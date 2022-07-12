Армения: правительство усиливает контроль над армией

Митинг сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в феврале 2021 г., после требований об его отставке со стороны высокопоставленных офицеров вооруженных сил. (Фото: прямая трансляция в Facebook, Никол Пашинян)

Армения изменяет структуру своего Министерства обороны: начальник Генерального штаба вооруженных сил становится заместителем министра обороны. По-видимому, это делается в попытке усилить правительственный контроль над вооруженными силами.

Это происходит через год после того как ряд высокопоставленных офицеров вооруженных сил призвали премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку после поражения в войне 2020 года против Азербайджана. Пашинян назвал этот призыв «попыткой государственного переворота».

6 июля парламент Армении принял поправки к закону об обороне страны, в соответствии с которыми начальник Генштаба становится еще и заместителем министра обороны. Закон был принят 58 голосами «за» при 0 «против»; оппозиционные депутаты голосование бойкотировали.

«Вооруженные силы должны подчиняться министру обороны и верховному главнокомандующему», — сказал членам парламента министр обороны Сурен Папикян. В других министерствах первый замминистра становится исполняющим обязанности министра, если тот не способен их исполнять, но в отношении министерства обороны новые поправки это запрещают.

Хотя Пашинян пообещал провести крупную реформу вооруженных сил вскоре после поражения 2020 года, это первое значительное изменение их структуры. По-видимому, к нему подтолкнули события февраля 2021 года, когда ряд высокопоставленных офицеров, в том числе начальник Генерального штаба Оник Гаспарян, призвали Пашиняна уйти в отставку.

Впоследствии Пашинян уволил Гаспаряна и более сорока других офицеров, но этот эпизод стал острейшим моментом затяжного политического кризиса, с которым ему приходится иметь дело начиная с 2020 года.

«Они [депутаты от правящей партии] думают, что так они обеспечат себе плотный контроль над вооруженными силами, что исключит любые политические заявления или действия со стороны генералов», — сказал РСЕ/РС, по-видимому, имея в виду Гаспаряна, депутат от оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абрамян.

Депутаты, поддерживающие правительство, приводят тот же довод.

«Когда оппозиция обсуждает заявление, сделанное Оником Гаспаряном, да, начальник генштаба не имеет права делать такие заявления, он нарушил конституционные нормы», — сказал в ходе обсуждения законопроекта депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

После окончания войны в руководстве вооруженными силами часто случались кадровые перестановки. После увольнения Гаспаряна Пашинян назначил на его место Ашота Давтяна, который вскоре тоже был уволен вместе с четырьмя другими высокопоставленными лицами. С тех пор эта должность остается вакантной. С момента прихода Пашиняна к власти в 2018 году в вооруженных силах сменилось четыре начальника Генштаба.

Против Давтяна, бывшего министра обороны Давида Тонояна и других чиновников сейчас ведется уголовное расследование по обвинению в закупках неисправных боеприпасов.

В результате новой реформы закупками военной техники также будет заведовать Министерство обороны, а не вооруженные силы. «Вооруженные силы должны заниматься только своими непосредственными обязанностями — защитой границ Республики Армении, боевой подготовкой и повышением боеспособности нашей армии. Другие задачи должно решать Министерство обороны», — сказал Папикян 9 июня на обсуждении законопроекта в Кабинете министров.

На заседании парламента Папикян сказал, что реформа обсуждалась с Россией, военным союзником Армении. Российское военное руководство имеет сходную структуру: начальник Генерального штаба вооруженных сил одновременно является заместителем министра обороны.

Однако скептики говорят, что это не лучший довод в пользу этой идеи.

«Объективная реальность состоит в том, что управление в России неэффективно, и это было доказано в ходе ее агрессивной войны против Украины», — сказал местному новостному сайту 1in.am председатель Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской инициативы Артур Сакунц.