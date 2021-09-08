Армения: реконструкция дороги в обход Азербайджана идет со скрипом

Недавний инцидент, когда азербайджанские войска перекрыли дорогу, соединяющую два города на юге Армении, поднял вопросы о медленном темпе строительства альтернативной дороги, не пересекающей территорию Азербайджана.

Основная дорога, соединяющая города Горис и Капан в Сюникской области Армении, проходит вдоль фактической (хотя пока официально не делимитированной) азербайджанской границы, а порой и пересекает ее. Баку вернул себе контроль над этой территорией в результате прошлогодней войны. С начала 2021 года Азербайджан занимается установкой пограничных постов и знаков с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан» на своих участках дороги, а 25 августа он заблокировал 21-километровый ее отрезок. Блокада длилась почти 48 часов и была снята лишь при содействии российских пограничников, которые патрулируют армянскую сторону границы.

У этого маршрута есть альтернатива – другая дорога, которая тоже соединяет эти два города, но пролегает далеко от границы с Азербайджаном, через город Агвани. Но она находится в плачевном состоянии (особенно южный ее отрезок между Агвани и Капанном) и нуждается в капительном ремонте.

В обращении к парламенту 26 августа премьер-министр Никол Пашинян упомянул дорогу через Агвани, которую он назвал «альтернативой» пути через «спорную территорию», и сказал, что она будет готова к концу года.

Но тут возникли вопросы относительно темпов подготовки этой альтернативной дороги. Депутат Тигран Абрамян из оппозиционного блока «Честь имею» сказал, что проехал по ней, когда был перекрыт основной маршрут. «Строительство началось всего два месяца назад, а нужно было это сделать гораздо раньше, учитывая, что Азербайджан и прежде угрожал перекрыть движение», – сказал он журналистам 30 августа.

Дорога должна быть завершена к концу 2021 года, подтвердила в интервью Eurasianet.org Кристине Галечян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении.

После прихода к власти в 2018 году правительство Пашиняна уделяло много внимания строительству дорог. В 2019 году правительство построило и отремонтировало 440 километров дорог, а в 2020-м бюджет на строительство дорог был увеличен вдвое, и был произведен капитальный или текущий ремонт еще 460 километров путей. Бюджет на 2021 год предусматривал ремонт или строительство еще 500 километров дорог, но война и ее последствия вынудили власти пересмотреть планы.

Сложности, связанные с основной дорогой между Горисом и Капаном, стали очевидны сразу после окончания войны в прошлом году. По договору о прекращении огня Армения согласилась вернуть Азербайджану Губадлинский район. Между тем дорога кое-где проходит через этот район, а кое-где – очень близко к нему. 11 декабря Минобороны Армении заявило, что «безопасность 21-километрового участка автомагистрали Горис-Капан, проходящей через спорную территорию, будут обеспечивать российские миротворцы».

В утвержденном 10 декабря государственном бюджете упоминается о строительстве только одной дороги – на севере Армении, соединяющей города Ванадзор и Алаверди с границей Грузии.

Подряды на строительство дороги через Агвани были выданы лишь через несколько месяцев.

В частности, 16 мая тендер на строительство 12,5-километрового участка между Татевом и Агвани выиграло ООО «Билдер констракшн», получив на эти цели 623 млн драмов (около 1,3 млн долларов США). Остаток пути между этими городами протяженностью 13 километров 6 июля отдали без тендера ООО «Караван», которому выдали подряд на 1,2 млрд драмов (2,4 млн долларов). Другой участок дороги протяженностью 17,5 километра строится ООО «Восмар», с которым 15 июля – тоже без проведения тендера – был заключен контракт на 2,7 млрд драмов (5,5 млн долларов). В официальном уведомлении поясняется, что контракт был «срочным».

На заседании 27 августа правительство приняло решение выделить дополнительно 7,6 млрд драмов (15 млн долларов) на работы по реконструкции и ремонту в рамках нескольких ключевых дорожных проектов, включая дороги к границам Грузии, Ирана и Турции.

«Бюджет на 2021 год был принят по инерции и не учитывал послевоенные вызовы и приоритеты», – сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. По его словам, неясно, являются ли вышеупомянутые 7,6 млрд драмов новыми ассигнованиями или эти деньги перераспределили из других статей бюджета. «Отчетов об исполнении бюджета пока нет, поэтому неизвестно, что уже было сделано», – сказал он.