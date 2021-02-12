Армения рассматривает возможность открытия границы с Турцией

После окончания прошлогодней войны между Арменией и Азербайджаном турецкие официальные лица неоднократно упоминали, что, возможно, готовы открыть границу с Арменией. Но в Армении, где недоверие к Турции достигло рекордного уровня после того, как во время войны Анкара оказала решительную поддержку Азербайджану, их слова были встречены с подозрением.

До последней войны все было несколько иначе. В 1993 году, во время первой войны за Нагорный Карабах, Турция в одностороннем порядке закрыла границу и разорвала отношения с Арменией из солидарности с Азербайджаном и в знак протеста против захвата Арменией прилегающих к Карабаху территорий. Армения придерживалась официальной позиции, что закрытие Турцией границы было равносильно односторонней «блокаде» и что Ереван выступает за ее открытие.

В результате разгоревшейся в 2020 году войны Азербайджан восстановил контроль над значительной частью территории, которую потерял в 1990-х годах. Теперь, когда это препятствие устранено, турецкие официальные лица говорят, что заинтересованы в пересмотре вопроса о границе.

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать «платформу» в составе шести стран, включая Армению, для развития регионального сотрудничества и содействия экономической интеграции. «Если в этом направлении будут предприняты позитивные шаги, мы откроем наши закрытые двери» для Армении, сказал он во время визита в Баку 10 декабря. В январе газета Washington Post процитировала некоего неназванного высокопоставленного советника Эрдогана, заявившего, что Анкара готова «нормализовать отношения с Арменией». Советник также добавил: «Проблемой для нас всегда была оккупация Арменией территории Азербайджана. Теперь это решено. Если Армения готова сделать шаг, мы готовы».

Но пока не ясно, каких конкретно шагов Анкара ждет от Еревана. Кроме того, армяне с тревогой восприняли менее примирительные заявления Турции, включая упоминание Эрдоганом на декабрьском военном параде в Баку Энвера-паши, одного из идеологов геноцида армян.

«Наша оценка основывается не на словах, а на делах, и здесь имеется множество противоречий», – сказала Eurasianet.org пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян. «Границу закрыла не Армения, поэтому вопрос об открытии турецко-армянской границы в первую очередь следует адресовать Турции. Армения выступает за разблокирование всего транспортного сообщения в регионе», – отметила она, добавив, что на данный момент вопрос об открытии границы «не обсуждается».

Министр иностранных дел Ара Айвазян 10 февраля обозначил осторожный интерес к открытию границы, сказав, что у Турции «нет причин» держать ее на замке.

После окончания войны 10 ноября произошло множество событий, связанных с вопросом об открытии многих закрытых границ региона. Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились 11 января, чтобы обсудить «разблокировку» транспортного сообщения, и с тех пор официальные лица трех стран уже провели несколько дополнительных встреч для проработки деталей. Однако движущей силой этого процесса, по всей видимости, являются Москва и Баку, а армяне, похоже, занимают более пассивную позицию.

В частности, на составлявшейся 30 января встрече заместителей министров иностранных дел трех государств «самым удивительным было то, что у Армении не было ни повестки дня, ни тем для обсуждения, ни требований», – сказал Eurasianet.org Ричард Киракосян, глава базирующегося в Ереване исследовательского центра «Регион». «Они не хотят этого, – добавил он, имея в виду открытие границы с Турцией. – Это примитивная позиция Пашиняна, что “мы слишком уязвимы, слишком слабы, чтобы нормализовать отношения с Турцией”».

«Правительство Армении сейчас фокусируется не на этом, – сказал Eurasianet.org один высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности. – Не было никаких приготовлений, новых документов, или хотя бы проработки старых».

В результате в Армении высказываются опасения, что Анкара может поставить Ереван перед свершившимся фактом, а Ереван окажется не готовым к этому. «Даже если Армения скажет “нет”, они [Турция] не позволят нам долго говорить “нет”», – сказал в интервью новостному сайту CivilNet Арман Григорян, преподающий международные отношения в Лихайском университете.

«Если Турция в одностороннем порядке откроет границу, у нас не запланированы никакие меры реагирования, не проработаны возможные сценарии, и мы можем лишиться всех дипломатических дивидендов, сказав “нет, не открывайте ее, мы не готовы, как насчет национальной безопасности” и т.д., – сказал Киракосян. – Отсутствие стратегии только подталкивает Турцию к тому, чтобы воспользоваться ситуацией».

Тема отношений с Турцией стала в Армении очень болезненной. Ереван ввел запрет на импорт в страну турецких товаров, мотивируя это соображениями национальной безопасности. А политическая оппозиция пытается выставить премьер-министра Никола Пашиняна «агентом» Азербайджана и Турции, что может осложнить принятие Ереваном каких-либо решений.

Роберта Кочаряна, экс-президента Армении и врага Пашиняна, заявившего о заинтересованности в возвращении в политику, спросили в интервью 28 января о «впечатлении, что Пашинян является благоприятным кандидатом для Турции и Азербайджана». Кочарян уклончиво ответил, что Пашинян «делал все, что враждебное государство хотело бы, чтобы произошло в Армении». Другой известный критик правительства, Микаэл Минасян, заявил, что близкий союзник Пашиняна и спикер парламента Арарат Мирзоян – турецкий шпион.

Также высказывались опасения, что Армения, учитывая ее ослабленное положение, может оказаться вынужденной смягчить свои требования о признании Турцией геноцида этнических армян в Османской империи в 1915 году. Многие армяне выступали против последней попытки нормализации отношений с Турцией, которая началась в 2008 году при Серже Саргсяне, на том основании, что Турция пока не признала геноцид.

По словам Рубена Мелконяна, армянского тюрколога и декана факультета востоковедения Ереванского госуниверситета, Турция может выдвинуть дополнительные условия для нормализации отношений. «Мы сейчас находимся в слабом положении, и Турция может оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от требования о признании геноцида», – сказал он Sputnik Armenia. В этой связи, по его словам, осторожный интерес министра иностранных дел Айвазяна к открытию границы является «ошибочным и рискованным».