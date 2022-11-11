Армения: протесты против переговоров по Карабаху не становятся массовыми

5 ноября оппозиционное объединение провело в Ереване демонстрацию протеста против вероятного подписания мирного договора, предполагающего значительные уступки Азербайджану по Карабаху.

Однако численность собравшихся была скромной по сравнению с митингом, который прошел несколькими днями ранее, 30 октября, в Степанакерте, де-факто столице Карабаха. Жители этого города клялись, что ни в коем случае не примут суверенитета Азербайджана над своим де-факто независимым образованием.

Демонстрацию в Ереване организовало «Движение сопротивления», в которое входят два парламентских оппозиционных блока — альянс «Армения» по главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном и блок «Честь имею», который возглавляет другой бывший президент, Серж Саргсян.

На демонстрации звучала торжественная духовая музыка, напоминающая о Карабахском движении, которое возникло в 1988 году и привело к провозглашению независимости Карабаха от Азербайджана, бывшего тогда одной из советских республик.

Демонстрация началась с традиционалистского призыва высокопоставленного священнослужителя Армянской апостолической церкви: «Я верю, что духовная Армения победит новую Армению. Настоящая и сильная Армения победит Армению поддельную, Армению “Фейсбука”. Храм одержит победу над улицей».

В этих словах явно имелось в виду правительство премьер-министра Никола Пашиняна, которое пришло к власти в 2018 году в результате уличных демонстраций и кампаний в социальных сетях, а теперь ведет переговоры с Азербайджаном.

Входящий в альянс «Армения» депутат парламента Ишхан Сагателян выступил с громогласным осуждением кажущейся готовности Пашиняна пойти на уступки.

«Никакой документ, который ограничивает право Арцаха на самоопределение, не может быть подписан и ратифицирован. Наш народ разорвет такой документ и объявит его ничтожным, как только произойдет смена режима», — сказал он, добавив, что Армении нужен новый «главный переговорщик». (Арцах — альтернативное армянское название Карабаха.)

Сагателян заверил, что как только оппозиция придет к власти, она сможет заручиться «внешней поддержкой, которая исключит уступки по жизненно важным вопросам». По-видимому, это отражает надежду оппозиции на помощь России и, возможно, Ирана.

Кочарян, который является пожалуй самой видной фигурой оппозиции и связан с основными оппозиционными СМИ, был на демонстрации, но не выступал.

По оценкам, основанным на видеозаписи с дронов, на митинг собрались около 6000 человек; в демонстрации в Степанакерте предыдущей неделе участвовали около 40 000.

Эти цифры особенно показательны с учетом того, что численность населения Еревана на порядок больше, чем число всех жителей Карабаха.

Демонстрация 5 ноября также была гораздо менее многолюдной, чем неорганизованные протесты, вспыхнувшие в Ереване 13 сентября, после того как Пашинян впервые открыто дал понять, что готов к существенным уступкам по Карабаху после азербайджанских рейдов на территорию Армении. Однако никаких достоверных данных по численности сентябрьских протестов не существует.

Идея «армянского Карабаха» уже несколько десятилетий остается одним из столпов армянского самосознания во всем мире. Почему же демонстрация за Карабах в столице Армении получилась такой невыразительной?

Возможно, потому, что тема переговоров по Карабаху оказалась тесно связана с внутриполитическими процессами.

Эти процессы порождают сильное разочарование и цинизм с 2020 года, когда Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне. После войны за карабахскими армянами остался лишь небольшой клочок территории под защитой российских миротворцев, мандат которых выдан на пять лет.

С тех пор армянской оппозиции — которую в основном возглавляют элиты, правившие в стране с 1998 по 2018 год, — так и не удалось завоевать доверия общества несмотря на широко распространенное в нем недовольство властями.

В середине 2021 года оппозиция добилась проведения выборов, но они лишь продлили мандат Пашиняна. Несколько кампаний уличных протестов, требовавших его отставки, тоже не принесли никаких результатов.

Опубликованный в сентябре социологический опрос IRI показал, что 64 процента армян не доверяют никому из политиков. Из всех деятелей наибольшим доверием — 16 процентов опрошенных — пользуется Пашинян. Даже эта невысокая цифра кажется огромной по сравнению с 3 процентами, которые получил Кочарян.

Такое широкомасштабное разочарование связано с мирными переговорами с Азербайджаном, в которых у Армении мало надежд на благоприятный исход.

Продолжающиеся переговоры проводятся по двум параллельным, даже конкурирующим друг с другом каналам. Одни переговоры проходят под эгидой Евросоюза при поддержке США, другие — под эгидой России.

Появляются сообщения о том, что российская версия мирного договора предполагает отсрочку решения о статусе Карабаха и продолжение присутствия российских миротворцев, а европейская уделяет особое внимание правам этнических армян внутри Азербайджана.

Хотя Армения предпочла бы первый вариант, неясно, есть ли у Москвы желание или возможность сохранить контроль армян над Карабахом.

Становится все более очевидно, что Пашинян пытается подготовить общественность к передаче этого контроля.

«К сожалению, международное сообщество, все без исключения государства считают Карабах частью Азербайджана, и это видно во всех документах», — сказал он 29 октября.

Его правительство также заняло позицию, в соответствии с которой карабахские армяне должны определять условия будущего сосуществования, обращаясь напрямую к Баку.

Поляризация отношений к мирному процессу отражается и в армянских СМИ.

Государственное телевидение по большей части следует официальной линии, рисуя трудности, возникающие в процессе переговоров, непреодолимыми и восхваляя внутриполитические инициативы властей. Например, протесты 5 ноября упоминались лишь мельком, между сообщениями о программе социальной поддержки в Сюнике и антикоррупционном расследовании.

Напротив, «Пятый канал», принадлежащий одному из соратников Кочаряна и старающийся раздувать народное недовольство готовностью Пашиняна «капитулировать» по карабахскому вопросу, транслировал всю демонстрацию в прямом эфире.

Пока политики в Ереване пытаются преуменьшать или использовать к собственной выгоде болезненные уступки, на которые, вероятно, придется пойти в будущем, карабахские армяне столкнулись с перспективой глубоких потрясений. Политический аналитик Тигран Григорян, родившийся в Карабахе, размышлял 7 ноября в интервью РСЕ/РС: «Кто будет заниматься карабахской темой, если Армения подпишет мирный договор и признает территориальную целостность Азербайджана? Азербайджан будет показывать этот документ международному сообществу и утверждать, что Армения тоже согласна, что конфликт закончен, и обсуждать тут нечего».

По его словам, после этого Азербайджан сделает все возможное, чтобы оставшиеся армяне уехали в процессе, который Григорян называет «ползучей этнической чисткой».