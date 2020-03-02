Армения: премьер-министр сочинил гимн для референдума

На предстоящий референдум в Армении будет вынесен прозаичный вопрос – состав Конституционного суда Армении. Но кампания «Да», приуроченная к всенародному голосованию, началась креативно. Точнее, «поэтически». Премьер-министр Никол Пашинян по такому случаю написал слова к гимну.

27 февраля Пашинян разместил на своей странице в Facebook видео на песню «Я говорю да». Композиция является частью агитационной кампании, в рамках которой премьер призывает людей поддержать референдум, объявленный в начале этого месяца с целью распустить Конституционный суд, где доминируют судьи, сохранившие верность бывшим властям.

Всенародное голосование, назначенное на 5 апреля, фактически и так стало референдумом по самому Пашиняну и его почти двухлетнему правлению с момента прихода к власти на фоне уличных протестов против бывшего правительства. Но песня и видео сделали эту персонализацию кампании очевидной.

Ասում եմ Այո: Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Wednesday, February 26, 2020

Почти все кадры из ролика позаимствованы из видеозаписей возглавленной Пашиняном «Бархатной революции» 2018 года, при этом чаще всего фигурирует сам Пашинян. Композитором выступил Айк Ствер, который стал известен тем, что написал песню «Мой шаг», ставшую гимном «Бархатной революции». В тексте же использованы слова из стихотворения, посвященного референдуму, которое Пашинян сочинил и разместил на своей странице в Facebook через несколько дней после объявления всенародного голосования. Оно начинается так:

«Я говорю революции «да»,

Нет пути назад к мрачному прошлому

Для добрых, гордых и сплоченных людей,

Которые смотрят в будущее с улыбкой».

Далее следует явная критика в адрес нынешних судей Конституционного суда: «Я говорю «да» правосудию… Чтобы преступникам не удавалось уклонятся от ответственности за совершенные преступления, и никто не избежал ужаса сурового наказания».

Гимн является частью кампании «Да», которую ведет партия Пашиняна «Гражданский договор». Почти все остальные крупные политические силы в стране выступили против референдума, но Пашинян пообещал не использовать административный ресурс с целью повлиять на голосование.

«Я скорее отрежу себе обе руки, чем допущу фальсификацию хоть одного голоса, потому что это означало бы уничтожить всю прожитую нами жизнь и все те ценности, за которые мы выступаем», – сказал он 25 февраля на мероприятии по сбору средств для кампании «Да».

Однако кампания сразу столкнулась с проблемой, когда выяснилось, что ее логотип, получивший приз в 3 млн драмов (около 6300 долларов), оказался почти точной копией логотипа, опубликованного в газете в преддверии исторического референдума 1991 года по вопросу объявления независимости от СССР.

Сходство было сразу же обнаружено пользователями соцсетей, которые потребовали, чтобы маркетинговое агентство «Гарун», выигравшее конкурс на лучший дизайн, лишили награды. Один из пользователей сделал gif-анимацию, показав, как можно легко и просто преобразовать логотип 1991 года в версию 2020-го.

«Гарун», в свою очередь, заявил на своей странице в Facebook, что логотип 1991 года из газеты «Вечерний Ереван» послужил «источником вдохновения».

«Гражданский договор» разыскал дизайнеров логотипа 1991 года и сообщил, что часть призовых денег отойдет им.