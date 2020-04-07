Армения раздражена неоднозначными выборами в Карабахе

Араик Арутюнян голосует в Нагорном Карабахе 31 марта. Он набрал больше всего голосов, а после того, как пришедший к финишу вторым кандидат фактически отказался от участия во втором туре, Арутюнян должен стать де-факто президентом этой территории. (Фото: Араик Арутюнян, Facebook)

Правительство Армении очень публично и безоговорочно дало высокую оценку выборам, прошедшим недавно в ее протекторате – Нагорном Карабахе. Но при этом чиновники в Ереване противоречили многим своим союзникам в самом Карабахе, а также наблюдателям, которых они сами и привлекли к мониторингу выборов.

На следующий день после голосования Министерство иностранных дел Армении опубликовало заявление, в котором назвало выборы «свободными и честными … соответствующими высоким демократическим стандартам». Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о «высоком качестве» выборов.

Но эти позитивные заявления не совпадают с выводами миссии по наблюдению за выборами, которую профинансировала сама же администрация Пашиняна. Союз информированных граждан (СИГ), ереванская неправительственная организация, осуществлявшая наблюдение за проведением выборов, опубликовала отчет, в котором сообщила о ряде недостатков. Среди них были свидетельства того, что многие сторонники получившего больше всего голосов кандидата фотографировали свои бюллетени, что потенциально указывает на некую схему с подкупом избирателей.

«Для всех присутствующих здесь совершенно очевидно, что это не свободные и демократические выборы», – сказал глава СИГ Даниел Иоаннисян в интервью Eurasianet.org по телефону из Степанакерта.

По словам Иоаннисяна, Ереван скрыл факт нарушений, чтобы представить миру положительный образ Карабаха.

«Боюсь, что из-за международной ситуации они не могли сделать никакого другого заявления, чтобы не создавать очередную головную боль в виде нелегитимного правительства в Карабахе, – сказал Иоаннисян. – Это единственная причина, по которой они делают подобные заявления. Я не уверен, что приоритизация международной реакции – это правильный выбор, но ими, очевидно, движет именно это». (МИД Армении не ответил на просьбу Eurasianet.org прокомментировать данный вопрос).

Нечисто проведенные выборы ставят перед Пашиняном дилемму.

С одной стороны, искоренение коррупции является основным пунктом его внутренней повестки с момента прихода к власти в 2018 году. Парламентские выборы в Армении в конце 2018 года – первые свободные и справедливые выборы в новейшей истории страны, являются одним из важных достижений его правительства. Затем он лично пообещал, что Армения гарантирует проведение и в Карабахе «свободных, конкурентных и демократических» выборов.

С другой стороны, де-факто правительство Карабаха играет важную роль в усилиях Армении по урегулированию затянувшегося конфликта с Азербайджаном в свою пользу. Международное сообщество считает Карабах частью Азербайджана, но по факту со времен заключения перемирия в 1994 году территорией управляет состоящее из этнических армян правительство.

Мнение о том, что во главе Карабаха стоит демократически избранное правительство, подрывает заявления Азербайджана о том, что он сможет лучше управлять этой территорией. А Пашинян пытается вернуть Карабах в качестве третьей стороны в мирных переговорах с Азербайджаном, утверждая, что он не может вести переговоры от имени людей, которые живут в Карабахе, поскольку они не голосовали за него.

Чистые выборы в Карабахе стали бы благом как для внутренней, так и для внешней повестки правительства Пашиняна, но все вышло по-другому.

На выборах де-факто президента Карабаха 31 марта местный олигарх и бывший де-факто премьер-министр Араик Арутюнян получил 49,6% голосов, значительно обогнав нынешнего де-факто министра иностранных дел территории Масиса Маиляна. В результате был объявлен второй тур голосования. Экс-премьер Арутюнян все еще обладает значительным влиянием, и многие оппоненты считают, что он воспользовался им, чтобы склонить чашу весов на выборах.

Но 5 апреля Маилян заявил, что фактически отказывается от участия во втором туре, который был назначен на 14 апреля. В заявлении, размещенном им на своей странице в Facebook, Маилян попросил своих сторонников не принимать участия в голосовании во втором туре, указывая на необходимость предотвратить распространение коронавируса.

Но еще до заявления Маиляна многие наблюдатели ожидали, что он оспорит результаты первого тура. Многие из его сторонников утверждают, что результаты были нелегитимными.

«Было слишком много нарушений, фальсификаций и так далее, – написал Грачья Арзуманян, старший советник Маиляна, на своей странице в Facebook 1 апреля. – Похоже, “победитель” уверен в своей полной безнаказанности».

По словам Иоаннисяна, Маилян не оспорил результаты только из-за своей преданности Пашиняну: «Он планировал сделать более жесткое заявление, но после заявления Пашиняна о том, что выборы были “блестящими”, решил не идти против этого».

«Если какая-либо оппозиционная партия Арцаха примет и признает результаты выборов, то эта партия скомпрометирует себя в глазах народа, понизив свою репутацию до нуля. В ходе выборов были массовые нарушения», – сказал Артур Осипян, глава одной из оппозиционных партий, пишет новостной сайт «Кавказский узел».

Не ясно, в какой степени нарушения повлияли на конечный результат. Ереванский политический аналитик и экономист Грант Микаелян провел статистический анализ выборов в поиске аномалий в явке избирателей, которые часто являются признаками манипуляций. И он обнаружил аномалии, благоприятствовавшие Арутюняну.

«Это означает, что имела место та или иная форма мобилизации, которая могла включать массовое голосование в воинских частях, административное давление, взятки избирателям», – написал Микаелян.

В том что касается масштабов нарушений, Микаелян сравнил голосование в Карабахе с двумя последними выборами мэров в Ереване – в 2017 и 2018 годах. На первых, проведенных до прихода к власти Пашиняна, нарушения носили массовый характер, в то время как вторые, прошедшие уже при Пашиняне, были «проведены гораздо лучше, чем в 2017 году», написал Микаелян. Он пришел к выводу, что выборы в Карабахе были «где-то между выборами в Ереване в 2017-2018 годах, ближе к последним».

Политолог из Степанакерта Тигран Григорян, на прошедших выборах неудачно баллотировавшийся в парламент от одной из оппозиционных партий, сказал, что, хотя имели место многочисленные нарушения, тем не менее, последние выборы были лучше по сравнению с предыдущими.

«Большинство нарушений в день выборов были… связаны с подкупом. Избиратели должны были представить доказательства того, что они выполнили свою часть сделки. Вот почему было много случаев открытого голосования, и люди фотографировали свои бюллетени», – сказал Григорян Eurasianet.org. – Однако необходимо отметить, что это были самые конкурентные выборы в истории [Карабаха] и, безусловно, был достигнут некоторый прогресс в плане качества. Я лично назвал бы эти выборы свободными, но не честными».