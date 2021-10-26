Армения: правительство ведет наступление на свободу слова

«Армения — бастион демократии»: эта фраза стала лозунгом правительства, находящегося у власти с 2018 года. Но международные наблюдатели встревожены действиями властей, все сильнее угрожающих свободе слова в стране.

За последний год, после поражения Армении в войне с Азербайджаном и усиления политического давления на правящую партию и премьер-министра Никола Пашиняна, эти действия интенсифицировались.

9 октября Конституционный суд поддержал принятый в этом году новый закон, существенно увеличивший наказание за оскорбления лиц в связи с их «общественной деятельностью». Максимальный штраф за это нарушение — около 12 600 долларов, то есть порядка 30 обычных месячных зарплат армянского журналиста.

Критики утверждают, что этот закон направлен на защиту государственных должностных лиц, и по меньшей мере в двух случаях, произошедших с начала сентября, не менее трех граждан Армении были обвинены в нарушении этого закона за оскорбление Пашиняна в Фейсбуке.

Обвинения в соответствии с этим законом пока не были предъявлены ни одному журналисту, но защитников свободы СМИ беспокоит его устрашающее воздействие.

Новый закон представляет собой «большой шаг назад для свободы слова в Армении и серьезную угрозу свободе печати», — сказала Жанна Кавалье из международной организации «Репортеры без границ», следящей за соблюдением свободы печати. В интервью Eurasianet.org Кавалье назвала решение Конституционного суда «чрезвычайно разочаровывающим» и сказала, что этот закон может «серьезно сдерживать и запугивать прессу».

Но правительство глухо к подобным аргументам и, похоже, спешит вводить все новые ограничения. 19 октября депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованисян предложил внести в закон «О средствах массовой информации» поправки, которые практически запрещают использование неназванных источников.

Эти поправки изменяют закон сразу в нескольких отношениях, в том числе дополнительно обязывая средства массовой информации предоставлять финансовые отчеты и раскрывать имена своих владельцев. Но самое большое внимание привлекла поправка, согласно которой СМИ будут нести ответственность за клевету в случае цитирования ими неназванных источников, утверждения которых будут признаны клеветническими или оскорбительными.

«Разумеется, журналист не обязан называть имя анонимного источника, но это не значит, что когда журналист не называет имени анонимного источника, это освобождает журналиста от ответственности», — сказал в ходе парламентского обсуждения закона министр юстиции Карен Андреасян.

На самом деле, в соответствии с законами Армении, суд может обязать журналиста предать огласке информацию об источнике, только когда такая информация необходима для раскрытия тяжкого преступления. Но даже в таких случаях Европейский суд по правам человека обычно выносит решения, подтверждающие право журналистов сохранять данные источников в тайне.

Многим наблюдателям кажется, что пресловутый закон в особенности направлен против анонимных Телеграм-каналов, расплодившихся в Армении за последние годы. Многие из них специализируются на внутриполитических, военных и внешнеполитических новостях — и обычно выражают антиправительственные точки зрения. Их материалы часто перепечатывают более традиционные сетевые издания. Один из каналов, особенно раздражающих власти, — Mediaport, был создан по окончании прошлогодней войны с Азербайджаном и часто знакомит 26 000 своих подписчиками с утечками информации — иногда достоверной, иногда ложной, но почти всегда нелестной для правительства.

СМИ и группы защитников свободы печати в Армении жалуются, что при разработке закона с ними советовались лишь формально.

«Парламент пригласил НКО на его обсуждение, но эту инициативу никто не поддержал, — сказал Eurasianet.org специалист по СМИ Артур Папян. Папян, ведущий на новостном сайте CivilNet программу, посвященную дезинформации и проверке фактов, не знает, как этот закон отразится на его работе. – Смогу ли я по-прежнему выпускать свою программу, или меня потащат в суд?»

Хотя закон, по-видимому, направлен против Телеграм-каналов, «ясно, что создаются средства регулирования СМИ для выборочного использования против лишь определенных новостных изданий», — сказал Папян.

Число судебных дел «резко возросло»

Признаки все более активного наступления на свободу слова появились еще до внесения этих новых законодательных инициатив. Комитет по защите свободы слова, армянская группа защитников прав СМИ, зарегистрировал в первом квартале 2021 года 10 судебных дел, возбужденных против СМИ и журналистов, а во втором квартале — уже 23. 12 из них были возбуждены по жалобам одного и того же человека и связанных с ним компаний — Хачатура Сукиасяна, бизнесмена, недавно избранного депутатом парламента от правящей партии «Гражданский договор».

«Даже без [нового] ограничительного законодательства во втором квартале резко возрос поток судебных дел против СМИ и журналистов», — говорится в июльском докладе этой организации.

Тем временем правительственные чиновники — во главе с самим Пашиняном — прибегают к подстрекательской риторике, пытаясь натравить своих сторонников на прессу. «В то же время, тогда как эти тревожащие изменения законов и ограничений говорят о нетерпимости армянских властей к критике, мы иногда слышим от представителей правительства агрессивные высказывания о журналистах», — сказала Кавалье.

Пашинян называл журналистов «убийцами», а медиа-пространство в Армении — «помойкой», вспоминает Кавалье. «Причем сам Пашинян был когда-то главным редактором [газеты]! — добавляет она. (Он возглавлял газету Armenian Times, которой сейчас управляет его жена Анна Акопян.) — Такие враждебные высказывания только подпитывают атмосферу безнаказанного насилия и преступлений против журналистов».

Наступление на свободу слова — результат «паранойи» правительства, говорит медиа-аналитик Самвел Мартиросян. «Правительство слабо и не контролирует бóльшую часть СМИ», — сказал он в интервью Eurasianet.org.

Каждое из сменявших друг друга правительств Армении пыталось как-то бороться с негативным отражением своей деятельности в СМИ. «Они не думают, что критика действительно отражает общественные настроения. Всем нашим правительствам очень свойственно терять связь с реальностью и считать любую критику предвзятой и проплаченной», — сказал Мартиросян.

Как говорит Матриросян, в отличие от предыдущего режима, который лучше умел управлять отзывами в прессе напрямую, новое правительство использует другие средства.

«Администрация президента не звонит в телевизионные студии, поэтому для контроля информации ей нужны законы», — сказал он. У предыдущих властей был, по его словам, «старомодный подход к СМИ. Они старались в первую очередь контролировать телевидение. Нынешнее правительство пришло к власти при помощи интернета и придает интернету слишком большое значение, приписывая всему, что там появляется, важность, которая иногда не соответствует действительности».

В опубликованном в прошлом месяце докладе «Freedom on the Net» («Свобода в сети») базирующейся в США правозащитной организации Freedom House отмечено сокращение свободы слова в интернете в Армении. Если в 2020 году этот показатель составлял 75 из 100, то в 2021-м он снизился до 71.