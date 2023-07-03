Армения: раскол между церковью и властями усиливается

Армянская апостольская церковь (ААЦ) и власти Армении не ладят. Они даже практически не разговаривают друг с другом.

Раскол между основными институтами страны усилился после поражения Армении во второй Карабахской войне в 2020 году.

И на фоне того как Армения выражает готовность подписать всеобъемлющее мирное соглашение с соседом и противником Азербайджаном, церковь, отступив от традиций прошлого, выдвигает смелые политические требования, включая отставку премьер-министра.

Высокопоставленные церковные деятели обвиняют действующие власти в предательстве национальных интересов в ходе переговоров и открыто выступают на стороне оппозиции.

Власти в ответ обвиняют духовенство во вмешательстве в управление светским государством и подумывают обложить налогом часть церковной собственности.

Церковь осуждает позицию премьер-министра по Карабаху

«В настоящее время между церковью и властями как таковых отношений нет. Их просто не существует. Для церкви неприемлем подход властей к разрешению конфликта, который сводится к признанию Арцаха [Нагорного Карабаха] частью Азербайджана», – сказал Eurasianet.org глава Тавушской епархии, епископ Баграт Галстанян.

Его слова перекликаются с заявлением, опубликованным Высшим духовным советом ААЦ 23 мая, на следующий день после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии безопасности для армянского населения региона.

В апреле глава церкви, Католикос всех армян Гарегин II, сказал, что власти и духовенство в течение некоторого времени поддерживали лишь «протокольные отношения».

И многие заметили, что как минимум с 2021 года премьер-министр и высокопоставленные члены его правительства не принимают участие в крупных церковных мероприятиях, таких как рождественская литургия. Ранее политическая элита занимала видное место на таких церемониях.

Первые зерна недоверия

Конфликт между церковью и властями возник сразу после того, как Пашинян и его союзники пришли к власти после волны уличных протестов в 2018 году.

«Бархатная революция» привела к смещению старой гвардии, правившей страной на протяжении двух десятилетий и поддерживавшей хорошие отношения с церковью.

В какой-то момент даже показалось, что мятежники в революционном запале способны лишить власти и церковную элиту страны.

Группа недовольных священников развернула кампанию под лозунгом «Новая Армения – новый патриарх», требуя отстранения от власти главы церкви, Католикоса Гарегина II, и ряда епископов за их предполагаемую причастность к коррупционным схемам прежних властей.

Однако новые власти дистанцировались от этого церковного восстания, и оно в конечном итоге провалилось. Тем не менее многие именитые священнослужители были убеждены, что Пашинян задумал что-то против них.

Политолог Грант Микаелян согласен с этим высказыванием. Движение против церкви вписалось бы в контекст борьбы революционных лидеров с прежней правящей элитой, сказал он Eurasianet.org.

«Он [Пашинян] последовательно подчинил себе правительство, затем парламент, затем суды и хотел совершить революцию в церкви, но у него не вышло», – сказал Микалеян, приведя в качестве доказательства тот факт, что один из лидеров церковного восстания был назначен ректором Гюмрийского университета.

Поражение Армении во второй карабахской войне 2020 года с Пашиняном в качестве главнокомандующего создало благоприятную возможность для его оппонентов, среди которых есть связанные со старым режимом политики и не доверяющие ему священнослужители.

Через месяц после окончания войны церковь присоединилась к призыву оппозиции об отставке Пашиняна. Отношения между ведущими политическими и духовными институтами страны достигли самого низкого уровня за все три десятилетия независимости страны. Несмотря на то, что Армения является светским государством, ее конституция признает «исключительную миссию Армянской апостольской церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа».

Разногласия усиливаются

На протяжении последних нескольких месяцев церковь и власти обменивались особенно острыми замечаниями.

В апреле Католикос Гарегин II оскорбился ранее сделанным заявлением Пашиняна о том, что «в нашей стране есть священнослужители, которые не верят в Бога».

«Человек, который не верит в Бога, не может быть церковнослужителем», – сказал глава армянской церкви.

Затем Пашинян зашел еще дальше, сказав: «Если у церкви нехорошие отношения с правительством, значит у нее нехорошие отношения с Богом».

Премьер-министр также определенно не верит в утверждение Гарегина II о том, что «церковь не может быть вовлечена в политические процессы» и готова к диалогу с политическими лидерами по «насущным вопросам».

В мае премьер-министр предложил церкви официально вступить в политическую борьбу.

«Если церковь хочет проводить политическую деятельность, Армения – демократическая страна, можно вести политическую деятельность. Ничего не мешает создать партию и в рамках этой партии развертывать политическую деятельность, что будет более честно: с избирателями и политическими соперниками они будут на одной плоскости», – сказал он на встрече со школьниками.

Он также высказал мнение о том, что парафин, импортируемый церковью для изготовления свечей, может быть обложен таможенными пошлинами, от уплаты которых он в настоящее время освобожден, поскольку свечи причисляются к списку товаров, предназначенных для благотворительных целей.

Также в мае власти исключили из учебной программы государственных школ «Историю Армянской церкви» в качестве отдельного предмета. Гарегин II назвал это решение «недальновидным». Он предложил властям обсудить этот вопрос с представителями церкви, но получил отказ.

Авторитет церкви растет

Политолог Грант Микаелян считает, что в настоящее время в сложившемся противостоянии преимущество на стороне церкви, которое возросло после того, как власти открыто заявили о своей готовности признать Карабах азербайджанским.

Он сослался на недавний опрос, согласно которому незначительное большинство армян положительно относится к церкви, в то время как одобрение деятельности премьер-министра Пашиняна выразили лишь 14 процентов респондентов (справедливости ради следует отметить, что ни один другой политик не имеет более высокого рейтинга).

«В этой ситуации Пашинян не в силах делегитимизировать церковь», – сказал Микаелян.

С ним согласен Степан Даниелян, аналитик и ученый, исследующий отношения между религиозными и светскими властями.

«До 2018 года я был одним из критиков церкви из-за ее слияния с государственным аппаратом. Сейчас пути церкви и властей разошлись, что можно только приветствовать. Это привело к росту авторитета церкви. И произошло это по той причине, которая ранее привела к падению ее авторитета. Сейчас церковь воспринимается как абсолютно суверенный институт, который выражает чаяния народа и не разделяет ответственность за ошибки властей», – сказал Eurasianet.org Даниелян.