Армения-Россия: резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте (или даже обходе санкций)

Пока Россию терзают международные санкции и многие западные компании прекращают вести дела в этой стране, Москва пытается восполнить ущерб при помощи программы так называемого «параллельного импорта».

Армения сообщает о почти 50-процентном росте экспорта в Россию, что заставляет задуматься о той роли, которую Армения играет в снабжении РФ иностранными товарами, необходимыми ее экономике.

Хотя данные не позволяют определенно сказать, участвуют ли на самом деле армянские компании в параллельном экспорте или реэкспорте, первичные цифры объема торговли привлекли внимание западных дипломатов, находящихся в Ереване.

В первой половине 2022 года объем экспорта из Армении в Россию, являющуюся ее крупнейшим торговым партнером, увеличился на 49 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в начале августа государственное статистическое агентство страны. Импорт вырос на 42 процента.

Это говорит о существовании значительного уровня реэкспорта, сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. «Данных, позволяющих точно измерить объем реэкспорта, нет, но есть ясные экономические показатели, помогающие нам понять, что его объем велик», — сказал он. Один пример: производство выросло всего на 2,7 процента, тогда как увеличение совокупного объема экспорта превысило 50 процентов.

Тем не менее получить достоверные данные трудно. Таможенные власти Армении публикуют статистику всего два раза в год, и последние обнародованные ими данные относятся к 2021 году. Тем временем Россия перестала публиковать данные. Раньше российская таможенная служба публиковала внешнеторговую информацию ежемесячно, но последний такой отчет вышел в январе, а в следующем месяце российские танки вторглись в Украину.

Без этих цифр невозможно выяснить, происходят ли товары, обеспечившие рост экспорта из Армении, из этой же страны или из третьих стран.

Один из дипломатов сообщил Eurasianet.org на условиях анонимности, что западные посольства в Ереване пытаются определить, является ли увеличение экспорта в Россию «естественным» или «нежелательным».

«Естественные» объяснения могут быть в частности следующими: укрепление драма сделало экспорт из Армении в Европу сравнительно невыгодным, и экспортеры переключились на Россию; возможно, армянские компании пытаются извлечь выгоду из возникшего дефицита западных товаров на российских рынках; российские иммигранты открывают в Армении предприятия, ведущие дела с Россией.

«Однако мы не знаем, и мы сомневаемся, могут ли эти три естественные причины объяснить такой резкий рост торговли», — сказал дипломат.

По словам дипломата, то, что, возможно, происходит в этой сфере, вызывает тревогу в различной степени: «В центре нашего внимания находится уклонение от санкций, но у нас пока недостаточно данных. Но, конечно, беспокоит и реэкспорт».

Санкции против России и потенциальный экономический кризис в этой стране грозят серьезными последствиями и собственной экономике Армении, которая находится в сильной зависимости от России. Но армянские официальные лица также подчеркивают и позитивные аспекты новой ситуации. «Те [российские] компании, которые попали под ограничения, возможно другими путями, в том числе через Армению, смогут выйти на международные рынки, — сказал в интервью телеканалу «Шант» вскоре после начала войны в Украине министр экономики Ваган Керобян. — Наряду с многочисленными проблемами, есть и небольшие возможности».

На момент публикации этой статьи министерство не ответило на вопросы Eurasianet.org.

Главную статью экспорта из Армении составляют тяжелые металлы, экспорт которых в первой половине 2022 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на 4 процента. Зато экспорт переработанных пищевых продуктов возрос на 36 процентов, а самым быстрорастущим сектором экспорта стал наземный, воздушный и водный транспорт, увеличившийся в 2,3 раза и ставший сейчас второй по величине категорией экспортируемых товаров. Это говорит о том, что рост экспорта вызван реэкспортом, пишет на новостном сайте 168.am комментатор Акоп Кочарян.

Хотя западные дипломаты выражали озабоченность по поводу похожих схем реэкспорта в Россию через Турцию, объем торговли с Арменией настолько ниже, что он вызывает меньшую обеспокоенность, сказал дипломат.

Учитывая геополитическое положение Армении, правительства западных стран уже давно смотрят сквозь пальцы на ее экономические отношения с настроенными против Запада партнерами Еревана.

Сейчас Армения оказывается в большей зависимости от России, чем в любой другой момент со времени обретения независимости. Встречи армянских и российских официальных лиц еще более участились после окончания войны с Азербайджаном в 2020 году: Россия выступала посредником на переговорах о прекращении огня в этой войне, а сейчас российские миротворцы защищают армянское население Нагорного Карабаха.

В свою очередь, Армения воздерживалась при голосовании по многие антироссийским резолюциям на международных форумах, согласилась покупать российский газ за рубли и даже планирует субсидировать для развития торговли с Россией черноморскую паромную линию из Грузии.

При условии, что Армения не содействует уклонению от санкций, «я не думаю, чтобы это серьезно повредило отношениям Запада с Арменией, — сказал Eurasianet.org аналитик Беньямин Погосян. — США заинтересованы в ослаблении позиций России в Армении». Однако, добавил он, они также не хотят ослаблять позицию премьер-министра Никола Пашиняна.

«Они очень хорошо знают, что им не найти лучших кандидатов на роль лидера, так что я не думаю, что в интересах США делать экономическую жизнь в Армении еще тяжелее, что усилило бы давление на Пашиняна».

«Мы понимаем, как санкции против России воздействуют на армянскую экономику, — сказал Eurasianet.org представитель посольства США в Ереване. — Мы ценим неуклонную приверженность правительства соблюдению этих санкций».

В подготовке этого материала участвовал Джошуа Кучера.