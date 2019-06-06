Армения ради Грузии не стала голосовать против резолюции ООН

Армения впервые не стала голосовать против инициированной Грузией резолюции ООН о праве перемещенных лиц на возвращение, что было явным жестом со стороны Еревана в направлении улучшения отношений с Тбилиси.

4 июня Генассамблея ООН приняла необязательную резолюцию, признающую право всех грузинских беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. Большинство стран мира считает эти две территории частью Грузии, но по факту с начала 1990-х годов они находятся под контролем поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

Грузия ежегодно инициирует подобные резолюции начиная с 2008 года, но до сих пор Армения всегда голосовала против их принятия: вышеупомянутая ситуация аналогична той, что сложилась в Нагорном Карабахе, который международное сообщество считает частью Азербайджана, но по факту контролируется армянскими силами с 1994 года.

Однако в этом году Армения воздержалась. Ереван никак не объяснил этот шаг, но Джонни Меликян, аналитик по армяно-грузинским отношениям в центре аналитических исследований «Орбели» при правительстве Армении, сказал Eurasianet.org, что эти две страны, похоже, неофициально договорились «не голосовать друг против друга». Он добавил при этом, что проголосовать за резолюцию Армения никак не могла: у Еревана «есть проблема Нагорного Карабаха, и голос за резолюцию противоречил бы интересам Армении».

Хотя в прошлом Грузия голосовала за, как выразился Меликян, «антиармянские» резолюции ООН (например, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана), Ереван хотел сделать первый шаг в направлении улучшения отношений. «Воздержавшись, мы [Армения] показали, что хотим построить более прочную основу [для отношений] с нашим соседом, – сказал он Eurasianet.org. – Мы также подорвали пропаганду Азербайджана против Армении в Грузии, так как данный вопрос был одним из главных направлений их критики в адрес Армении».

Во время мартовского визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что появилась «историческая возможность поднять отношения между нашими странами на новый уровень». Одновременно Ереван пытается найти баланс в отношениях с Россией, являющейся традиционным союзником Армении и главным противником Грузии. Всего за несколько дней до голосования в ООН Пашинян сказал в интервью в Казахстане, что Армения надеется восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Россией через Абхазию и Грузию. Последняя относится к этому проекту с подозрением.

По словам ереванского аналитика Ричарда Киракосяна, голосование в ООН указывает на более «осторожный» дипломатический подход со стороны нового правительства Армении, пришедшего к власти весной прошлого года. Для Армении, «несмотря на ожидания и, не исключено, давление со стороны России, решение воздержаться, возможно, было компромиссом, направленным на то, чтобы больше не раздражать важного для нее соседа, Грузию, одновременно добившись большей гибкости от линии Москвы при голосовании в ООН», – сказал он Eurasianet.org.

Россия проголосовала против резолюции. Большинство проголосовавших аналогичным образом стран являются союзниками Москвы.

Арсен Харатян, бывший советник Пашиняна по внешнеполитическим вопросам, ныне живущий в Тбилиси, написал на своей странице в Facebook, что голосование стало решающим шагом для восстановления доверия между двумя странами. «Третьи стороны не должны оказывать влияния на армяно-грузинские отношения», – отметил он, выразив надежду, что в будущем при голосовании по связанным с Арменией вопросам Грузия будет придерживаться аналогичного подхода.