракт на строительство 200-мегаваттной солнечной электростанции на юге Азербайджана.

Армения не обладает собственными запасами ископаемого топлива и сильно зависит от импорта природного газа и ядерного топлива из России. В 2010-х годах, учитывая значительный потенциал солнечной энергии в Армении и падающие цены на солнечные батареи, страна начала рассматривать солнечную энергию как возможность диверсифицировать и сбалансировать свой энергосектор. В 2016 году были приняты поправки к законодательству о возобновляемых источниках энергии, позволившие домохозяйствам с солнечными панелями мощностью до 150 киловатт-часов продавать избыточную энергию в национальную сеть, а предприятиям – получать налоговые скидки за использование солнечной энергии.

Согласно официальной статистике, производство электричества за счет энергии солнца в стране выросло с 0,4 миллиона киловатт-часов в 2017 году до 56,5 миллиона в 2020-м.

В марте 2021 года было обеспечено финансирование еще одной солнечной электростанции – «Масрик-1» мощностью 55 мегаватт. Проект реализует испанская фирма Fotowatio Renewable Ventures, дочерняя компания саудовского холдинга Abdul Latif Jameel. Электростанция будет построена в Гегаркуникской области и станет вторым крупнейшим подобным объектом в Армении после «Айг-1».