Армения: протесты ширятся, полиция задержала сотни человек

Участники протестов в Ереване с флагом самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. (Фото: Альянс Армения, Facebook)

На фоне роста протестов против продолжающихся переговоров властей Армении с Азербайджаном полиция задержала несколько сот человек.

Только 2 мая полицейские задержали 244 демонстрантов, которые перекрывали улицы в Ереване. Эта демонстрация была последней из нескольких прошедших за последние недели акций протеста, на которых задерживали меньшее количество участников.

Акции протеста, в которых участвуют по несколько тысяч человек, направлены против кажущейся готовности властей пойти на компромисс по вопросу суверенитета армян над Нагорным Карабахом – территории, которая является главным предметом многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Протесты особенно активизировались после 13 апреля, когда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что международное сообщество склоняет Армению «несколько смягчить требования по статусу Нагорного Карабаха».

Возможные уступки по вопросу о статусе Карабаха — и та неопределенность в судьбе нынешнего армянского населения этой территории, которую они создают, — настроили против властей многих граждан Армении, как и де-факто руководство самого Карабаха.

По словам активистов, полиция применяет как к протестующим, так и к журналистам, освещающим эти события, «жестокие» силовые методы.

Перевод: «Даже если протестуют фашисты, это не значит, что полиция должна действовать таким образом. Этот полицейский, который избивает мирного демонстранта, должен быть арестован/наказан. Я не согласна с этими протестами, но я осуждаю такую полицейскую жестокость».

«Насилие так же неприемлемо сегодня, как в 2016, 2008, 2004 и так далее до 1991 года», — написал в Facebook аналитик Татул Акопян, имея в виду сопровождавшиеся вспышками насилия волнения при прежних режимах, когда многие из протестующих сегодня находились у власти, а многие из членов нынешнего правительства были среди протестующих.

Участники самой крупной из демонстраций последнего времени, прошедшей 1 мая, скандировали лозунги, в том числе «Армения без турок». Они имели в виду нынешнее правительство и самого Пашиняна, которого оппозиция называет «турком» со времени последней выборной кампании, прошедшей в прошлом году.

Хотя возглавляющие эти протесты оппозиционные политические партии, правившие до прихода к власти Пашиняна в течение многих лет, не пользуются широким доверием, власти относятся к демонстрациям чрезвычайно серьезно.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила 30 апреля о «реальной угрозе массовых беспорядков». В этом заявлении СНБ просила армян «не поддаваться на провокационные призывы и подстрекательство к дестабилизации внутренней безопасности страны». Она призывала оппозицию воздержаться от «неприемлемой практики распространения ненависти, публичных проявлений вражды и призывов к насилию в публичных выступлениях».

Тактические приемы, которые применяют протестующие, — например, перекрытие улиц и призывы к полиции, — по-видимому, повторяют те, что использовал сам Пашинян в «Бархатной революции» 2018 года, когда он стоял во главе успешных уличных протестов, вынудивших тогдашнее правительство во главе с Сержем Саргсяном уйти в отставку.

Кстати, в демонстрации 1 мая принял участие сам Саргсян, а также бывший президент Армении Роберт Кочарян, ставший теперь одним из лидеров оппозиции. Репортеры спросили Саргсяна о заявлении Пашиняна относительно давления международного сообщества, склоняющего Армению отказаться от Карабаха. «На протяжении десяти лет международное сообщество говорило, что Арцаху [альтернативное армянское название этой территории] должно быть предоставлено самоопределение. Не обращайте внимания на то, что он говорит», — ответил Саргсян.

«Для нас неприемлем любой политический статус Карабаха в составе Азербайджана», — сказал на митинге вице-спикер парламента и лидер оппозиционной партии «Армянская Революционная Федерация — Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Он объявил, что со 2 мая начнется крупномасштабная кампания гражданского неповиновения. «Я призываю всех начать забастовки. Я призываю студентов не ходить на занятия. Движение транспорта в центре Еревана будет полностью заблокировано», — сказал он.

Сложившаяся ситуация равнозначна «кризису в сочетании с тупиком», сказал в интервью местному новостному изданию CivilNet глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

«У властей нет решения растущих проблем, а у оппозиции нет альтернативной программы, которая давала бы эти решения, — сказал он. — Я думаю, что полиция получила приказ любыми средствами разблокировать улицы, чтобы не допустить разрастания акций гражданского неповиновения. С другой стороны, мы видим, что оппозиция призывает своих сторонников не отступать».

Однако эти протесты вряд ли будут такими же успешными, как протесты Пашиняна в 2018 году, сказал Навасардян.

«В 2018 году общественная энергия была накоплена и сконцентрирована; сейчас она раздроблена, — сказал он. — Если люди не вовлекаются в протесты, если даже мелким акциям не хватает последовательности, они не добьются никакого успеха».