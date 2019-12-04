Армения предлагает всеобщее медицинское страхование – и значительное увеличение налога

Министерство здравоохранения Армении предложило амбициозную программу по внедрению системы обязательного всеобщего медицинского страхования в стране. Но многие недовольны размером отчислений, который, по словам министерства, составит 6% заработной платы.

22 ноября министерство вынесло на обсуждение проект программы, и он вызвал недовольство в социальных сетях. На веб-сайте, где правительство публикует законопроекты, граждане имеют возможность проголосовать за или против инициативы. Данный законопроект получил необычайно большое количество голосов, причем на момент публикации этого материала 56% проголосовавших высказались против его принятия.

Через несколько дней после публикации законопроекта министр здравоохранения Арсен Тоносян был вынужден ответить на критику.

«Это предложение основано на анализе опыта, накопленного за всю историю независимой Армении, а также ведущего международного опыта и той реальности, в которой мы живем сегодня», – сказал министр здравоохранения Арсен Тоносян в трансляции из Копенгагена в Facebook. Он добавил, что 85% армян в настоящее время оплачивают расходы на медицинские услуги из своего кармана и что «эти расходы ведут к обнищанию наших граждан».

По расчетам министерства, расходы на программу будут составлять около 525 млн долларов в год. Министерство намерено финансировать примерно половину этой суммы из своего бюджета, а остальную часть предполагается покрывать за счет нового налога в 6%, который будет выплачивать каждый официально работающий житель страны. Один из представителей передового технологического сектора Армении сказал, что несправедливо обременять трудящихся: «Министр думает, что люди, которые работают в налоговом поле, которые платят налоги, должны обеспечить всем медстраховку? – спросил Левон Арутюнян в интервью Радио «Свобода». – Работающие в налоговом поле не рабы государства».

По данным Всемирного банка, в Армении 45% населения работают неофициально, а 18% – безработные.

Программа не будет охватывать все медицинские процедуры: министерство уточнило, что будет включено лечение сердечно-сосудистых заболеваний, включая хирургические операции, а также лечение рака, включая хирургическое вмешательство, облучение и химиотерапию. А вот стоматология и некоторые дорогостоящие специализированные услуги, такие как пересадка органов, программой не предусмотрены.

Некоторые возразили, что на самом деле наиболее дорогостоящее и разорительное лечение не проводится в Армении, так как качество медицины в стране низкое, поэтому многие едут лечиться в Европу или Россию.

Журналист Артак Амбарцумян сравнил инициативу по здравоохранению с акцией протеста «50 драмов» в 2013 году против повышения стоимости проезда в общественном транспорте со 100 до 150 драмов. «Тогда они утверждали, что нужно платить больше, чтобы улучшить качество. Я считаю, что это неправильный подход, – написал в Facebook Амбарцумян. – Я должен быть уверен, что получу качественный сервис и деньги будут потрачены эффективно. Но, как и в случае со 100 драмами, этой уверенности нет».

Сторонники Торосяна предположили, что неприятие этой инициативы может быть связано с отсутствием компетенции в вопросе. «Я уверен, что если сказать людям, утверждающим, что 6% слишком много для здравоохранения, что мы направим эти деньги на то, чтобы они могли есть хаш (традиционный кавказский суп) два раза в месяц, они поддержат эту идею», – написал сотрудник министерства Айк Григорян в Facebook.

Сам Торосян позже опубликовал в Facebook диаграмму, где показан список стран с системой всеобщего здравоохранения и размерами налогов. В диаграмму вошли, в основном, европейские страны, значительно более благополучные, чем Армения, из-за чего многие возразили, что это не лучшее сравнение. Самым популярным комментарием к посту стал список, сравнивающий доходы в Армении со странами из списка Торосяна.